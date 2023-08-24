За кем из россиян следить после ухода Шведа

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Вы тоже заметили, что в превью нового сезона Единой лиги ВТБ среди лидеров совсем нет россиян? Если не брать клуб, выстроенный исключительно из россиян (МБА), то таковым в списке оказался лишь Андрей Воронцевич, который в сезоне-2023/24 будет выступать за «Пари НН».

По-моему, в этой ситуации нет ничего неожиданного. В последние годы росло ощущение, что из числа российских баскетболистов есть Алексей Швед и есть все остальные. Швед, при всей спорности его баскетбольного образа, был краеугольной фигурой главной команды страны, привычно много созидал и столь же много раздражал. После отъезда легионеров Швед вообще подмял под себя ЦСКА и превратил армейцев в «Химки» 2.0. К чемпионству это не привело, да и большой вопрос, могло ли привести в принципе. Но фигуры столь же обширного баскетбольного таланта на горизонте российского баскетбола сейчас не видно.

А что видно? Я решил пробежаться по составам команд лиги в поисках претендентов на звание лучшего россиянина.

В «Автодоре» подходящих ребят вообще не оказалось. В прошлом сезоне лучшим из россиян по очкам был Евгений Минченко (8-й по результативности в составе), в его отсутствие непонятно, кто будет ближе всего к легионерам по роли/броскам. Каких россиян в принципе будет заигрывать «Автодор» – большой вопрос. Минченко теперь в МБА, Колесников – в УНИКСе, Михайловский – в ЦСКА. Есть Александр Петенев, который был на дальнем крае скамейки и набирал 3,6 очка в прошлом сезоне за 15 минут, а теперь вроде как единственный россиянин с узнаваемым именем. Результат, судя по всему, будет добываться иностранцами. Мне, к примеру, нравился Андрей Печкин, а он теперь гоняет в фарме МБА.

В «Зените» традиционно богато на интересных россиян. Тимофей Герасимов мне нравится, но на участие в подобном конкурсе на лучшего россиянина он мог бы претендовать в форме прошлого сезона, когда он играл за «Енисей» и набирал 8,6 очка. Это была команда из низшей части таблицы, а в предсезонке за «Зенит» у него лишь 9 минут и 2,3 очка за матч.

Сергей Карасев входит в сезон 30-летия. Во время Суперкубка показатели были слабы по процентам попадания (26,8% двухочковые, 20,0% издали), но время игровое осталось то же. От Игоря Вольхина можно ждать прогресса, хотя почти не играл в Кубке. В прошлом сезоне он проводит почти 12 минут на площадке, набирал 4,3 очка за игру и выдал несколько феерических матчей. Георгий Жбанов был неплох в составе УНИКСа. За 19 минут он набирал 5,3 очка, но мешают нелады с трехочковыми – не может подняться выше 33% хоть в одном сезоне за карьеру. Так что получается 3&D без первой половины формулы. Наверное, вряд ли уже что-то изменится – ему скоро 26 лет. Я бы записал его в одну категорию с Вольхиным, посмотрим.

Артем Клименко в прошлом сезоне набирал 4,2 очка и это абсолютно в канве его нынешнего этапа карьеры. 4 очка + 3 подбора за 10-12 минут, человек нашел свою роль. Он делает это последние пять лет со времен выступлений за «Автодор». Андрей Зубков имеет роль на 20 минут и 4,5 очка за матч. В предсезонке получал 23 минуты на площадке, наверняка будет стартовым тяжелым форвардом. Судя по всему, тренерский штаб «Зенита» он более-менее устраивает. Чего не скажешь про Сергея Торопова, у которого в прошлом сезоне 13 матчей в старте и 5 очков в среднем. Не впечатляющая статистика, особенно по сравнению с сезоном-2021/22, когда он стал открытием чемпионата и набирал почти 15 очков в среднем.

В «Минске» есть Георгий Мотовилов. Это интересный вариант, в прошлом сезоне он получал 15 минут за «Енисей». Если будет получать серьезные минуты в Белоруссии, то будет заметен, хотя по статистике за последние пять сезонов (со времен «Приморья») он не показывает ничего впечатляющего на высшем уровне. Плюс, у него отвалился трехочковый бросок – 18%, 16% и 22% в последние три года. В Суперлиге было 30%, но это другая история. На уровне Суперлиги это суперигрок. В Лиге ВТБ он не стал ценным игроком для команд из верхней половины таблицы. Но ради Мотовилова есть смысл смотреть матчи «Минска».

В «Руне» делают ставку на россиян, так что будет за кем последить и кто-то неизбежно будет выделяться. Из узнаваемых имен есть Андрей Сопин и Артем Комиссаров, помню его по «Енисею». Он набирал 3,6 очка на высшем уровне, но в новом коллективе кто-то же должен выстрелить. Я бы отметил Данилу Походяева (7,9 очка в составе «Пармы» в прошлом сезоне), который в предсезонной игре с бывшей командой набрал 21 очко.

Также я давно надеюсь на центрового Илью Попова. В сезоне-2021/22 в составе «Енисея» он давал 5,6 очка + 2,4 подбора, а последние два сезона выступал в Суперлиге с хорошими цифрами. Мне приятно наблюдать за Поповым, хотя прогресса от него ожидать не приходится. Николай Жмако был ценным исполнителем в ротации «Пармы». Сейчас ему многовато лет, свой пик он наверняка прошел года три назад. Тем не менее, может стать лидером по минутам среди россиян чисто благодаря опыту.

«Уралмаш» напрочь собран из иностранцев, в заявке много темнокожих парней. Закаляется ли в такой ситуации характер играющих рядом с ними россиян – большой вопрос.

То же самое касается ЦСКА. Там всегда крутые россияне, но обычно за сильными иностранцами у них не получается себя проявить. Посмотрим, что покажет Никита Михайловский, который приуныл в последнем сезоне в составе «Автодора» (6,3 очка за 19 минут) – это несравнимо с тем, что он показывал до отъезда в Австралию. С трудом верится, что Михайловский станет новым Алексеем Шведом и отвоюет минуты в составе команды с заоблачными амбициями.

Так же с трудом верится, что новую роль обретет Иван Ухов. В предсезонке были на это намеки – 30 минут за игру он получал впервые во взрослой команде (и это в 28-то лет!). В прошлом сезоне у него была ограниченная роль, но исполнял он ее вполне качественно – Ухов атаковал издали после скидок и делал это успешно, что уже дает основания вписывать в число лучших россиян.

Антон Астапкович в прошлом сезоне сильно сдал по сравнению с сезонами в «Нижнем Новгороде» по показателям. Посмотрим, в какую сторону будет развиваться ли его карьера. В ЦСКА самая богатая позиция это «двухметровый россиянин с трехочковым», на ней конкурируют Никита Курбанов и Семен Антонов.

Я жду прогресса от Самсона Руженцева, который в прошлом сезоне за 12 минут давал 6,2 очка и провел 19 матчей в стартовой пятерке. В нем радует атлетизм за счет американской школы, качественное движение без мяча и отсутствие боязни брать на себя броски. Руженцев не стесняется лезть внутрь и не жмется в углу, он готов себя проявлять даже в плотной конкуренции. В другой команде уровня 5-8 мест турнирной таблицы Руженцев, возможно, мог бы стать парнем, которого обсуждают в качестве новой звездочки.

Семен Антонов наверняка будет давать привычную полезность, но есть подозрение, что он потихоньку идет на спад. В прошлом сезоне он провел всего 9 матчей из-за травмы, но когда он играл, то был стартовым четвертым номером со ставшей привычной повышенной самоотдачей. Хотя лет человеку уже немало.

Антону Карданахишвили, напротив, только 22 года, он еще лишь начинает свой путь в профи. Поэтому я бы не ожидал, что в ЦСКА ему будут давать больше 10 минут. Возможно, уйдет в другой клуб в аренду по ходу сезона.

То же самое касается Филипа Гафурова, который в прошлом сезоне получал игровые минуты только в «Самаре». Наверное, в ЦСКА по-прежнему на него рассчитывают, хотя в российском баскетболе совсем нет понимания по возрасту, как в НБА. Там принято требовать от игроков такого возраста уже что-то существенное, в России в перспективных можно ходить очень долго.

Никита Курбанов – недооцененная константа российского баскетбола. Даже когда были евролиговые сезоны, Курбанов давал в свои 20 минут понятный микс атлетизма, трехочковых и цепкой защиты. Но он 1986 года рождения, через неделю ему 37 лет.

Один из моих иррационально любимых российский игроков – Александр Гудумак из «Самары». На данном этапе его карьеры он весьма предсказуем по эффективности, это такой товар местного потребления. Но вполне съедобный. В предсезонке у «Самары» лучший из россиян был лишь седьмым по результативности в команде.

Предположу, что Юрий Умрихин и Михаил Кулагин будет получать по 15-17 минут. Кулагин практически пропустил прошлый сезон, но до этого был неплох в «Енисее» и «Нижнем Новгороде». В красноярском клубе он перезапускал карьеру, поэтому мог позволить себе шальные или нелогичные броски. С учетом наличия ряда сильных иностранцев вряд ли Кулагин сможет себе позволять нечто подобное на новом месте. Иван Викторов последние два сезона получал хорошие минуты в «Енисее», но к 28 годам для него вряд ли что-то изменится, а пять сезонов в Красноярске останутся пиком карьеры.

Александр Ганькевич снова и снова доказывает тренерскому штабу «Нижнего Новгорода», что на него можно положиться. Да, он низковат (201 см), но никогда не уступает оппонентам по стараниям. Да, нет броска, но на 20 минут на площадке успевает сказать свое слово. Наверняка будет одним из лучших среди россиян по подборам (для этого достаточно брать 1-2 подбора за четверть).

Ждем прогресса от Александра Чадова. Парню 22 года, последние два сезон он смотрится вполне бодро под крылом Зорана Лукича. Владимир Ивлев и Дмитрий Хвостов уже ветераны, от которых сложно ожидать что-то новое. Оба остаются актуальны, Хвостов так и вовсе в прошлом сезоне проводил 22 минуты в 30 матчей в старте и отдавал 3,8 голевых передачи за игру. Вот уж действительно парень из поколения, которое уважали в Европе.

От Ивана Стребкова я ожидал большего после успешного сезона-2021/22 (набирал 12 очков). В прошлом сезоне случился спад по игровому времени, в сравнении в 2020-2022 годам случилось ощутимое падение.

Андрей Воронцевич наверняка будет хорош. В УНИКСе в прошлом сезоне он получал всего 15 минут и выбрасывал 1,4 двухочкового при 1,9 трехочкового. Все шло к тому, Воронцевич перейдет на привычную для россиян формулу «защита+спот-ап на дуге в нападении», но в новой команде Воронцевич может вернуться к более универсальной роли.

Бабурин даром что ему уже 36 лет – один из лидеров всего российского баскетбола. Уровень он держит очень высокий, любой молодой игрок должен на него равняться.

Если говорить про тех, кто помоложе, но хорош уже сейчас – это два брата-акробата из «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев и Андрей Мартюк. У Щербенева виден прогресс от сезона, так что впору ожидать еще одного шажка вперед в этом году. В прошлом сезоне защитник на равных конкурировал с Хвостовым как один из лучших ассистентов среди россиян.

Касательно прогресса то же самое можно сказать и про Мартюка (9,4 очка за 18 минут), который является одним из лидеров по соотношению очков за минуты на площадке. Когда центровой «Локо» находится на площадке, то не стесняется брать на себя броски.

Есть в «Локо» еще Дмитрий Узинский, Антон Квитковских (хотя после «Автодора» ему ужали роль) и Владислав Емченко, от которого я все жду скачка. Состав у «Локомотива» поменялся не так уж значительно по сравнению с прошлым годом, так что в клубе тоже наверняка надеются на внутренний прогресс молодежи.

«Енисей» – еще один клуб, в котором мне сложно понять, кто из россиян будет получать минуты вместе с легионерами. Владимир Карпенко перешел из ЦСКА, а игроки армейской закалки демонстрируют неплохую игру в клубах второго эшелона на расширенной роли.

Артем Комолов в прошлом сезоне был в ЦСКА, там ему не дали проявить себя. Теперь в УНИКСе у него будет возможность развернуться и бросать почаще. От него впору ожидать активного участия в успехах казанской команды. Дмитрию Кулагину, как и Комолову, уже за тридцатку. В прошлом сезоне Кулагин был в активной ротации «Зенита». Он был одним из лучших россиян, таким наверняка и останется. Мне все время кажется, что Кулагин недостаточно берет на себя, но это же позволяет ему быть в лидерах по результативным передачам.

Вячеслав Зайцев набирает 5 очков за игру последние годы, так было и в «Химках». Стабильность, как-никак.

Мне лично жаль, что Марк Тихоненко идет по нисходящей – после 7,8 очка в «Астане» он упал до 3,5 очка за МБА. В составе УНИКСа он вообще вряд ли будет получать какие-то минуты. Я бы последил, но, похоже, что реализоваться после отъезда из Казахстана он не смог.

Станислав Ильницкий – заслуженный ветеранчик. В прошлом сезоне давал 5,1 очка в УНИКСе. Стабильный дальнобойщик, но удивить он вряд ли сможет. Хотя если бы сейчас надо было собрать сборную России на полноценный международный турнир, то Ильницкого надо было бы обязательно приглашать в расширенный состав.

В «Парме» много интересных парней, которые мне неизвестны — Дмитрий Халтурин из системы ЦСКА (21 год), получал 15 минут в составе ЦСКА-2. То же самое касается Григория Тучкова и Павла Морозова.

МБА состоит только из россиян, для подобных упражнений это однозначный фаворит. Внутри этого состава интересны все, коллектив очень боевой. Если выделять кого-то, то обязательно упомянуть Даниила Касаткина, Андрея Лопатина и Александра Хоменко. Теперь к ватаге подключился также Евгений Минченко, плюс я тепло отношусь к Тимофею Якушину. Есть и ветеранистый Евгений Воронов, который в прошлом исправно доказывал свою боеспособность.

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Если вкратце, то я бы поделил все перечисленных на три категории. «Понятные ветераны» – игроки до 1993 года рождения, которые уже не первый сезон дают класс, но постепенно сходят со сцены или комфортно чувствуют себя в ограниченной роли. «Непонятная молодежь» – ребята примерно 2000 года рождения, которая еще только встает на ноги и обещает перспективу, но пока сидит в тени либо старших товарищей, либо легионеров.

Возможно, мне показалось, но российских игроков 24-28 лет, которые должны быть в самом соку и которые вроде как должны быть лидерами – их как будто меньше всех. Для таких игроков, к сожалению, привычна формула «проявил себя в клубе поскромнее, перешел в гранд, ушел на второй план». Так получилось у Дениса Захарова, который провел три бодрых сезона в «Енисее», после чего спрятался в глубине ротации «Зенита».

Пролистав состав команд Лиги ВТБ, я пришел к выводу, что борьба за чемпионский пояс «лучшего россиянина Лиги ВТБ» будет захватывающей. Но это отнюдь не означает, что обладатель этого титула был бы ровней звездам предыдущего поколения.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Максим Богодвид, Владимир Астапкович, Григорий Соколов