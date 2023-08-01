Медиафутбол меняет Кубок России. Но клубы РПЛ не обрадуются этому

Придется открыть раздевалки.

Хотим мы этого или нет, медиафутбол вообще не стесняется внедрения в профессиональный спорт. Запрыгивает в него лихо, как Вадим Евсеев на столешницу после победы «Факела».

Самый очевидный пример – Кубок России: в прошлом сезоне участвовали 2Drots и «Амкал», а команда Германа Эль Класико даже дошла до 3-го раунда Пути регионов и лишь по пенальти уступила «Звезде» Дмитрия Комбарова.

В новом сезоне к 2Drots и «Амкалу» добавится «Родина Медиа» – команда Дмитрия Тарасова и музыкального продюсера T-Killah получила это право после победы в Winline Медиалиге.

Для обычных юзеров Спортса многие из написанных выше слов покажутся пугающими, однако РФС знает, что делает. Футбольный союз мечтает о росте ТВ-рейтингов . Дюков в июне утверждал, что финал Кубка в РФ посмотрело больше зрителей, чем главный матч Лиги чемпионов: 5,9 миллиона против 5,2. От просмотров зависит и коммерческий потенциал – поэтому РФС не только приглашает медиаклубы, но и подрезает фишки из медиафутбола.

Отсюда и новость – в новом розыгрыше Кубка России у клубов расширены медийные обязательства. В новые входит интервью игроков во время разминки, общение трех игроков со СМИ в смешанной зоне и доступ журналистов в раздевалку победившей команды. Если клубы будут вести себя хорошо (за этим следит специальный медиаменеджер) – их призовые вырастут. К спортивным результатам привязаны 70% призовых, остальные 30% – к медиа.

Я уже видел в комментах роскошные шутки типа «Извини, у меня медиадни», но давайте порассуждаем на эту тему чуть серьезнее. Мне кажется, что инновации РФС обречены на провал.

Больше всего сомнений насчет допуска журналистов в раздевалки – это же зона комфорта для футболистов и тренеров. Там подсказы и крики, тактические доски и установки, мужской сленг плюс грязные гетры и коробки от пиццы. Найти там что-то уникальное или интересное – слишком редкая удача.

Не упрек в адрес коллег, свежее наблюдение: после кубкового матча «Локо» – «Урал» (2:1) журналисты снимали в раздевалке команды Галактионова, как полуголые люди молча жуют арбуз. Я глянул – как будто попал на пляж в Подмосковье. И оно того стоило?

К тому же, раздевалка – это традиционно территория команд. Это понимают даже в медиафутболе. Если вы включите медиаматч, то увидите, что аккредитованные журналисты и блогеры не бегают по раздевалкам – там контент делают сами команды (только после последних финалов двери приоткрыли, но это исключение). На бровке, под трибунами или еще где-то – полно пацанов и девчат с телефонами: некоторые игроки и боссы даже обижаются, когда у них не берут интервью. В РПЛ многие футболисты подумали бы: «Уф, сегодня пронесло». Но не в раздевалках.

При этом в Кубке уже существует денежная мотивация для клубов создавать именно свой контент – в прошлом сезоне лучшей команде в этом плане обещали бонусные 10 миллионов рублей. Тогда зачем командам вскрывать раздевалки и делиться фактурой?

Выходу на новый уровень откровенности могут помешать и личные конфликты. Известно, что «Спартак» и Матч ТВ живут в тлеющих годами разногласиях: когда вылетает новая искра (пост с обидными авами – тремя этапами сезона для спартачей), красно-белые тут же поворачиваются спиной к телеканалу. Итог – КБ никак не ждут матчтвшников в своей уютной раздевалке.

Окей, допуск в раздевалки вряд ли сработает – как еще можно оживить Кубок ?

Я слышал из надежных источников, что некоторые команды РПЛ предлагают такой вариант: не вскрывать раздевалки по приказу, а давать больше игроков в микст и подключать их на бровке. Хотелось бы развить идею и подключать игроков для интервью прямо по ходу матчей. Пример: ретроматч «Зенита» и сборной России, когда Тимур Журавель выхватывал ветеранов и в лайве набрасывал им вопросы.

Прямо во время диалога Тимура с Зыряновым «Зенит» едва не забил.

Журавель: «В последнем туре из-за того, что было пять команд вы даже не играли. Вспомни, как это было, где вы были, где вы матч смотрели?»

Зырянов: «Я был на отдыхе в одной из южных стран. Андрей, давай! Андрюша! Ну! Ну! Ну! НУ! НУ! НУ! ### [блин]».

Журавель: «Какой у нас комментатор растет!»

Но тогда нужны не только талантливые репортеры с нескучными (Дзюба-момент) вопросами, но и футболисты, которые не считают журналистов обслугой, не бегут мимо них через черный ход, а с уважением и интересом включаются в общение. Прошлой весной в Кубке появились медиаменеджеры – они, например, отвечают за активность в миксте и точно должны знать, кто из игроков готов к фактурному взаимодействию с репортерами, а кого лучше не доставать.

А может РФС обратить внимание на другие фишки медиафутбола?

Если завтра серии пенальти заменят буллитами, как раньше в МЛС, то кузьмичи немного поворчат, народ удивится, но сразу прилипнет к экранам. Как было недавно в Медиалиге, когда Сергей Шаюнов из «Броуков» подошел к воротам и зарядил мячом в космос, шокировав комментатора Дмитрия Шнякина. Просмотры этого видоса тоже оказались космическими. Так точно порвем Лигу чемпионов в рейтингах.

Профи постепенно привыкают к тому, что можно делить славу с медийщиками, не смотря на них свысока.

«Динамо» катает в товарке с «Амкалом», ЦСКА играет с 2Drots, а «Бей Беги» Джикии и Соболева на «Открытие Арене» пылит против спартаковских фанов из «Народной». Постепенно – под ненавязчивым надзором РФС (тут нужно постараться и подрубить все очарование коммуникации, а не давить на бумаги), при грамотной работе представителей СМИ и клубов и при положительной реакции болельщиков – они примут друг друга, возьмут из каждой структуры лучшее и спроецируют это на официальный турнир.

А что получится в итоге? В конце концов, даже короткое «Извините, пирожки» может стать великой цитатой, если чаще выходить к людям с камерами.

Фото: Winline Медиалига