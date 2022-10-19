Жерар Депардье переоденется в Уткина, а Sports.ru спрячет медиафутбол. Что случится в новом сезоне Winline Медиалиги?

Эх, заждались – в субботу стартует новый сезон Winline Медиалиги. К этому большому дню мы собрали список из событий, которые наверняка сбудутся в четвертом сезоне.

Если у вас есть свои варианты – напишите в комментариях.

***

1) Появится первый футболист с именем и фамилией

Эд, Крап, Кутуз, Карат, Кос, Куш, Дуб, Укол. Все это замечательные люди, которые могли бы сразу вписаться в сиквел «Бригады».

Но в медиафутболе не хватает близости к простому народу. Появление какого-нибудь Егора Новикова произведет фурор.

2) Цензурные слова будут запикивать

К сожалению, в медиафутболе иногда проскакивает язык Пушкина и Достоевского. Вот эти все «Передайте мяч, пожалуйста», «Арбитр состоит в замужестве», «Вы сделали мне больно, сударь».

В трансляциях оставят только смысл, а лишнее скроют от чувствительной юной аудитории.

3) Позовут Леонида Слуцкого

У Леонида Викторовича достаточно футбольного опыта и харизмы, чтобы зажечь в медиафутболе. Там есть команды, которым пригодился бы известный фронтмен.

Слуцкому наверняка отправят предложение. Но он его не получит, потому что всех заблокировал.

4) Первый каминг-аут

Этим никого не удивишь в спорте в 2023 году. В последнее время чаще появляется информация о том, что среди медийных футболистов скрываются – о, ужас – настоящие профессионалы.

Первый медийный игрок, который признается в этом, испытает облегчение и получит какую-нибудь награду за смелость. Но возможны отписки в соцсетях.

5) Красные карточки заменят более жестким наказанием

В Медиалиге тоже случаются удаления, но игроки и дальше творят дичь, практически не учатся на своих ошибках.

Красная карточка работает слабо. Теперь удаленному с поля футболисту грозит суровое наказание – вместо элитного барбершопа его уведут в эконом-парикмахерскую «Лариса».

Минус 300 рублей, зато подтянем дисциплину.

6) Жерар Депардье в одежде Василия Уткина

Если Василий Уткин может себе позволить костюм Обеликса, то почему бы Жерару Депардье не приехать на футбол в огромном худи с надписью «Эгриси»?

Давно вы вообще видели Депардье? Отечественная звезда не помешает Медиалиге. Несколько бутылок белого сухого волшебного зелья – и он ваш.

7) Александр Коваленко перейдет в «Чисто Питер»

Ну, где-то же он должен играть? Вряд ли Сергей Семак будет против этого трансфера. И едва ли заметит потерю.

8) «Народная команда» выиграет Медиалигу после трех туров

А после пяти запутается в экспериментах с составом.

9) За «Матч ТВ» сыграет кто-нибудь с «Матч ТВ»

Странное дело: какие-то неизвестные люди выступают под брендом федерального спортивного телеканала. А наши любимые комментаторы остаются в тени.

Хватит это терпеть! Выпускайте Михаила Моссаковского. И пусть Дзюба у телевизора причитает: «Вымучили».

10) Азамат Мусагалиев вспомнит прошлое

Юморной президент клуба FC 10 однажды не выдержит и рванет на поле с криком: «Так, что вы здесь устроили?!»

Не забывай свои веселые и находчивые корни.

11) Введут Fan ID

В медиафутболе становится все больше болельщиков – их надо контролировать, чтобы избежать неприятных моментов.

Если вы не успеваете на физ-ре или не сдали деньги на новые шторы в классе, то паспорт болельщика блокируется до исправления ситуации.

12) Вызов от Карпина

Главный тренер сборной России организовал в Новогорске всероссийскую перепись населения. Вероятно, в национальную команду попадут и медиафутболисты.

Кстати, надо еще раз перечитать список сборников – вдруг там уже есть кто-то из Медиалиги?

13) Запретят Германа Эль Классико

Президент старейшего медийного клуба «Амкал» в своем никнейме явно пропагандирует западные футбольные ценности.

По плану импортозамещения легенду переименуют в Германа Братское Дерби.

14) Суперфинал против «Текстильщика»

Победители нового сезона Медиалиги просто обязаны встретиться с палачами из ивановского клуба. Это как в Mortal Kombat выйти на батл с Шао Каном.

15) На Sports.ru можно будет скрывать новости о медиафутболе

А вот тут вы размечтались, конечно.

Фото: Winline Media Football League; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; instagram.com/mossakovskiy