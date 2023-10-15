Сборной России нужно сыграть с 2Drots

Сейчас все объясним.

Когда вы последний раз обсуждали матч сборной России? Окей, корректирую вопрос: когда вы последний раз обсуждали сборную России?

Она волновала народ в сентябре, когда Карпин и Кафанов выкатили список из 49 человек – пошли шутки про перепись населения и «моего соседа тоже вызвали». Но это организационный момент (просто объединили взрослую команду и U23), а про футбол вспомнить реально нечего.

Я видел два из трех матчей сборной России в сентябре – и это настолько серо, что сейчас мне пришлось гуглить счет. Но его найти проще, чем сам матч. Стартовый с Египтом показали на Первом канале, но потом вернули в программу более важное политическое ток-шоу, а ответную игру убрали на «Кинопоиск» с комментарием ребят из ВГИКа.

Товарищеские матчи против Камеруна и Кении вернули на «Матч ТВ» – уже проще, но проблема остается: на игры сборной России в эпоху бана всем пофигу и они лишены спортивного смысла. Пора заканчивать безнадегу.

У меня есть идея, которая понравится не всем, но точно сработает – нашей сборной нужно сыграть против медиафутбольной команды 2Drots. Это будет куда веселее, чем бегать с Кенией . Но прежде чем бежать писать гневные комментарии, послушайте мои аргументы.

Во-первых, у матча есть спортивная мотивация.

Для 2Drots матч против сборной России станет главным в истории. Несмотря на популярность, 2Drots по-прежнему существуют как бы в параллельной реальности ютуба и телеграм-каналов. Для той части аудитории, которая познает мир через телевизор, медиафутбол или неизвестен вовсе, или забавное интернет явление.

Чтобы расширить пузырь медиафутболу очень важно получить легитимизацию от больших институций . Стартовых сезонов Медиалиги и матча 2Drots с ЦСКА хватило для проникновения в большие спортивные медиа. Но матч со сборной – выход на новый уровень. На аудиторию телевидения.

А еще это может быть очень...странно. Помните, как неловко в 2018-м на телевидении рассказывали про батл-рэп? А теперь представьте Андрея Малахова, который вещает про команду с названием «два задрота». Простите, но я хочу это видеть.

Столкновение двух миров сгенерирует множество абсурдистских сюжетов.

Как уживутся на одной бровке Некит и Карпин?

Знают ли Мбэйп и Крап слова гимна России?

И, конечно – а не проиграет ли сборная?

Вероятность этого не очень велика. Но вдруг? И вот это «вдруг» добавляет матчу сборной России интригу, которой не было со времен квалификации на катарский ЧМ. Матчи медиаклубов в Кубке России показали, что медиа против профи – это всегда наши против не наших. А значит, проигрывать никак нельзя.

Второе – для сборной это отличный шанс напомнить о себе молодой аудитории. Как провела последние полтора года Медиалига? Хм, отлично: 21 тысяча на финале в «Лужниках», 232 тысячи зрителей в прямом эфире на полуфинале «Амкал» – 2Drots. Не хочется превращаться в советскую выставку достижений, но просмотров, топовых стадионов и зрителей на трибунах она точно собрала больше, чем сборная России . Да, Медиалигу обычно упрекают за то, что ее смотрят только дети. Но с каких пор любовь детей превратилась во что-то стыдное?

Дети – актив любой команды. Это и настоящее, и будущее. Детям свойственно расти и продолжать поддерживать команду уже после взросления. Сборную разбанят через год, два или пять, но кого мы в тот момент увидим на трибунах? Матч против 2Drots – отличный шанс напомнить зумерам, что есть не только Манна и Кутуз, но и Волков с Сильяновым .

В-третьих, это шанс устроить из матча сборной праздник. Карпин утверждал, что цель собрать 20 тысяч на трибунах не первостепенна. Но лучше 20 тысяч на матче с 2Drots в любом из футбольных регионов РФ, чем несколько журналистов и туристов на игре с Кенией в Анталье, где стадион вмещает 7428 зрителей.

Карпин может скептически относиться к медиафутболу как гастролям блогеров без профессиональных задач, а сам как будто не замечает, что сборная профессиональных спортсменов превращается в тур по теплым краям: Египет, Катар, элитный турецкий отель... Для кого и для чего?

А еще 2Drots просто интересны как команда. Вот кого вы знаете у сборной Кении? Форвард Майкл Олунга хорош в чемпионате Катара, в прошлом сезоне забил 22 мяча в 22 матчах. И на этом все.

В 2Drots играет ганец Гаучо, набиравший результативные действия почти в каждом матче Кубка России. Парнем интересуется «Пари НН». Что-то я не слышал, чтобы Сергей Юран хотел подписать кого-то из Кении. А еще есть Стиль – лучший бомбардир медиафутбола. Осел Слон, который тренировался с Гедешем в академии «Бенфики». Голкипер Дима Сычев – он считался главным талантом своего возраста в школе ЦСКА, а теперь его не берут в профессиональный футбол из-за роста. Вряд ли они сильнее кенийцев, но их истории из одной с нами реальности, а поэтому – ближе .

Сборной России в эти тяжелые времена санкций желательно оставаться на виду у зрителя: активнее рассказывать о жизни и пробовать разные форматы. Сборная против 2Drots – гарантия, что наш футбол хоть раз опередит по просмотрам ток-шоу о политике.

Фото: Winline Media Football League; РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович