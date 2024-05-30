Эден Азар оценил шансы «Реала» на 15-й кубок Лиги чемпионов

Эден Азар завершил профессиональную карьеру, но продолжает получать удовольствие от игры в благотворительных матчах и Королевской лиге, без необходимости профессиональной подготовки.

Во время одного из недавних мероприятий испанский репортер подошел к бельгийцу, когда он раздавал автографы болельщикам, о шансах подопечных Карло Анчелотти в финале Лиги чемпионов

«Конечно, они выиграют и 15-й, и 16-й и 17-й кубок», - уверенно сказал Азар Diario Record.

Уже в эту субботу мы узнаем, оправдался ли прогноз Эдена Азара!