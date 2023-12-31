11 пожеланий игрокам и командам НБА перед Новым годом

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Всем – здоровья и удачи

Самый банальный тост в отношении НБА и вообще любых спортсменов превращается в молитву, поскольку ничего более важного для них нет и быть не может. Причем в большинстве случае это связанные понятия – дорого может обойтись одно неловкое приземление. Плюс, профессиональные атлеты даже в случае повреждений ходят по тонкому льду, ведь важное значение приобретает степень серьезности повреждения.

Бессмысленно говорить, что в НБА чемпионскую гонку может изменить одно повреждение – такое происходит чуть ли не каждый год. И надеяться, что ключевые лица погони за титулом совсем обойдутся без болячек, тоже чересчур неразумно. Скорее, хочется залезть на коленки бородатому волшебнику и сказать: «Так здорово, когда Кристапс Порзингис здоров – пусть у него все будет хорошо. А если не будет – то пусть хотя бы ненадолго». Кто не хочет увидеть, на что способен «Финикс» со здоровыми Дюрэнтом, Букером и Билом? Разве не было бы интересно, если бы «Кавальерс» повысили градус борьбы в зоне плей-офф Востока со здоровыми Мобли и Гарлендом? Мне так нравилось подписание Гейба Винсента в «Лейкерс» летом – пусть он вернется в строй побыстрее. «Клипперс» же чудо как хороши со всеми лидерами, пусть так продолжается и дальше.

Что касается долгосрочных проблем… Я был бы благодарен Дедушке Морозу, если бы он помог Лонзо Боллу вернуться. И зачем дальше мучить Маркелла Фульца?

Сэму Прести – проницательности

«Оклахома-Сити» очень хороша. Но прекрасность их ситуации не только в том, что у них все классно уже сейчас, но и в то, что у них есть целый сундук активов, чтобы стать еще круче. До 15 выборов первом раунде драфта и 22 выборов во вторых раундах в ближайшие семь лет – тут даже Дедушку Мороза ни о чем просить не надо, можно кутить-неперекутить.

Руководство «Тандер» однозначно можно вписывать в список тех, кто делает свою работу на «отлично», так что они заслуживают подарок как хорошие мальчики. Так вот пусть этим подарком будет (а) проницательность и (б) уверенность в принятом решении. Как насчет Лаури Маркканена в «Тандер»? Или, может, им интересен Уэнделл Картер? Как бы там ни было, но «Оклахома», похоже, созрела для серьезных свершений. И главное теперь не запороть выгодный момент.

«Детройту» – обрести себя

«Пистонс» сложно чего-то желать, поскольку перед сезоном казалось, что у них все более-менее есть. Точнее, перспектив у них было немного, но они были кандидатами на то, чтобы в ходе регулярки из них созрело что-нибудь любопытно. Только вот выросли не мышонок и не лягушка, а рекордная серия поражений в истории НБА.

Это кажется каким-то нелепым стечением обстоятельств. Мол, нынешние «Пистонс» не настолько уж кошмарная команда. Они не сливают игры, как те «Сиксерс» времен «Процесса», которые стали притчей во языцех за свои бесстыдную погоню за высокими драфт-активами. И не «Кливленд» начала прошлого десятилетия, который провалился в глубины отстойности после ухода Леброна.

Сможет ли Кейд Каннингем пережить этот позор, как это удалось сделать Девину Букеру? Ждут ли «Пистонс» структурные изменения в руководстве на фоне провалов? Будут ли в «Детройте» ждать, когда ситуация выправится или же неумеющая бросать молодежь пойдет по рукам, чтобы, возможно, раскрыться где-то еще?

Хотя прежде, чем отвечать на эти вопросы, нужно задуматься о том, почему клуб так ужасно выступает с 2011-го года, когда команду приобрел Том Горс.

Вембаньяме – разыгрывающего

Я, если честно, думал, что у «Сперс» дела будут идти получше. В глаза бросается только одно положительное свойство – при высоком темпе игры (третьи по числу владений) «Сан-Антонио» идут среди лидеров лиги по результативным передачам. Но даже этот показатель выглядит обманчиво – организация владений у «Сперс» здорово страдает, эксперимент с Соханом на позиции разыгрывающего свернули, а Тре Джонс пока так и не выходит в стартовом составе. Только ленивый еще не обвинил «Сперс» в бессмысленной растрате дебютного сезона Вембаньямы и не обратил внимание на то, как шикарно идут дела в «Оклахоме» у его заочного конкурента в лице Холмгрена.

Для команды, имеющей незамаранную репутацию, «Сперс» допускают подозрительно много ошибок. Новый год – отличный повод начать все с чистого листа.

Зайону и Джа – ответственности

Всегда хочется, чтобы классные игроки доказывали свою классность на площадке. Когда этому мешают повреждения – это грустно. Когда игрок сам саботирует свою карьеру – это разочаровывает. Недостаток мотивации злит больше недостатка навыков, поэтому заряженности хочется аплодировать даже после поражения. Дурацкое поведение за пределами площадки или расхлябанное отношение к делу часто переводят в экономическую плоскость – тебе же платят адские деньжищи, старайся! Но мне всегда хочется апеллировать к баскетболу. Вы же два уникума, которые способны дарить людям счастье своей профессиональной деятельностью! Это же такая привилегия, зачем от нее отказываться?

Дрэймонду Грину – сдержанности

Возможно, не Дрэймонд Грин виноват в том, что «Уорриорз» выглядят невзрачно в этом сезоне. Костяк стареет, резервы не дают нужного выхлопа. Но «Голден Стейту» однозначно было бы легче копаться в себе и лавировать на пути к светлому будущему, если бы Грин не треснул Юсуфа Нуркича. Или не душил Руди Гобера. Или не вмазал Джордану Пулу.

Я понимаю, что желать Грину снизить градус собственной заряженности означает лишать его стержня и лепить из него некоего другого игрока. И в моменте невозможно понять, сносит ли у Грина крышу без снижения его ценности как баскетболиста, или мы видим блажь от исполнителя, который катится вниз по навыкам и полезности.

Грину, по идее, еще не так много лет, чтобы фляга начала посвистывать. С другой стороны, в этом деле никогда не знаешь наверняка. Мне бы просто хотелось наслаждаться баскетбольным интеллектом Грина во время просмотра игр «Уорриорз».

Кайри – ментальной стабильности

Ирвинг провел в этом сезоне 17 игр за «Даллас» и демонстрировал сносную по своим меркам статистику до травмы. Лука Дончич в его отсутствие совсем с цепи сорвался, поэтому не хотелось бы, чтобы ситуация внезапно покатилась под откос по небаскетбольным причинам. К сожалению, из-за репутации Кайри все время есть ощущение, что с ним все держится в одном микро-эпизоде от катастрофы. Дерек Лайвли и Данте Экзам приятно удивили в первой трети сезона, так что не надо все портить. Кайри, возвращайся скорей. И веди себя прилично.

Молодым командам и игрокам – терпения

Сразу несколько команд в этом сезоне выскочили на высокие места в таблице вопреки ожиданиям. Име Удока лепит нечто интересное из хьюстонского пластилина, «Орландо» идет в верхней трети Восточной конференции, «Индиана» радует фейерверками результативности. Но, в отличие от «Оклахомы», есть ощущение, что перечисленные коллективы все же еще не готовы, что им пока что чего-то не хватает. «Мэджик», например, занимают 30-е место в лиге по частоте трехочковых – так они в нынешней лиге вряд ли смогут рассчитывать на всамделишние успехи. Но справедливо ли требовать подвигов от 21-летнего Банкеро и 22-летнего Франца Вагнера? Важно помнить, что игра баскетболиста взрослеет и наливается опытом со временем. Поэтому терпение в отношении молодых звезд важно не только самим игрокам и их тренерам, но и болельщикам.

Всем обменянным игрокам – душевного равновесия

Трейды в НБА – это весело. Обилие контента для поглощения, предвосхищение перспектив игроков, а также их старых и новых команд в будущем. Говорят, Донован Митчелл может сменить клуб – и про это сразу интересно все: куда перейдет, сколько за него «заплатят», какие инсайды будут по сделке. Джерами Грант, Эндрю Уиггинс, Зак Лавин и полсостава «Торонто» – кому-то, вероятно, придется менять прописку уже в ближайшее время. И мне не хотелось бы относиться к игрокам, как неодушевленным активам. Все-таки, им и их семьям придется переезжать, привыкать к новой обстановке, адаптироваться в новых условиях. Это, как говорится, часть работы. Так что пусть она пройдет без задоринок, и все баскетболисты смогут раскрыться на максимум на новом месте.

Ветеранам – долголетия

Здоровье нашим обожаемым старичкам тоже пригодится. Но игрокам, которые радуют нас своими выступлениями уже долгое время, хочется пожелать на подольше отсрочить пенсию. И чтобы они оставались способны не просто занимать место в ротации, но и щеголять навыками. Пусть и не как в молодые годы, но на должном уровне. Надеюсь, что тело позволит Крису Полу в целости и сохранности добраться до плей-офф. Что Эл Хорфорд вновь тряхнет стариной и даст полезные минуты «Бостону» в глубоких стадиях матчей навылет. Я был шокирован, когда увидел в составе «Нью-Йорка» Таджа Гибсона – вот уж действительно как будто на машине времени прокатился. Пусть эти парни не стареют душой до тех пор, пока сами не решат поставить точку в игровой карьере.

Завершающим карьеру – плавного перехода к мирской жизни

Однажды это все равно случится. Однажды каждый игрок задумывается над тем, как сформулировать в соцсетях пост на тему «закрой за мной дверь, я ухожу». Андре Игудала попрощался с активными выступлениями в октябре, Горан Драгич готовится сказать баскетболу аривидерчи, Блейк Гриффин тоже перелистнул эту страницу. Скоро с этой печальной реальностью лицом к лицу встретятся Деррик Роуз и Пи Джей Такер. А мы помянем их про себя добрым словом и обязательно пожелаем успехов на новом этапе жизни.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Christian Petersen, Elsa, Winslow Townson, Lachlan Cunningham; East News/Steph Chambers / Getty Images via AFP