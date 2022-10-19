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Жерар Депардье переоденется в Уткина, а Sports.ru спрячет медиафутбол. Что случится в новом сезоне Winline Медиалиги?

Winline Медиалига Winline Медиалига
Александр Коваленко Александр Коваленко
Народная Команда Народная Команда
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Текстильщик Текстильщик
Матч ТВ Матч ТВ
Азамат Мусагалиев
ФК 10 ФК 10
Чисто Питер Чисто Питер
Медиафутбол Медиафутбол

Эх, заждались – в субботу стартует новый сезон Winline Медиалиги. К этому большому дню мы собрали список из событий, которые наверняка сбудутся в четвертом сезоне. 

Если у вас есть свои варианты – напишите в комментариях. 

***

1) Появится первый футболист с именем и фамилией 

Эд, Крап, Кутуз, Карат, Кос, Куш, Дуб, Укол. Все это замечательные люди, которые могли бы сразу вписаться в сиквел «Бригады».

Но в медиафутболе не хватает близости к простому народу. Появление какого-нибудь Егора Новикова произведет фурор.  

2) Цензурные слова будут запикивать 

К сожалению, в медиафутболе иногда проскакивает язык Пушкина и Достоевского. Вот эти все «Передайте мяч, пожалуйста», «Арбитр состоит в замужестве», «Вы сделали мне больно, сударь». 

В трансляциях оставят только смысл, а лишнее скроют от чувствительной юной аудитории. 

3) Позовут Леонида Слуцкого 

У Леонида Викторовича достаточно футбольного опыта и харизмы, чтобы зажечь в медиафутболе. Там есть команды, которым пригодился бы известный фронтмен. 

Слуцкому наверняка отправят предложение. Но он его не получит, потому что всех заблокировал. 

4) Первый каминг-аут

Этим никого не удивишь в спорте в 2023 году. В последнее время чаще появляется информация о том, что среди медийных футболистов скрываются – о, ужас – настоящие профессионалы. 

Первый медийный игрок, который признается в этом, испытает облегчение и получит какую-нибудь награду за смелость. Но возможны отписки в соцсетях. 

5) Красные карточки заменят более жестким наказанием

В Медиалиге тоже случаются удаления, но игроки и дальше творят дичь, практически не учатся на своих ошибках. 

Красная карточка работает слабо. Теперь удаленному с поля футболисту грозит суровое наказание – вместо элитного барбершопа его уведут в эконом-парикмахерскую «Лариса». 

Минус 300 рублей, зато подтянем дисциплину. 

6) Жерар Депардье в одежде Василия Уткина

Если Василий Уткин может себе позволить костюм Обеликса, то почему бы Жерару Депардье не приехать на футбол в огромном худи с надписью «Эгриси»? 

Давно вы вообще видели Депардье? Отечественная звезда не помешает Медиалиге. Несколько бутылок белого сухого волшебного зелья – и он ваш. 

7) Александр Коваленко перейдет в «Чисто Питер» 

Ну, где-то же он должен играть? Вряд ли Сергей Семак будет против этого трансфера. И едва ли заметит потерю. 

8) «Народная команда» выиграет Медиалигу после трех туров 

А после пяти запутается в экспериментах с составом. 

9) За «Матч ТВ» сыграет кто-нибудь с «Матч ТВ»

Странное дело: какие-то неизвестные люди выступают под брендом федерального спортивного телеканала. А наши любимые комментаторы остаются в тени. 

Хватит это терпеть! Выпускайте Михаила Моссаковского. И пусть Дзюба у телевизора причитает: «Вымучили». 

10) Азамат Мусагалиев вспомнит прошлое 

Юморной президент клуба FC 10 однажды не выдержит и рванет на поле с криком: «Так, что вы здесь устроили?!» 

Не забывай свои веселые и находчивые корни. 

11) Введут Fan ID

В медиафутболе становится все больше болельщиков – их надо контролировать, чтобы избежать неприятных моментов. 

Если вы не успеваете на физ-ре или не сдали деньги на новые шторы в классе, то паспорт болельщика блокируется до исправления ситуации. 

12) Вызов от Карпина 

Главный тренер сборной России организовал в Новогорске всероссийскую перепись населения. Вероятно, в национальную команду попадут и медиафутболисты. 

Кстати, надо еще раз перечитать список сборников – вдруг там уже есть кто-то из Медиалиги? 

13) Запретят Германа Эль Классико

Президент старейшего медийного клуба «Амкал» в своем никнейме явно пропагандирует западные футбольные ценности. 

По плану импортозамещения легенду переименуют в Германа Братское Дерби. 

14) Суперфинал против «Текстильщика» 

Победители нового сезона Медиалиги просто обязаны встретиться с палачами из ивановского клуба. Это как в Mortal Kombat выйти на батл с Шао Каном. 

15) На Sports.ru можно будет скрывать новости о медиафутболе 

А вот тут вы размечтались, конечно. 

Погребняк и Жирков, 12-й игрок на поле и легионеры из сборной Ливии – да, это новый сезон Winline Медиалиги

Телеграм-канал Романа Герсимова о русском футболе

Фото: Winline Media Football League; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; instagram.com/mossakovskiy

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