Блиц от Беллингема. Назвал любимый момент в карьере и одноклубника, с которым бы отправился на необитаемый остров
Леа Ревелль, блогерша и большая поклонница «Мадрида», устроила блиц для Джуда Беллингема.
Трофей, который англичанин хочет завоевать больше всего:
«Наверное, это Лига чемпионов. Само собой разумеется, что когда ты игрок мадридского «Реала», ты должен выиграть Лигу чемпионов».
Кого из одноклубников взял бы с собой на необитаемый остров:
«Тчуамени был бы хорошим выбором. Он умный, забавный, у нас с ним схожие интересы. Он довольно сообразительный, так что, я думаю, он нашел бы способ вытащить нас!»
Лучший футболист, с которым Джуд делил поле:
«Тони Кроос или Лука Модрич».
Любимое занятие, помимо футбола:
«Сон, наверное».
Если бы Джуд мог заново пережить любой момент его карьеры, что бы это было:
«Класико. 2 гола [речь о матче с «Барсой» в 11-м туре Ла Лиги]».
Как вам ответы Беллингема?