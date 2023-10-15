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Сборной России нужно сыграть с 2Drots

Winline Медиалига Winline Медиалига
2Drots 2Drots
Валерий Карпин Валерий Карпин
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Медиафутбол Медиафутбол

Сейчас все объясним.

Когда вы последний раз обсуждали матч сборной России? Окей, корректирую вопрос: когда вы последний раз обсуждали сборную России?  

Она волновала народ в сентябре, когда Карпин и Кафанов выкатили список из 49 человек – пошли шутки про перепись населения и «моего соседа тоже вызвали». Но это организационный момент (просто объединили взрослую команду и U23), а про футбол вспомнить реально нечего. 

Я видел два из трех матчей сборной России в сентябре – и это настолько серо, что сейчас мне пришлось гуглить счет. Но его найти проще, чем сам матч. Стартовый с Египтом показали на Первом канале, но потом вернули в программу более важное политическое ток-шоу, а ответную игру убрали на «Кинопоиск» с комментарием ребят из ВГИКа.

Товарищеские матчи против Камеруна и Кении вернули на «Матч ТВ» – уже проще, но проблема остается: на игры сборной России в эпоху бана всем пофигу и они лишены спортивного смысла. Пора заканчивать безнадегу.

У меня есть идея, которая понравится не всем, но точно сработает – нашей сборной нужно сыграть против медиафутбольной команды 2Drots. Это будет куда веселее, чем бегать с Кенией. Но прежде чем бежать писать гневные комментарии, послушайте мои аргументы.

Во-первых, у матча есть спортивная мотивация. 

Для 2Drots матч против сборной России станет главным в истории. Несмотря на популярность, 2Drots по-прежнему существуют как бы в параллельной реальности ютуба и телеграм-каналов. Для той части аудитории, которая познает мир через телевизор, медиафутбол или неизвестен вовсе, или забавное интернет явление.

Чтобы расширить пузырь медиафутболу очень важно получить легитимизацию от больших институций. Стартовых сезонов Медиалиги и матча 2Drots с ЦСКА хватило для проникновения в большие спортивные медиа. Но матч со сборной – выход на новый уровень. На аудиторию телевидения.

А еще это может быть очень...странно. Помните, как неловко в 2018-м на телевидении рассказывали про батл-рэп? А теперь представьте Андрея Малахова, который вещает про команду с названием «два задрота». Простите, но я хочу это видеть.

Столкновение двух миров сгенерирует множество абсурдистских сюжетов.

Как уживутся на одной бровке Некит и Карпин?

Знают ли Мбэйп и Крап слова гимна России?

И, конечно – а не проиграет ли сборная?

Вероятность этого не очень велика. Но вдруг? И вот это «вдруг» добавляет матчу сборной России интригу, которой не было со времен квалификации на катарский ЧМ. Матчи медиаклубов в Кубке России показали, что медиа против профи – это всегда наши против не наших. А значит, проигрывать никак нельзя. 

Второе – для сборной это отличный шанс напомнить о себе молодой аудитории. Как провела последние полтора года Медиалига? Хм, отлично: 21 тысяча на финале в «Лужниках», 232 тысячи зрителей в прямом эфире на полуфинале «Амкал» – 2Drots. Не хочется превращаться в советскую выставку достижений, но просмотров, топовых стадионов и зрителей на трибунах она точно собрала больше, чем сборная России. Да, Медиалигу обычно упрекают за то, что ее смотрят только дети. Но с каких пор любовь детей превратилась во что-то стыдное? 

Дети – актив любой команды. Это и настоящее, и будущее. Детям свойственно расти и продолжать поддерживать команду уже после взросления. Сборную разбанят через год, два или пять, но кого мы в тот момент увидим на трибунах? Матч против 2Drots – отличный шанс напомнить зумерам, что есть не только Манна и Кутуз, но и Волков с Сильяновым.

В-третьих, это шанс устроить из матча сборной праздник. Карпин утверждал, что цель собрать 20 тысяч на трибунах не первостепенна. Но лучше 20 тысяч на матче с 2Drots в любом из футбольных регионов РФ, чем несколько журналистов и туристов на игре с Кенией в Анталье, где стадион вмещает 7428 зрителей. 

Карпин может скептически относиться к медиафутболу как гастролям блогеров без профессиональных задач, а сам как будто не замечает, что сборная профессиональных спортсменов превращается в тур по теплым краям: Египет, Катар, элитный турецкий отель... Для кого и для чего? 

А еще 2Drots просто интересны как команда. Вот кого вы знаете у сборной Кении? Форвард Майкл Олунга хорош в чемпионате Катара, в прошлом сезоне забил 22 мяча в 22 матчах. И на этом все.

В 2Drots играет ганец Гаучо, набиравший результативные действия почти в каждом матче Кубка России. Парнем интересуется «Пари НН». Что-то я не слышал, чтобы Сергей Юран хотел подписать кого-то из Кении. А еще есть Стиль – лучший бомбардир медиафутбола. Осел Слон, который тренировался с Гедешем в академии «Бенфики». Голкипер Дима Сычев – он считался главным талантом своего возраста в школе ЦСКА, а теперь его не берут в профессиональный футбол из-за роста. Вряд ли они сильнее кенийцев, но их истории из одной с нами реальности, а поэтому – ближе.

Сборной России в эти тяжелые времена санкций желательно оставаться на виду у зрителя: активнее рассказывать о жизни и пробовать разные форматы. Сборная против 2Drots – гарантия, что наш футбол хоть раз опередит по просмотрам ток-шоу о политике.

Телеграм-канал Ромы Герасимова о русском футболе

Фото: Winline Media Football League; РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович

29 комментариев

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trashbox
2дроты пусть играют с другими такими же 2дротами.
Не надо смешивать в кучу медиалигу и серьезный футбол - это разные сущности.
+35
-1
+34
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Evergreen
Какая чушь. "Станет главным матчем в истории" – для кого? Двухсторонка на тренировке сборной важнее будет, уровень точно выше.
Сколько пафоса на пустом месте, боже мой
+33
-1
+32
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bevooch
Сборной России вообще не нужно играть. Не говоря уже про дудротс. Но если предыдущие два тезиса спорные, то то, что медиафутболу не место на Спортсе - медицинский факт.
+30
-5
+25
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Docentr9
Вы задолбали со своей медиалигой. Неудачники, которые завалили свою спортивную карьеру изображают из себя альфасамцов. Автор, ты когда по улице идешь грязь и лужи обходишь? вот и сборной России близко нельзя подходить ко всему этому позорищу
+19
0
+19
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Данил Луговский
Даже не буду читать, статью. Огромный минус материалу
+15
0
+15
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PIT-BUL
Минусуем автора сходу.
+12
-2
+10
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Растиньяк
кто то читал это говно? про что там?
+6
0
+6
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Xm.md
То, что Валера превратил сборную в цирк, не является поводом для игры с этой помойкой
+5
0
+5
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TeddyLasso
Только если составом в 49 человек и на поле в турецком отеле, чтобы собрать флеш-рояль
+6
-2
+4
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Max9999
Я прочитал! Там про реп и любовь детей.
+3
0
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poolshh
Будет максимально минусовая статья)))
+3
0
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MrFrost
Минус, даже не объясняя.
+3
0
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Тюменский медвежонок
Ответ bevooch
Сборной России вообще не нужно играть. Не говоря уже про дудротс. Но если предыдущие два тезиса спорные, то то, что медиафутболу не место на Спортсе - медицинский факт.
почему это сборной России не нужно играть? матч с Камеруном показал что сборная еще умеет делать праздник, я смотря матч даже просто по телевизору получил огромное удовольствие, потому что банально соскучился по такой атмосфере, а люди на стадионе то вообще х3 эмоции получили находясь непосредственно внутри праздника. Да РФС как обычно разбрасывается деньгами создавая такой огромный антураж и даже деньги вбухали в новую графику и многие другие детали, но пусть лучше так деньги тратятся, чем они просто их засунут себе в карман как обычно
+3
-1
+2
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
А Хабиб пусть с Хасбиком зарубится.
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Alex-San
Ну все же игры сборная, проводит с другими такими же сборными. Не самыми плохими.
Самая худшая команда(Таджикистан), аналогична про рейтинге сборной Азербайджана, которая в своей группе не последняя сейчас. А лучшая(Иран), сопоставима со Швецией и Данией, силу которых сами знаете.
А 2Drots, это даже не уровень первой лиги. В эквиваленте сборных нечто типа Мальты или Молдавии.
+3
-2
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Григорий Печорин
чушь
сборная России и команда блогеров...
пусть в свой медиафутбольчик гоняют,а сборная играет с профессионалами
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Max9999
Это про реп?
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Always_sam
Какой смысл играть с любительскими командами? Ради популяризации медиалиги? Я конечно за развитие всего, что не требует гос бюджетов, но не такими способами.
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Иван Иванов
2Drots&ZaDrots это уже братское дерби какое то получается.
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Patriot
100%...уровень рашефутбола и так был в последнее время так себе а нынче и во все...отстал по всем критериям..
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DarmoeD
а что за задротс? я не в курсе
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весёлый роджер
Сборная ничего не извлечет из такого мероприятия, а разгонять рейтинги букмекерскому аквариуму за счет национальной команды - такое себе.
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Фантом
Есть встречное предложение. Пусть 2Drots или автор идеи обязуются оплатить в случае получения в этой игре травмы футболистом сборной ему самому и его клубу стоимость лечения и соответствующую часть зарплаты, а также компенсируют потерю трансферной стоимости. Тогда можно будет обсуждать что-то дальше.
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gzot11
Сыграть со сборной водокачки и то полезнее
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Министерство Правды
Ответ Фантом
Есть встречное предложение. Пусть 2Drots или автор идеи обязуются оплатить в случае получения в этой игре травмы футболистом сборной ему самому и его клубу стоимость лечения и соответствующую часть зарплаты, а также компенсируют потерю трансферной стоимости. Тогда можно будет обсуждать что-то дальше.
С какой стати? Разве Египет или Катар подписывают такое соглашения?
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