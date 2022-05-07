«Атлетико» – «Реал Мадрид». Карло Анчелотти: «Коридор от «Атлетико»? Если сделают, то хорошо, если нет – мы должны уважать это решение»

Главный тренер «Мадрида» ответил на вопросы журналистов перед завтрашним дерби, которое состоится на «Ванда Метрополитано».

О команде

«Команда в порядке, есть некоторые сомнения, но у нас было два дня на отдых, а по поводу стартового состава я решу завтра. Мы выставим лучшую команду, единственное, о чем с уверенностью могу сказать – Лунин будет играть. Алаба и Азар, Бэйл и Иско не сыграют».

О планах на финал в Париже

«Эти четыре матча в Ла Лиге пойдут нам на пользу, потому что нам удастся сохранить динамику и игровой ритм. Мы будем с уважением относиться к турниру, нужно уважать эту футболку, что мы и планируем делать».

О чемпионском коридоре

«Мы итальянцы не привыкли к этому, но каждый должен делать то, что хочет, а мы будем уважать это. «Атлетико» – наш сосед и друг, мы уважаем этот клуб. Если они сделают коридор, то хорошо, если нет – тоже хорошо».

О себе

«Я спокойный человек, мне нравится наслаждаться жизнью, я не помешан на футболе, но мне повезло работать в той сфере, которая мне нравится».

О том, что Бэйла не было на праздновании победы в Ла Лиге

«В раздевалке нет разногласий, все нежно относятся друг к другу. Бэйла не было, потому что он не мог двигаться, со мной такое тоже случалось».

О возможности завоевать свой первый дубль

«Я действительно никогда не был в такой ситуации… На прошлой неделе мы выиграли Ла Лигу и вышли в финал Лиги Чемпионов, было бы здорово выиграть его 28 мая».

О сильных сторонах команды

«Основное качество этой команды – скромность, у нас нет высокомерных игроков, хотя это не дефект, иногда он помогает, но наша команда – скромная, ни один игрок не считает себя важнее другого. Также никто не считает себя неважным для команды, даже если играет меньше. И конечно, история нашего клуба многое значит».

О завершении карьеры

«Если все будет хорошо, то я останусь до 80 лет, если не сойду с ума. Когда закончится мой этап в «Мадриде», возможно я завершу карьеру. Будет сложно найти клуб лучше этого. Когда «Мадрид» устанет, то посмотрим, но у меня не будет проблем, мне есть чем заняться потом».

«Я хочу оставаться в «Мадриде» как можно дольше, наслаждаться, но прежде всего я муж, отец, дед, а уже потом болельщик. Хотя я хочу продолжать работать и побеждать с этим клубом».

О своем сыне Давиде Анчелотти

«Прежде всего он мой сын, а уже потом ассистент, который доказал, что работает в «Мадриде» вовсе не потому, что он мой сын. Он скромный, молодой, он полон энтузиазма. Он контролирует мельчайшие детали и очень помогает в этом смысле».

О Дани Карвахале

«Дани много страдал из-за травм, но у него сильный характер. Он ключевой игрок команды. И он никогда не опускал рук, как и Начо, который также чувствует вес этой футболки».

О наслаждении

«Да, можно сказать, что наивысшее удовольствие я получаю от работы в «Мадриде». Мне нравилось работать в «Наполи», в «Эвертоне»… но «Мадрид» – это «Мадрид», для меня это новый медовый месяц».

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