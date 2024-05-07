Беллингем назвал самого большого друга вне «Мадрида». Они вместе играли за «Дортмунд»

Джуд Беллингем перебрался в «Мадрид» только в июне 2023 года, но очень быстро адаптировался в новой стране, лиге и команде.

С раздевалкой у англичанина не было никаких проблем. Его часто можно увидеть шутящим с Винисиусом Жуниором, Эдуардо Камавингой, Орельеном Тчуамени, Лукасом Васкесом и Федерико Вальверде − как на поле, так и в социальных сетях.

Но кто лучший друг Беллингема за пределами «Мадрида»? Оказывается, это Джованни Рейна, с которым Джуд играл за «Дортмунд».

«Думаю, мой лучший друг − Джованни Рейна. Мой одноклубник по «Дортмунду», игрок сборной США. Он очень хороший парень, очень хороший игрок. В Дортмунде мы с ним очень ладили. Я давно его не видел».

Беллингем и Рейна прошли вместе практически через все старшие уровни команды. Сейчас американец играет в аренде в «Ноттингем Форест». В Бундеслиге этого сезона он провел 14 матчей, а затем еще приплюсовал 9 игр в АПЛ.