«Реал» выиграет ЛЧ с вероятностью 39 процентов. У «Баварии» шансов чуть-чуть больше, чем у «Боруссии»

Большие новости: в Лиге чемпионов осталось всего четыре команды. У кого же из них наивысшие шансы на трофей?

Прогноз Суперкомпьютера!

Главный фаворит – «Реал» с шансами на общую победу в 39 процентов . Модель считает, что главное препятствие уже пройдено. С этим сложно не согласиться.

Интересно, что шансы «ПСЖ» на финал – не запредельные (60 на 40). Не факт, что Килиан Мбаппе доберется до решающего матча против будущего клуба (будущего же?).

«Бавария» – только четвертая. А все потому, что в полуфинале ей играть против хитреца с фотографии.

Кого Суперкомпьютер отправлял в полуфинал до ответных четвертьфиналов?

Как видим, явного фаворита не было ни в одной паре. Так что придраться к точности прогноза сложно.

А как считаются эти шансы?

На основе беттинг-коэффициентов и продвинутой статистики высчитывается рейтинг команд, далее – несколько тысяч симуляций. По результатам – шансы в процентах. Все просто

Фото: Will Palmer/Keystone Press Agency/Global Look Press