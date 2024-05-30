«Он мне скорчил рожу, а я ему в ответ». Хорхе Вальдано рассказал забавную историю о Кроосе и Анчелотти

Тони Кроос проводит свои последние дни в качестве игрока «Мадрида», готовясь к финалу Лиги чемпионов.

Хорхе Вальдано рассказал Cadena Ser забавный случай из истории отношений Тони Крооса и Карло Анчелотти, который ему поведал сам итальянец.

«В одном из матчей Анчелотти заменил Крооса, которому, разумеется, это не понравилось. Позже я встретился с Карло и спросил, как он разобрался с этой неприятной ситуацией с Тони. На что Карло ответил: «Да никак, мы посмотрели друг на друга – он мне скорчил рожу, а я ему в ответ», - рассказал Вальдано.

«Но, конечно, чтобы можно было скорчить рожу тренеру, нужно иметь такую богатую историю, как у Крооса в «Мадриде». Он понимал, что эта замена не является недостатком уважения, и отношения между тренером и игроком остались замечательными», - добавил Вальдано.

Уже 1 июня Кроос может завоевать свой последний трофей с «Мадридом», если его команда обыграет «Боруссию» в финале Лиги чемпионов.