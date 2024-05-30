«Мне очень жаль». Лунин извинился перед болельщиками «Мадрида» за пропуск финала ЛЧ
Украинский вратарь «Мадрида» Андрей Лунин извинился перед болельщикам клуба за то, что за несколько дней до финала Лиги чемпионов заболел гриппом и не сможет помочь команде.
«Мне очень жаль, что я не могу подготовиться к самой важной игре сезона и самой важной в моей жизни вместе с командой... Огромное спасибо за все ваши сообщения, поддержку и ободрение!!! Вперед вместе за пятнадцатым [кубком] 🤍»
Лунин пропустил три последние тренировки из-за высокой температуры. Были данные о том, что Андрей может остаться в Испании, но этого не произошло.
Большую часть сезона основной вратарь «сливочных» Тибо Куртуа пропустил из-за травмы и его отлично заменил именно Лунин. В активе украинца 31 матч и 12 из них были «сухими».