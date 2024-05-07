Анчелотти рассказал, кто точно выйдет в старте на матч с «Баварией»

Карло Анчелотти подтвердил, что Андрей Лунин в среду выйдет на поле в матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», опередив Тибо Куртуа.

«Лунин выйдет в стартовом составе против «Баварии». Даже если Куртуа был бы полностью готов, по плану Лунин выйдет в стартовом составе завтра», - сказал он.

«Мы очень довольны Куртуа, он действительно фантастически тренируется».

Куртуа сыграл против «Кадис» (3:0) в Ла Лиге. Однако Анчелотти сдержал свои слова и оставил в составе на ЛЧ украинца.

В первом матче в Германии «Бавария» и «Мадрид» сыграли вничью 2:2.