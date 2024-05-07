Зидан и Беллингем посоветовали «Мадриду» одного и того же игрока. Он оказался не нужен «МЮ»

Незадолго до конца сезона и открытия трансферного окна, как утверждает испанское издание Defensa Central, Джуд Беллингем и легенда «Мадрида» Зинедин Зидан посоветовали президенту клуба Флорентино Пересу подписать Джейдона Санчо.

Однако тот же источник утверждает, что Перес не слишком заинтересован в подобном развитии событий. Сейчас Санчо играет за «Дортмунд» в рамках аренды и не заинтересован в возвращении в «Манчестер Юнайтед».

В прошлом месяце, забив гол в ворота «РБ Лейпциг», Джейдон вписал себя в историю, став самым результативным англичанином в истории Бундеслиги − 40 голов. Однако в скором времени этот результат явно превзойдет Харри Кейн.

А как вы думаете, подошел бы Джейдон Санчо нынешнему составу «Мадрида»? Пишите в комментариях.