Крис Пол-невидимка, литовская дуэль и травмы. Чем запомнилась первая неделя плей-офф НБА

Неглубокое погружение.

НБА не считает игры плей-ин за плей-офф. А я буду считать, что в воскресенье закончилась первая неделя постсезонки. Так что можно начинать отсчет.

Момент недели: травма Эмбиида

С одной стороны, эпизод атакующего гения, феноменальное проявление находчивости, ловкости и мощи. Каждый успешный наброс самому себе от щита меня восхищает, поскольку это кажется верхом ситуационного мышления. С другой стороны, центровой «Филадельфии» как-то неловко приземлился и потом остаток игры берег себя.

Со здоровым Эмбидом, как и со здоровым Яннисом, иметь дело в плей-офф вряд ли найдется много желающих. Только вот здоров он бывает на этой стадии сезона нечасто.

Тенденция недели: плейоффный баскетбол

После Матча звезд судьи НБА прилично так затянули гайки, перестав свистеть каждое касание и повысив уровень контактности. В плей-ин и первых матчах плей-офф баскетбол оказался тягучим без безумных тоталов за 300 на две команды. Да что там 300 – «Тандер» и «Пеликанс» вот 200 не набрали. На вкус и цвет всем по-разному, но я судьям благодарен. 20-25 очков команды за четверть снова стали актуальны, лидер регулярки по результативности не пробивает сотку.

Дуэль недели: Сабонис против Валанчюнаса

Йонас на данном этапе карьеры и эволюции НБА вокруг него приобрел совсем вычурный облик. Он теперь смотрится как варвар на фоне джентльменов, как дотракиец в битве с благородными рыцарями (благо имя Домантас подходит для героя романа Вальтера Скотта). Сначала против Валанчюнаса пытался спарринговать его соотечественник, потом Йонас затаптывал субтильного Чета Холмгрена. У центрового «Тандер» есть свои плюсы, но деревенская мужикастость Валанчюнаса лично меня развлекает на ура.

MVP недели: Никола Йокич

Периодически Сабониса сравнивают с лидером «Денвера» и называют его «Йокичем для бедных», но Никола начал серию с «Лейкерс» так, что запахло свипом.

Даже самые, казалось бы, элементарные элементы Йокич выполняет круче остальных. Например, большие типа Сабониса нынче читерят много результативных передач на хэндоффах. За счет впечатляющего числа ассистов Домаса сравнивают с Йокичем, но литовец даже близко не принимает тех же решений, у него весьма замкнутый пасующий арсенал, я бы сказал, весьма алгоритмичный. А что касается хэнд-оффов – Йокича защитники как будто бы дольше оббегают, настолько он умело пользуется своими габаритами в пространстве.

Тем более, что Сабонис еще против «Уорриорз» несколько раз недоразобрался в защите, а Йокич в этом компоненте за последние сезоны здорово прибавил .

Расстроило и то, что второй год подряд у Сабониса не получалось наказывать оппонентов за вызывающе отстраненную опеку. Дошло до того, что вообще на кольцо перестал смотреть.

Леброн так же относился и к угрозе от Йонаса со средней. Тупо игнор.

Энтони Дэвис и Леброн очень старались, но помощи от партнеров не дождались, Д’Анджело Расселл откатился к заводским настройкам.

Понравилось: Ник Батюм

Особенно то, насколько он прыгает при дальнем броске (ни на сколько).

Против «Майами» он был всамделишно хорош. Он как будто бы чуть лучше остальных игроков «Сиксерс» знал, куда двигаться против зонной защиты, где у нее слабые места и как опережать реакцию защитников.

Понравилось: Джимми Батлер, играющий через боль

Не понравилось: травма Джимми Батлера

Еще один обидный эпизод, который, как это и случается каждый год, отрезает команду от любых перспектив и выжигает любые амбиции.

Первый матч с «Бостоном» показал, что «Хит» вряд ли было что ловить в этой серии даже со здоровым Джимми. Но теперь закрыть гештальт у «Селтикс» получится не до конца даже в случае сухой победы. Хотя завоевание титула смоет все былые промахи.

Понравилось: Кеон Эллис против «Голден Стейт»

Не понравилось: Кеон Эллис против «Нового Орлеана»

Майк Браун трепетно относится к цепким в защите задним. К сожалению, прогресс Дэвиона Митчелла завернул куда-то не туда. А вот Эллис умудрился несколько раз выбить мяч на дриблинге у Стефа Карри в открытом поле. Показалось, что Стеф сам удивился такой прыти от незадрафтованного второгодки. Правда, потом Эллис спрятался в панцирь против «Пеликанс» (0 очков за 27 минут и -20 плюс/минус).

Худший юнит недели: позиционная атака «Орландо»

Тут никакие продвинутые метрики не опишут, насколько больно было на это смотреть.

Контракт недели: Гейб Винсент

Ключевое подписание для «Лейкерс» в прошлое межсезонье, которое обернулось разочарованием. 11 миллионов, которые вряд ли помогут команде не вылететь в первом раунде. И это не в укор самому Винсенту – надеюсь, что он залечит колено к следующей регулярке и вернется на ту колею, которую он освоил в «Хит».

Понравилось: двухочковые!

Внезапно выяснил для себя, что в командах все еще полно парней, которые обожают играть по старинке. Бросать со средней, да еще чтобы с миллионом поворотов, с отвалом и через руки. Есть в этом что-то героическое. Брэндон Ингрэм это дело особенно уважает.

Харрисон Барнс не отстает.

Куминга вообще кладет средние так уверенно, что создается ощущение, будто он был бы суперзвездой другой эпохи. Но теперь надо делать шаг назад и бросать дальние, хотя не всем это комфортно. Тем не менее, ждем продолжения прогресса от молодняка «Уорриорз». Куминге еще нет 22, а от него впору ожидать перехода к 15 броскам и 20 очкам за игру. Не то чтобы это сегодня кого-то впечатляло, но идет верной дорогой.

А «Селтикс» пользуются двухочковыми Порзингиса со штрафа как секретным оружием.

Хотя когда он бросает через игроков меньше себя, то на повторе это даже выглядит несправедливо.

Понравилось: буллибол Зайона

Не понравилось: опять что-то травмировал

Наверно, играть в стиле шара для боулинга, влетая в защитника-кеглю, действительно небезопасно для здоровья.

Понравилось: зонная защита «Майами» в плей-ин

Соперники каждый раз как будто сталкиваются с чем-то подобным впервые.

Наименее ценный игрок – Тобайас Харрис

Смотришь такой матч, а потом оп – и замечаешь на площадке Тобайаса Харриса. Хм, может минуты урезали – нет, стандартные 30+. И дело даже не в статистике, просто человек не лезет на рожон. А если проиграют – все равно Эмбид будет виноват.

Уверенность недели: Энтони Эдвардс

Недооцененный перфоманс: Паскаль Сиакам

Дэмиан Лиллард набросал «громкие» 35 очков за половину, а потом остыл. Сиакам, тем временем, набил «тихие» 36+13. Правда, по ходу третьей четверти у Сиакама было 27 очков и 11/18 с игры, а у всех его одноклубников 33 очка при 12/41.

Невидимка недели: эталонное прохождение заслонов от Криса Пола

Хайлайт недели: Йокич через Леброна

Концовка четвертой четверти. Можно затормозить владение, успокоиться. Но игрок, который считается медленным, опережает всех в быстром нападении.

Фото: Gettyimages.ru /Ezra Shaw