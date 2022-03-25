Тони Кроос: «Поражение в Эль Класико – настоящее разочарование»

Это был не лучший день для «Реал Мадрид» в целом и для Тони Крооса в частности. Немец, как и остальные его товарищи по команде, был не в лучшей форме в Эль Класико против «Барселоны» в прошлое воскресенье. Полузащитник был заменен в перерыве на Камавингу и покинул поле с повреждением, из-за которого ему пришлось обратиться за медицинской помощью. В подкасте Einfach mal Luppen, в беседе со своим братом Феликсом, Кроос объяснил, что пережил в ту ужасную ночь.

О замене в Класико

«У меня была поверхностная рана на голени, и мне наложили три шва. Было небольшое повреждение. Но это не было причиной замены».

О том, что следил за ходом второго тайма по телевизору в раздевалке

«Я видел 0:3 и 0:4. Это было очень обидно. Настоящее разочарование – мы были слабы до самого конца».

О допинг-контроле (после матча Кроосу пришлось пройти тест на допинг)

«Я просидел там полтора часа. Пике и Жорди Альба были от «Барселоны», еще Винисиус и я. Сидеть столько времени там – было невыносимо. Я был очень счастлив, когда меня уже выпустили».

О том, что хочет забыть поражение в Класико

«Мы должны снова взять себя в руки. Перед сезоном у всех была такая позиция. Поэтому нужно двигаться дальше. Пока что сезон складывается очень удачно. Если мы не позволим этому поражению сбить нас с курса, то у нас есть все шансы».

О поединке Лиги Чемпионов с «Челси»

«Вряд ли можно придумать более сложную задачу. Но хорошо, что мы анализируем себя. Когда мы хорошо играем, многое возможно – мы в этом убедились. Если мы не в порядке, то иногда мало, что возможно. Вот почему мы должны стремиться быть в лучшей форме. Потому что это то, что нам нужно для выхода в полуфинал».

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