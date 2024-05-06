Блиц от Беллингема. Назвал любимый момент в карьере и одноклубника, с которым бы отправился на необитаемый остров

Леа Ревелль, блогерша и большая поклонница «Мадрида», устроила блиц для Джуда Беллингема.

Трофей, который англичанин хочет завоевать больше всего:

«Наверное, это Лига чемпионов. Само собой разумеется, что когда ты игрок мадридского «Реала», ты должен выиграть Лигу чемпионов».

Кого из одноклубников взял бы с собой на необитаемый остров:

«Тчуамени был бы хорошим выбором. Он умный, забавный, у нас с ним схожие интересы. Он довольно сообразительный, так что, я думаю, он нашел бы способ вытащить нас!»

Лучший футболист, с которым Джуд делил поле:

«Тони Кроос или Лука Модрич».

Любимое занятие, помимо футбола:

«Сон, наверное».

Если бы Джуд мог заново пережить любой момент его карьеры, что бы это было:

«Класико. 2 гола [речь о матче с «Барсой» в 11-м туре Ла Лиги]».

Как вам ответы Беллингема?