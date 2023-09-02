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Погребняк и Жирков, 12-й игрок на поле и легионеры из сборной Ливии – да, это новый сезон Winline Медиалиги

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Скучали?

2 сентября стартует четвертый сезон Winline Медиалиги. РПЛ, саудовские шейхи – спасибо за разогрев, переключаемся на настоящее шоу.

Sports.ru подготовил большой путеводитель по четвертому сезону. Он подойдёт как постоянным зрителям Медиалиги (кстати, поздравляем с первым сентября), так и тем, кто не отличит «Титан» от «Вибраниума».

Правила, трансферы, фавориты, деньги – поехали!

Медиалига расширилась: через стыки пробились команды из Питера и Казахстана

После успеха первого сезона Медиалига была на безумном хайпе – на почту лиги упала сотня писем от новых команд. Разумеется, всех не взяли, но второй сезон все равно вырос до 18 участников.

Эксперимент второго сезона признали неудачным и в третьем команд стало 16 – идеальный баланс. Казалось, что столько же участников останется в МФЛ-4. Но за месяц до старта президент Медиалиги Николай Осипов добавил стыковые матчи за право попасть в МФЛ-4. К 16 командам прошлого сезона добавилось четверо победителей стыков – «Чисто Питер», «Уралец», Starmix и KicksTown.

«Чисто Питер» – самый интересный новичок. Медиакоманда «Зенита», которая отрицает связь с «Зенитом». Тем не менее, в ростере много звезд питерского клуба: Алексей Гасилин (у него представительские функции), Погребняк, Тимощук, Канунников, Анюков. Трое последних дебютировали за «ЧП» в стыковых матчах, а Канунников даже забил с пенальти.

Но главной звездой команды станут не ветераны «Зенита», а Владислав Радимов. Тренер невероятно органичен в медиафутболе – как же изящно он затроллил 2Drots!

Еще интригует «Уралец» – команда из казахстанского города Уральск. За нее даже может сыграть Ари.

У Winline Медиалиги новый формат. Опять!

Медиалига – уникальный турнир, потому что каждый сезон проводится по новому формату.

МФЛ-1 и МФЛ-2 были похожи – команды делились на две большие группы, регулярный сезон сильно затягивался. МФЛ-3 ушел в динамику: короткий групповой этап, перекрестные игры между группами и много матчей на выбывание.

Медиалига хотела провести четвертый сезон в экспериментальном кубковом формате – только плей-офф, матчи дома и на выезде. Помешала демократия: финальное решение принималось голосованием клубов, а они выбрали более классический вариант.

• 20 участников делятся на четыре группы, по пять команд в каждой.

• На групповом этапе каждый играет против каждого в группе – получается, по четыре матча.

• Лучшая команда из каждой группы выходит напрямую в четвертьфинал

• Вторые и третьи места попадают в стадию уайлд-кард и играют против вторых и третьих мест из других групп. Четверка победителей попадает в четвертьфинал.

• Дальше классический плей-офф с одноматчевым противостоянием.

Как и в третьем сезоне будет матч за третье место. Бронзовый призер получит возможность сыграть в предсезонном турнире – Кубке ФНЛ.

В каждом туре будут выездные матчи: Питер, Нижний, Минск и даже Киров

Базовый домашний стадион четвертого сезона – «Москвич». Он расположен на юго-востоке Москвы. На стадионе есть малая арена и большая арена (4,2 тысячи зрителей), на которую выносится матч дня. В первом туре на большой арене «Москвича» сразятся «Родина Медиа» (действующий чемпион) и «Народная Команда». 

Дальше начинается интересное. В каждом следующем туре группового этапа будет выездной матч.

• Две игры второго тура пройдут в Нижнем Новгороде на стадионе чемпионата мира: 9 сентября «Матч ТВ» сразится с «Амкалом», а на следующий день 2Drots зарубится с «Десяткой».

• 17 сентября (это третий тур) 2Drots сыграет с ФК «Деньги» в Кирове. Да-да, РФС и «самураи» компенсируют кировчанам перенос Кубка в Мурманскую область.

• Дальше выезд в Минск – едут «Амкал» и «Сахалинец».

• Планируется два выезда в Санкт-Петербург. 24 сентября «Чисто Питер» сразится с 2Drots, 1 октября – с ФК «10». Стадион пока неизвестен, но Медиалига ведет переговоры об аренде «Газпром Арены».

Четвертьфиналы, скорее всего, тоже пройдут на больших стадионах. Хотя перед стартом сезона Осипов намекал на первый выезд в Калининград на арену ЧМ. 

Финал уедет из Москвы, скорее всего – на «Фишт». Альтернатива – «Газпром Арена».

Новые правила: отмена ничьих, командам разрешат на три минуты выпускать 12-го игрока 

Вы точно помните, что у Winline Медиалиги необычные правила. Лига спокойно экспериментирует и ищет идеальный баланс между классическим спортом и шоу. В четвертом сезоне сохранятся все необычные правила.

Чистое игровое время – два тайма по 25 минут. Когда игра останавливается таймер встает на паузу. Это спасает от затяжек времени в концовках. 

Тайм-ауты. Один раз за тайм разрешено брать перерыв на две минуты. А всего тайм-аута для команды за матч. Доступны только при своем владении.

Красный мяч – гол таким считается за два. Доступен один раз за матч, на три минуты. Можно брать во время атаки своей команды. Чемпион красного мяча – «Эгриси». Команда Уткина единственная забивала и своим красным мячом, и мячом соперника.

Челленджи. Один раз за тайм команда может попросить рефери посмотреть ВАР. Если решение оказывается в сторону попросившей команды, то она сохраняет челлендж. Если против – сгорает. 

Буллиталити (или булитальти). Это смесь пенальти и буллита, до МФЛ-4 исполнялись в плей-офф вместо послематчевой серии пенальти. Перед каждой попыткой представители команды подбрасывают монетку: победитель выбирает что они оба будут пробивать – буллит или пенальти. 

Булиталлити стоило придумать хотя бы для таких моментов.

Сюрприз-сюрприз – в четвертом сезоне добавилось три новых правила.

При штрафных стенка отодвигается на 11 метров от мяча (в обычном футболе она в 9 метрах). В теории, так игроки будут чаще забивать.

Ничьих больше нет. Если на групповом этапе команды играют вничью, то стартует серия булиталити – по три попытки с каждой стороны. Если они успешны, то пробивают до первой ошибки. Проигравший получает одно очко, победитель серии – два.

Между матчами проводятся челленджи – соревнования в футбольных скиллах. Одна неделя – один челлендж. В прошлом сезоне за победу в таком премировали очком в группу. В МФЛ-4 победителю позволят выпустить 12-го игрока на три минуты матча.

Звучит безумно? Медиалига по-прежнему отправляет в ФИФА отчеты о работе новых правил. Так что скоро узнаем, что о двенадцатом игроке думает Арсен Венгер.

Жирков, действующий чемпион мира и игроки сборной Ливии. Изучаем главные трансферы под МФЛ-4

Между финалом МФЛ-3 и стартом МФЛ-4 прошло два месяца. Но даже за такой короткий срок команды устроили одно из мощнейших трансферных окон в истории медиафутбола. Полный список переходов лежит здесь, а ниже вспомним главные трансферы.

• Fight Nights усилился Юрием Жирковым. Теперь он будет играть в одной команде с Павлюченко.

• «Народная Команда» подписала чемпиона мира по пляжному футболу Андрея Котенева. Форвард выиграл ЧМ-2021, забивал в четвертьфинале против Испании и в полуфинале против Швейцарии.

Еще «Народная» взяла в аренду форварда 2Drots Даню Крапивникова – человека с самомнением Роналду, но образом жизни Кокорина. Даня учился в академии «Локо», с 14 лет в 2Drots, но последние полтора сезона запоминается не голами, а опозданиями, прогулами и тусовками. «Народная Команда» взяла Даню на перевоспитание и уже заставляет отжиматься в раздевалке за опоздание. Если Крап наберет форму, то это топ-усиление – забивать он умеет.

• ФК «10» продакшена Labelcom встает на более профессиональный путь. «Десятка» подписала Кутуза – главного форварда медиафутбола. Парень действительно мощный – в прошлом сезоне забил 7 голов.

Помимо Кутуза «Десятка» подписала десять игроков, из которых заметны Александр Сапета (точно помните его по «Динамо») и защитник Никита Чичерин (тоже экс-«Динамо»).

• «БроукБойз» провели, возможно, самую масштабную трансферную кампанию в истории медиафутбола – 16 новичков. Сразу заметны легионеры – 25-летний защитник Мохаммед Жудур и 23-летний опорник Абукассим Раджаб. Оба игроки сборной Ливии, обоих нашел спортивный директор «Броуков» Артем Хачатурян. 

Посмотреть на парней в деле пока не получается. Один из ливийцев постирал паспорт, из-за этого оба поехали на родину восстанавливать документы. Но к старту сезона легионеры должны вернуться. 

• «Родина Медиа» усилилась Володей XXL. В третьем сезоне Володя напомнил, что он не просто мем, но и классный форвард.

• «Амкал». Неудачная первая половина 2023-го не привела к глобальным переменам. Клуб отпустил несколько медийных запасных и точечно усилился: голкипером Владимиром Мухиным (пришел из питерской «Звезды») и защитником Михаилом Долгушиным. Его сравнивают с Ансальди – из-за прически и привычки убегать в атаку по флангу.

• После поражения 2Drots в финале МФЛ-3 Василий Уткин писал, что для «самураев» это может стать толчком к началу перестройки. Но этим летом глобальных изменений не случилось: подписали форварда Данила Прошлякова («Леон Сатурн»), хавбеков Андрея Шеренкова («Кубань») и Виталия Комиссова («Титан»). Комис был одним из лучших в МФЛ-3, у него 2 гола и 5 ассистов. Мощненько.

Кстати, а в медиафутболе платят за трансферы? 

Пока нет, но кажется, что скоро все изменится. Лето 2023 – первое, когда клубы начали требовать деньги за своих игроков (даже нетоповых). Константин Генич попросил компенсацию за Долгушина и получил от «Амкала» 100 тысяч рублей. Запасной «Бей Беги» Исай не смог перейти в «Родину Медиа» – за его трансфер потребовали 100 тысяч рублей.

Проблему признают и лидеры. Президент 2Drots Никита Панасюк (вы помните его как Некита) очень негодовал, что хавбек Борис Фартуна ушел в КАМАЗ бесплатно. И намекнул, что в будущем 2D может открыть спортивное агентство, чтобы получать компенсации за своих парней.

В Медиалиге правда очень много бывших профи?

Да :(

С каждым сезоном Медиалиги становится все более профессиональной. Какие-то профи легко акклиматизируются в медиафутболе: с кайфом участвуют в перформансах, раздают интервью и не стесняются дурачиться. А кто-то воспринимает медийный футбол как экзотичный дивизион ЛФЛ и приезжает как на работу.

Но даже в четвертом сезоне есть персонажи, за которых можно болеть фанатам олдового блогерского футбола.

Федос (Федор Маслов) – воспитанник питерского футбола. После школы олимпийского резерва «Зенита» он даже не пробовал пробиться в профи, а нашел себя в спортивной журналистике и блогерстве (даже работал креативным продюсером Sports.ru). В «Амкале» с самого начала, но чем профессиональнее становился клуб, тем реже Маслов появлялся в воротах. 

В третьем сезоне Федос из-за травм других голкиперов стал основным и на очень приличном уровне отыграл полуфинал на «Ак Барс Арене» и матч за третье место в «Лужниках». Почему бы не повторить перфоманс в МФЛ-4?

Иван Стронг – рыжебородый викинг и форвард «Народной Команды». Никогда не играл выше ЛФЛ, один из главных людей в ультрас движениях «Спартака». В детстве Ване удалили часть легкого, но это не мешает играть в основе «Народной».

Азамат Мусагалиев – последний островок медийности в медиафутболе. Один из самых популярных комиков в России находит время и на погружение в дела ФК «10», и на регулярное появления на поле. Во втором сезоне форвард сыграл в шести матчах, в третьем – в восьми. Кстати, Азамату – 38 лет. И он никогда не играл даже на любительском уровне.

Андрей Сибскана –Том Брэди, только без титулов. Сибскана с детства увлекался футболом, но никогда не играл выше, чем в юниорах иркутской «Звезды». Сибскана – цербер «Амкала», он выжигает соперников на поле (на правах опорника) и в медиа (на правах капитана). Неожиданно, что парень без классной футбольной школы продолжал играть в основе «Амкала» даже в 39 лет.

Победитель сыграет в Суперкубке Медиалиги (такой проводится впервые) и, возможно, в Кубке РПЛ

Что же ожидает чемпиона МФЛ-4?

Во-первых, бонусный матч – Суперкубок Медиалиги. Чемпионы МФЛ-3 и МФЛ-4 сыграют друг против друга. 

Летом ожидалось, что победитель одного из двух сезонов Медиалиги сыграет с чемпионом МКС-2023 (второй по статусу медийный турнир). Но от идеи отказались. «После разговора с «Динамо» (основным партнером МКС) на финале никакой заинтересованности от наших коллег не поступало», – объяснил Осипов Sports.ru.

Это еще не все. По информации Sports.ru, чемпион получит возможность сыграть в предсезонном товарищеском турнире с участием команд РПЛ – Кубке РПЛ. Серебряный и бронзовый призеры сыграют в Кубке ФНЛ. Важно: это еще не финальная информация, стороны в переговорах.

Как обычно, чемпион получит деньги. В первом сезоне 2Drots заплатили 5 миллионов рублей, во втором – 7,5, «Родине Медиа» в третьем досталось 5. Бонус чемпиона МФЛ-4 держат в секрете, но заплатят точно не меньше пяти миллионов рублей.

Иногда команды очень своеобразно распоряжаются бонусом. «Родина Медиа» чуть не поставила все призовые на победу «Реала» во 2-м туре Ла Лиги – в последний момент отказались, потому что несколько игроков не оценили идею. Кстати, зря – «Реал» победил «Альмерию».

Где и как смотреть смотреть МФЛ-4?

Четвертый сезон продлится два месяца: со 2 сентября до конца октября. Как обычно, трансляции доступны бесплатно на ютуб-канале Медиалиги.

Еще одним бродкастером станет «ВКонтакте». Матчи будут транслироваться в официальной группе МФЛ параллельно с ютубом. Несколько игр VK покажет эксклюзивно

«ВКонтакте» – наш большой партнер и друг, – рассказал Осипов Sports.ru. – Часть матчей Медиалиги – как регулярного сезона, так и плей-офф – мы покажем эксклюзивно VK внутри нашего сообщества. Мало кто знает, но первый матч Медиалиги был в прямом эфире именно во «ВКонтакте». Даже не на ютубе».

Партнерство с «Кинопоиском» тоже остается, но в другой форме. «Мы готовим несколько мероприятий, который, я надеюсь, будут показаны на «Кинопоиске», – продолжает Осипов. – Но это будут матчи и мероприятия вне четвертого сезона Медиалиги». 

Какой же крутой сезон нас ждет!

Жирков, Канунников и еще 12 участников чемпионатов мира зажгут в новом сезоне Медиалиги

Фото: Winline Media Football League; РИА Новости/Алексей Филиппов

2 комментария

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hh88_88
Какая же дичь
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сачков
Нет, не скучал.
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-1
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