Я рад за Джавейла Макги. Он поборол проклятие Shaqtin’ a Fool и провел недооцененную карьеру

Недавно я попрощался с Блейком Гриффином, в карьере которого было много красоты и недостаточно командных достижений. На этот раз я хотел бы вспомнить еще одного игрока из той же эпохи, чей путь в НБА оказался гораздо более странным.

Джавейл Макги. Человек-мем, за которым по-прежнему тянется неприятный шлейф придурковатости. Как по мне, это несправедливо. И вот почему.

Феноменальные данные с одним нюансом

Во-первых, у Макги 7 футов и 6 дюймов размаха рук (229 см) при 9 футах и 6 дюймах (289 см) с поднятой вверх рукой. До прихода в НБА Руди Гобера это были рекордные цифры.

Во-вторых, удивительная ловкость для своих габаритов. Из раннего Макги вспоминается крэйдл-данк в Летней лиге. «Нечасто увидишь семифутера, делающего крэйдл», — усмехается в интервью сам игрок.

Знаешь что, Джавейл? Я вообще не знаю ни одного центрового, который исполнял нечто подобное. Помню, что в игре так делал Джордан, а на данк контесте – Лэрри Нэнс. И все.

Раз уж вспомнил Нэнса, то нельзя пройти мимо Конкурса данков-2011, где Макги повторил бросок Нэнса, усложнив его пролетом под кольцом и чуть не ударившись головой об щит.

Благодаря своим данным Макги может похвастаться очень впечатляющим резюме по части хайлайтов.

Например, в его активе один из самых уникальных блок-шотов, что я видел. Блок, перехват и подбор в одном флаконе.

Макги вообще довольно регулярно выхватывал мячи в воздухе после чужих бросков – такое тоже не каждый день (месяц, год?) увидишь.

«Мне б такое тело, как у Джавейла – я бы по 500 очков набирал. Как он прыгал… Вы даже не представляете, какие вещи он мог делать на тренировках», – утверждает Тимофей Мозгов, который пересекся с Макги в «Денвере».

На тренировках, говорят, Макги и трехочковые забивал. Хотя такое рассказывают про многих игроков НБА от Уилта Чемберлена до Дуайта Ховарда. Сам Джавейл отмахивается от вопросов про трехочковые: «На тренировках я их бросал постоянно, но под меня не было розыгрышей, где бы я выходил на дугу».

Размахом рук Джавейл пользовался для сочных данков с самого начала карьеры…

… в зрелости в «Денвере»…

… и уже будучи ветераном.

Мне казалось, что этого парня ждет большое будущее. Длиннорукий большой, подвижный и атлетичный, покрывает большие расстояния в защите, ловил аллей-упы в атаке. Осталось докрутить бросок и взаимодействие с партнерами – и может вырасти что-то интересное.

В чем же тогда нюанс? У Макги астма, из-за которой он так и не проводил на площадке больше 25-27 минут за игру. Из-за этого он вряд ли смог бы стать Яннисом до Янниса, но кое-что пошло не по плану.

Дурное влияние на старте

«Вашингтон», в который попал Макги, был плохой командой по результатам. Но это не критично – для развития молодого игрока это даже на пользу. Гораздо хуже, что те «Уизардс» были кошмарным коллективом с точки зрения… адекватности.

С одной стороны, Макги окружало сразу несколько перспективных исполнителей, вместе с которыми он мог расти и прогрессировать. С другой стороны, их звали Андрэй Блатч, Ник Янг и Джаварис Криттентон. А дядькой и мудрым наставником должен был стать Гилберт Аринас.

Аринас был звездой в 2007-му году, но провел лишь 8 игр в сезоне-2007/08. Потом стал свободным агентом, вынудил «Уизардс» переподписать своего друга Антуана Джеймисона, а сам продлил контракт на 111 миллионов за шесть лет. Вернуться на площадку он смог лишь в марте 2009-го. В декабре того же года выяснилось, что Аринас хранил оружие на домашней арене клуб и направлял оружие на Криттентона в ходе спора. Уже в декабре 2010-го Аринаса обменяли в «Орландо», в 2012-м он уже играл в Китае. Криттентон оказался в клубе «Чжэцзян» в 2010-м. Блатч продержался в НБА до 2014-го, но бросил играть после продления контракта в том же 2010-м и был отстранен за плохую форму.

Ах да, еще была история, что Аринас насрал Блатчу в кроссовок. Я вспоминаю об этом каждый раз, когда вижу «экспертные» мнения Аринаса в ленте.

Безголовость царила в «Уизардс» и благодаря генменеджеру Эрни Грюнфельду. Сегодня такой коллектив даже сложно себе представить — команды как будто стали умнее в подборе кадров, а от сложных ребят предпочитают избавляться. Хотя Джордан Пул делает все, чтобы доказать обратное.

Может быть, если бы у Макги был свой Юдонис Хаслем, то его путь развивался бы иначе. Ему бы объяснили, что не надо позориться своей погоней за трипл-даблом и дурацкими голтендингами.

Имидж дурачка благодаря Шаку

В 2011-м Шакил О’Нил начал работать ТВ-аналитиком и выстрелил с юмористическим сегментом Shaqtin’ a Fool. Макги стал своеобразным маскотом этой передачи, поскольку его снова и снова выставляли на посмешище. Кто-то скажет: так ему и надо. Кто-то пожмет плечами, мол, невелика беда. Мне же жалко Макги, которого буллил легендарный центровой. Шаку нужна была своя фишка в качестве медиа-персоны, Макги просто попал под раздачу.

Можете посмотреть нарезку моментов игры Макги, которые высмеивал Шак. Как минимум половина – абсолютно рядовые эпизоды. Упустил мяч в аут, с кем-то столкнулся, потерял мяч на дриблинге, получил фол после попытки перехвата, промазал бросок, ошибся на передаче.

Ты пытаешься заработать себе репутацию в лиге, а ее уничтожает легендарный игрок прошлого. Который, возможно, был твоим кумиром.

И только под крылом сильной организации, будучи игроком «Уорриорз», Макги смог дать отпор публичной травле. По словам Джавейла, тренеры команд НБА признавались в личных беседах, что считали его проблемным игроком из-за «Шактина». А потом знакомились с ним лично и меняли свое мнение.

Макги, тем временем, в качестве ролевика взял с «Голден Стейт» два чемпионства, а потом добавил третье в составе «Лейкерс». Вишенкой на торте стало золото Олимпиады-2020, которое досталось Макги благодаря тому, что он заменил в сборной США Кевина Лава. По словам Джавейла, только после выступлений за «Уорриорз» он распробовал время провождение с одноклубниками и сейчас называет те сезоны любимейшими в карьере.

Игры в Токио Макги выиграл в 2021-м, спустя 10 лет после участия в Конкурсе по броскам сверху. Он стал первым игроком «Вашингтона» в истории контеста и даже побил рекорд Гиннесса, забив одновременно три мяча. Все вспоминают Аарона Гордона в качестве игрока, у которого украли победу на конкурсе. Для меня таковым остается Макги, который показал нечто такое, чего я не видел.

Смотрели документалку «Тайсон» 2009 года? Жалко, что продакшен там не того же масштаба, как делают сейчас стриминги (про того же Бекхэма и Арнольда получилось отлично). Фильм сделан в режиме исповеди, почти нет мнений экспертов – просто сам Тайсон наговаривает свою жизнь. И смотреть за этим неуютно. Я согласен с критиком Зельвенским, который назвал фильм хоррором, поскольку это набор историй от человека, полного сожалений.

Не думаю, что Джавейл Макги о чем-то жалеет. Он вообще похож на человека, который не затеряется и после спорта.

Хотелось бы, чтобы его и запомнили не как дурачка и маминого сынка , а как «сына маминой подруги». Который завоевал золотую медаль Олимпиады, трижды был чемпионом НБА, заработал больше 80 миллионов долларов и провел продуктивную карьеру, несмотря на все невзгоды.

Фото: Gettyimages.ru /Tom Pennington, Robert Laberge