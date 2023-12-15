Блэйк Гриффин, похоже, кончился. Это был знаковый игрок со странной карьерой
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В Зале славы определенно должен быть отдельная секция для баскетболистов, которые своей игрой влюбляли в баскетбол. Чтобы было неважно, сколько они чего выиграли за свою карьеру и какой след в истории игры оставили. Чтобы можно было не прибегать к подсчету чемпионств. Ведь культовость ими не измерить.
Вообще-то есть опция с попаданием в Зал славы за «вклад в развитие баскетбола», но этот путь предназначен для тренеров, менеджеров и других лиц, которые свою заслуженность заработали без стучания мячом об пол. Если «за вклад» ввести в Зал бывшего игрока, то это будет рассматриваться как милостыня. Мол, пришлось воспользоваться обходным путем. Хотя распространять любовь к баскетболу – это та еще миссия.
Главным примером такого культового игрока за последние 30 лет, думаю, является Аллен Айверсон. Где-то поблизости могут находиться Винс Картер и Трейси Макгрейди. Лично для меня игроком такого калибра стал Блэйк Гриффин, профессиональная карьера которого, похоже, доживает свои последние деньки. На пике карьеры Блэйка я наблюдал за его игрой с открытым ртом. Хотя если оглядываться назад, то карьера у него получилась весьма странной.
Взорвал лигу, хотя мало что умел
Ранний Гриффин был очень односторонним и прямолинейным. В его игре не было сюрпризов и хитрости – он шел напролом. Собственно, этим Блэйк и влюблял в себя, поскольку за первые четыре года карьеры вколотил аж 784 броска сверху.
Он шел не сквозь защиту, а по головам. В прямом смысле. Тот Самый Данк через Тимофея Мозгова как нельзя лучше характеризует первый период карьеры Блэйка.
Тот момент воспринимался как главный постер в современной истории НБА, а я с тех пор считал Гриффин Домиником Уилкинсом своего поколения. Кто-то скажет: «Фи, вот были люди в наше время» – пускай. Мне в моменте казалось, что Гриффин сотворил нечто совершенно невообразимое и сформулировал апогей постеризации. Казалось, что более издевательского данка и быть не может. Что выше в этой категории разве что только Винс через Фредерика Вайса.
Постер через Мозгова породил необычную дискуссию о том, можно ли считать данками те моменты, когда игрок бросает мяч в кольцо, не касаясь его пальцами. Есть мнения, что тот бросок был «постером», но не был данком. Что делает его еще более уникальным, а копья на эту тему ломаются до сих пор. Чем ответил Гриффин? Он подтвердил свое звание суперпостеризатора данком через Кендрика Перкинса.
Короче говоря, ранний Гриффин – это зверская мощь и адские физические данные, совершенно чудовищная прыгучесть, которая была его визитной карточкой. Она выразилась и на конкурсе по броскам сверху. Все его остальные навыки оставались в тени, хотя с самого старта карьеры было заметно, что Блэйк недооценен как пасующий. Да, он еще не мог атаковать с дистанции и испытывал проблемы со штрафными, но дуболомом на площадке он не казался – двигался изящно, имел качественный дриблинг.
Это привлекало внимание и означало, что если ты включаешь матч «Клипперс», то ты получишь эстетическое удовольствие. Плюс, ты оказываешься в напряжении, поскольку на площадке есть парень, который в любой момент может засунуть что-то очень красивое поверх любого противника. Если он убежит в отрыв и останется один на один с кольцом – тоже придумает что-нибудь интересное, не разочарует.
Мои любимые данки в исполнении Гриффина в период выступлений за «Клипперс»:
- Классический кол через Толливера
- Дабл памп в духе Доминика против «Лейкерс»
- Реверс через Хамфриса
- Хет-трик данков через Бэйнса и «Сперс»
- Через Мбенгу в предсезонке
- Через Хамфриса и «Селтикс»
- Путбек через Газоля
- После вертушки против «Никс»
Был лицом эпохи без достижений
С одной стороны, есть «Лоб Сити» – очень веселое и разудалое время в истории «Клипперс», которые до этого годами если не десятилетиями считались третьесортной командой. Аллей-упы и данки лились рекой не только от Гриффина, но и центрового Деандре Джордана. Подумать только – до с 1970-го года и до прихода в команду Криса Пола «Клипперс» ни разу (НИ РАЗУ!) не выигрывали 50+ матчей за сезон. А тут вдруг на короткий миг стали главной командой Лос-Анджелеса. «Лейкерс» тогда переживали не лучшие времена, а для «Клипперс» это противостояние стало своеобразной отдушиной. В марте 2014-го вечно вторая команда города унизила конкурентов со счетом 142:94. Как по мне, это и был пик «Лоб Сити».
Мои любимые аллей-упы эпохи «Лоб Сити»? Спасибо, что спросили.
- Мельница с наброса под ногой от Джамала Кроуфорда
- Дуэт мельниц против «Филадельфии»
- Эпичная связка блок-шот+стердаун+аллей-уп с дабл-пампом+шоутайм с аллеуй-упом от щита
Ну и куда же без главного босса всего этого цирка-шапито? Правда, тут обошлось без Гриффина:
Что касается достижений… Все обрамление партнерства Гриффина и Пола, к сожалению, представляют поражения в плей-офф:
- 2011/12: чуть не упустили преимущество 3-1 в серии против «Мемфиса», получили 0-4 от «Сперс» во втором раунде
- 2012/13: вели 2-0 против «Гризлиз», проиграли четыре матча подряд. Вылет в первом раунде после 56 побед в регулярке приводит к смене главного тренера – Док Риверс вместо Винни Дель Негро
- 2013/14: прямо во время плей-офф происходит скандал имени Дональда Стерлинга. На фоне разговоров о смене владельца «Клипперс» проигрывают «Оклахоме-Сити» во втором раунде
- 2014/15: 56 побед в регулярке и победа над действующими чемпионами («Сперс») в первом раунде благодаря броску Криса Пола в седьмой игре. Триумф сменяется чудовищным провалом – «Клипперс» упускают преимущество 3-1 в серии против «Хьюстона»
- 2015/16 и 2016/17: вылеты в первых раундах
Я бы сказал, что эпоха «Лоб Сити» закончилась еще в декабре 2015-го, когда Гриффин выбыл из-за травмы руки после драки в ресторане со своим приятелем из числа работников «Клипперс». Причем то повреждение наложилось на повреждение бедра, так что Гриффин в итоге пропустил три месяца и вернулся в строй только за две недели до плей-офф. А потом вновь выбыл по ходу серии первого раунда.
Говорят, что у победы много отцов, а поражение всегда сирота. У «Клипперс» получилось наоборот – их проигрыши всегда блистали разными красками. Вопросы к навыкам Риверса, штрафные Джордана, здоровье Гриффина и Пола. И было в этом нечто клипперсовское – самый успешный период в истории команды тоже обернулся разочарованием.
Но было весело.
Пропал с радаров, когда стал лучше по навыкам
Когда тебя выбирают на драфте под первым номером, то сразу провозглашают спасителем франшизы, который приведет ее в землю обетованную. В случае с «Клипперс» это было особенно актуально, поскольку у команды никогда толком не было хороших времен. Все ждали, что Гриффин разгребет это болото. Но проклятие «Клипперс» ударило по нему сразу же – свой стартовый сезон он пропустил из-за перелома коленной чашечки.
Со здоровьем у Гриффина были напряги всю карьеру, травмы вкупе со стилем игры переключили его карьеру на ускоренное воспроизведение. Поэтому его баскетбольный путь можно сравнивать только с теми, кто тоже сверкал ярко, но совсем недолго. Например, у Гриффина и Амаре Стадемайра получились почти идентичные карьеры. Атлетичные форварды, которые сегодня были бы пятыми номерами в маленькой пятерке, но большую часть карьеры играли рядом с традиционными центровыми. Поначалу мало атаковали с дистанции, но имели выдающегося партнера исторического масштаба на позиции разыгрывающего и гоняли с ним «двоечки» до посинения, благодаря чему в здоровые годы набивали 180-200 данков за сезон. Обоих сильно подкосили травмы, и оба перепридумали себя ровно на один сезон после ухода из привычной среды – Амаре стал королем Нью-Йорка, а Блэйк наиграл на Матч звезд в составе «Пистонс».
Взгляните на 50-очковый перфоманс Гриффина против «Филадельфии» в октябре 2018-го. Силовые проходы, работа спиной к кольцу, точные трехочковые. Как вишенка на торте – победный штрафной бросок.
Именно в «Детройте» Гриффин показал лучший результат в карьере по результативности (24,5) и наиграл на третью сборную All-NBA, затащив «Пистонс» в плей-офф. Но даже здесь Гриффин «не дотерпел» – первые два матча серии первого раунда с «Милуоки» он пропустил, и «Детройт» отлетел всухую, проиграв все матчи серии больше 15 очков.
Кончился в 30 лет
Не только Гриффин и Стадемайр стремительно сошли на нет, едва перевалив за 30-летие. Крис Уэббер держал уровень до 32, Джеральд Уоллес в этом возрасте уже перестал быть актуален, как и Андрей Кириленко. Организмам этих парней оказалось тяжело справляться с марафоном регулярки и плей-офф, плюс они проповедовали такой стиль игры, когда ты лезешь в борьбу и отгребаешь там по полной.
И если в «Бруклине» 32-летний Гриффин еще чуть-чуть мог в атлетизм, то в «Бостоне» его уже ценили как ветерана за умение создать непринужденную атмосферу в раздевалке. В заголовках новостей Гриффин теперь актуален как предполагаемый отец ребенка порноактрисы.
Думаю, баскетбол в его жизни теперь уже не занимает главенствующего места. Но за то, какой след он оставил воспоминаниях тех, кто за ним следил – за это ему большое человеческое спасибо.
Фото: Gettyimages.ru/Stephen Dunn; AP Photo/Michael Dwyer
Красивее того летающего клиперс я так ничего и не увидел. Да, ГС заставили открывать рты ещё в своём первом плей-офф, где в зарубе вылетели и позвали Кера.
Но от ЛАК всегда был дворовый восторг, словно стритболисты делают красоту.
Потрясающая команда.
Самое забавное, что мой любимый данк сделал Джордж против ЛАК, когда их под 40 очков разнесли. А эти 360 на пустое кольцо, просто вау.
Эх, были времена 🥲
Не повезло ему с командой на старте карьеры, жаль, что он без титула