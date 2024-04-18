«Реал» выиграет ЛЧ с вероятностью 39 процентов. У «Баварии» шансов чуть-чуть больше, чем у «Боруссии»
Большие новости: в Лиге чемпионов осталось всего четыре команды. У кого же из них наивысшие шансы на трофей?
Прогноз Суперкомпьютера!
Главный фаворит – «Реал» с шансами на общую победу в 39 процентов. Модель считает, что главное препятствие уже пройдено. С этим сложно не согласиться.
Интересно, что шансы «ПСЖ» на финал – не запредельные (60 на 40). Не факт, что Килиан Мбаппе доберется до решающего матча против будущего клуба (будущего же?).
«Бавария» – только четвертая. А все потому, что в полуфинале ей играть против хитреца с фотографии.
Кого Суперкомпьютер отправлял в полуфинал до ответных четвертьфиналов?
Как видим, явного фаворита не было ни в одной паре. Так что придраться к точности прогноза сложно.
А как считаются эти шансы?
На основе беттинг-коэффициентов и продвинутой статистики высчитывается рейтинг команд, далее – несколько тысяч симуляций. По результатам – шансы в процентах. Все просто
Фото: Will Palmer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Наконец то Реал сыграет с Баварией спустя столько лет,старое доброе классико ЛЧ 🔥
На бумаге Реал фаворит,но этой Баварии нечего терять,думаю,матчи будут шикарными )
Ну а то, что ИИ прогнозировал победу в ЛЧ для Сити, так вчера они играли лучше Реала, забей КДБ и Силва свои моменты, спокойно бы сейчас прошли в полуфинал с вероятностью прохода дальше 70%+
он эти монолиты по пути раскалывает
У Дортмунда ситуация ещё хуже, они пытаются попасть в ЛЧ в жёсткой борьбе, поэтому на мой взгляд лучшие шансы сейчас должны быть у ПСЖ.