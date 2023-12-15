Блэйк Гриффин, похоже, кончился. Это был знаковый игрок со странной карьерой

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В Зале славы определенно должен быть отдельная секция для баскетболистов, которые своей игрой влюбляли в баскетбол. Чтобы было неважно, сколько они чего выиграли за свою карьеру и какой след в истории игры оставили. Чтобы можно было не прибегать к подсчету чемпионств. Ведь культовость ими не измерить.

Вообще-то есть опция с попаданием в Зал славы за «вклад в развитие баскетбола», но этот путь предназначен для тренеров, менеджеров и других лиц, которые свою заслуженность заработали без стучания мячом об пол. Если «за вклад» ввести в Зал бывшего игрока, то это будет рассматриваться как милостыня. Мол, пришлось воспользоваться обходным путем. Хотя распространять любовь к баскетболу – это та еще миссия.

Главным примером такого культового игрока за последние 30 лет, думаю, является Аллен Айверсон. Где-то поблизости могут находиться Винс Картер и Трейси Макгрейди. Лично для меня игроком такого калибра стал Блэйк Гриффин, профессиональная карьера которого, похоже, доживает свои последние деньки. На пике карьеры Блэйка я наблюдал за его игрой с открытым ртом. Хотя если оглядываться назад, то карьера у него получилась весьма странной.

Взорвал лигу, хотя мало что умел

Ранний Гриффин был очень односторонним и прямолинейным. В его игре не было сюрпризов и хитрости – он шел напролом. Собственно, этим Блэйк и влюблял в себя, поскольку за первые четыре года карьеры вколотил аж 784 броска сверху.

Он шел не сквозь защиту, а по головам. В прямом смысле. Тот Самый Данк через Тимофея Мозгова как нельзя лучше характеризует первый период карьеры Блэйка.

Тот момент воспринимался как главный постер в современной истории НБА, а я с тех пор считал Гриффин Домиником Уилкинсом своего поколения. Кто-то скажет: «Фи, вот были люди в наше время» – пускай. Мне в моменте казалось, что Гриффин сотворил нечто совершенно невообразимое и сформулировал апогей постеризации. Казалось, что более издевательского данка и быть не может. Что выше в этой категории разве что только Винс через Фредерика Вайса.

Постер через Мозгова породил необычную дискуссию о том, можно ли считать данками те моменты, когда игрок бросает мяч в кольцо, не касаясь его пальцами. Есть мнения, что тот бросок был «постером», но не был данком. Что делает его еще более уникальным, а копья на эту тему ломаются до сих пор. Чем ответил Гриффин? Он подтвердил свое звание суперпостеризатора данком через Кендрика Перкинса.

Короче говоря, ранний Гриффин – это зверская мощь и адские физические данные, совершенно чудовищная прыгучесть, которая была его визитной карточкой. Она выразилась и на конкурсе по броскам сверху. Все его остальные навыки оставались в тени, хотя с самого старта карьеры было заметно, что Блэйк недооценен как пасующий. Да, он еще не мог атаковать с дистанции и испытывал проблемы со штрафными, но дуболомом на площадке он не казался – двигался изящно, имел качественный дриблинг.

Это привлекало внимание и означало, что если ты включаешь матч «Клипперс», то ты получишь эстетическое удовольствие. Плюс, ты оказываешься в напряжении, поскольку на площадке есть парень, который в любой момент может засунуть что-то очень красивое поверх любого противника. Если он убежит в отрыв и останется один на один с кольцом – тоже придумает что-нибудь интересное, не разочарует.

Мои любимые данки в исполнении Гриффина в период выступлений за «Клипперс»:

Был лицом эпохи без достижений

С одной стороны, есть «Лоб Сити» – очень веселое и разудалое время в истории «Клипперс», которые до этого годами если не десятилетиями считались третьесортной командой. Аллей-упы и данки лились рекой не только от Гриффина, но и центрового Деандре Джордана. Подумать только – до с 1970-го года и до прихода в команду Криса Пола «Клипперс» ни разу (НИ РАЗУ!) не выигрывали 50+ матчей за сезон. А тут вдруг на короткий миг стали главной командой Лос-Анджелеса. «Лейкерс» тогда переживали не лучшие времена, а для «Клипперс» это противостояние стало своеобразной отдушиной. В марте 2014-го вечно вторая команда города унизила конкурентов со счетом 142:94. Как по мне, это и был пик «Лоб Сити».

Мои любимые аллей-упы эпохи «Лоб Сити»? Спасибо, что спросили.

Ну и куда же без главного босса всего этого цирка-шапито? Правда, тут обошлось без Гриффина:

Что касается достижений… Все обрамление партнерства Гриффина и Пола, к сожалению, представляют поражения в плей-офф:

2011/12: чуть не упустили преимущество 3-1 в серии против «Мемфиса», получили 0-4 от «Сперс» во втором раунде

2012/13: вели 2-0 против «Гризлиз», проиграли четыре матча подряд. Вылет в первом раунде после 56 побед в регулярке приводит к смене главного тренера – Док Риверс вместо Винни Дель Негро

2013/14: прямо во время плей-офф происходит скандал имени Дональда Стерлинга. На фоне разговоров о смене владельца «Клипперс» проигрывают «Оклахоме-Сити» во втором раунде

2014/15: 56 побед в регулярке и победа над действующими чемпионами («Сперс») в первом раунде благодаря броску Криса Пола в седьмой игре. Триумф сменяется чудовищным провалом – «Клипперс» упускают преимущество 3-1 в серии против «Хьюстона»

2015/16 и 2016/17: вылеты в первых раундах

Я бы сказал, что эпоха «Лоб Сити» закончилась еще в декабре 2015-го, когда Гриффин выбыл из-за травмы руки после драки в ресторане со своим приятелем из числа работников «Клипперс». Причем то повреждение наложилось на повреждение бедра, так что Гриффин в итоге пропустил три месяца и вернулся в строй только за две недели до плей-офф. А потом вновь выбыл по ходу серии первого раунда.

Говорят, что у победы много отцов, а поражение всегда сирота. У «Клипперс» получилось наоборот – их проигрыши всегда блистали разными красками. Вопросы к навыкам Риверса, штрафные Джордана, здоровье Гриффина и Пола. И было в этом нечто клипперсовское – самый успешный период в истории команды тоже обернулся разочарованием.

Но было весело.

Пропал с радаров, когда стал лучше по навыкам

Когда тебя выбирают на драфте под первым номером, то сразу провозглашают спасителем франшизы, который приведет ее в землю обетованную. В случае с «Клипперс» это было особенно актуально, поскольку у команды никогда толком не было хороших времен. Все ждали, что Гриффин разгребет это болото. Но проклятие «Клипперс» ударило по нему сразу же – свой стартовый сезон он пропустил из-за перелома коленной чашечки.

Со здоровьем у Гриффина были напряги всю карьеру, травмы вкупе со стилем игры переключили его карьеру на ускоренное воспроизведение. Поэтому его баскетбольный путь можно сравнивать только с теми, кто тоже сверкал ярко, но совсем недолго. Например, у Гриффина и Амаре Стадемайра получились почти идентичные карьеры. Атлетичные форварды, которые сегодня были бы пятыми номерами в маленькой пятерке, но большую часть карьеры играли рядом с традиционными центровыми. Поначалу мало атаковали с дистанции, но имели выдающегося партнера исторического масштаба на позиции разыгрывающего и гоняли с ним «двоечки» до посинения, благодаря чему в здоровые годы набивали 180-200 данков за сезон. Обоих сильно подкосили травмы, и оба перепридумали себя ровно на один сезон после ухода из привычной среды – Амаре стал королем Нью-Йорка, а Блэйк наиграл на Матч звезд в составе «Пистонс».

Взгляните на 50-очковый перфоманс Гриффина против «Филадельфии» в октябре 2018-го. Силовые проходы, работа спиной к кольцу, точные трехочковые. Как вишенка на торте – победный штрафной бросок.

Именно в «Детройте» Гриффин показал лучший результат в карьере по результативности (24,5) и наиграл на третью сборную All-NBA, затащив «Пистонс» в плей-офф. Но даже здесь Гриффин «не дотерпел» – первые два матча серии первого раунда с «Милуоки» он пропустил, и «Детройт» отлетел всухую, проиграв все матчи серии больше 15 очков.

Кончился в 30 лет

Не только Гриффин и Стадемайр стремительно сошли на нет, едва перевалив за 30-летие. Крис Уэббер держал уровень до 32, Джеральд Уоллес в этом возрасте уже перестал быть актуален, как и Андрей Кириленко. Организмам этих парней оказалось тяжело справляться с марафоном регулярки и плей-офф, плюс они проповедовали такой стиль игры, когда ты лезешь в борьбу и отгребаешь там по полной.

И если в «Бруклине» 32-летний Гриффин еще чуть-чуть мог в атлетизм, то в «Бостоне» его уже ценили как ветерана за умение создать непринужденную атмосферу в раздевалке. В заголовках новостей Гриффин теперь актуален как предполагаемый отец ребенка порноактрисы.

Думаю, баскетбол в его жизни теперь уже не занимает главенствующего места. Но за то, какой след он оставил воспоминаниях тех, кто за ним следил – за это ему большое человеческое спасибо.

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Dunn; AP Photo/Michael Dwyer