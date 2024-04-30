«Судья выбил нас из ЛЧ». Как «Реал» проходил «Баварию» с двумя скандальными голами

Спорный дубль Роналду в 2017-м.

В противостонии «Баварии» с «Реалом» – одном из главных в истории Лиги чемпионов – есть и скандальные эпизоды.

В 2017-м Карло Анчелотти тренировал «Баварию» и вылетел от «Мадрида» в четвертьфинале с диким судейским скандалом.

Да, и в первом матче было странное судейское решение: Никола Риццолли поставил пенальти в ворота «Реала», когда мяч попал скорее в плечо Дани Карвахалю. Но ответный матч перекрыл все эти впечатления с запасом.

«Бавария» забила из офсайда. Роналду сделал то же дважды

«Бавария» тогда подлетела к «Реалу» после 10:2 против «Арсенала» , но не выглядела фаворитом – играли не слишком стабильно. Конечно, лидировали в Бундеслиге, но из раздевалки прилетало много странных инсайдов.

Анчелотти не справлялся с коллективом. И первый матч против «Реала» в 1/4 финала проиграл – 1:2 с двумя голами Криштиану Роналду на «Альянц Арене».

На «Сантьяго Бернабеу» к тому моменту мюнхенцы не выигрывали с 2001-го. Начинали здорово, а к 78-й минуте вели 2:1 – за счет автогола Серхио Рамоса. Тогда судья Виктор Кашшаи не увидел офсайд у Роберта Левандовского по ходу атаки.

Но запомнился матч точно не этим. Дальше Кашшаи устроил шоу странных решений.

84-я минута : дал вторую желтую Артуро Видалю, эпизод вызывал споры. Чилиец попал по ноге Марко Асенсио, но отрицал это.

104-я минута : Роналду забил победный из явного офсайда. Арбитр промолчал.

109-минута : Криштиану забил из офсайда еще раз, пусть и не такого очевидного, как первый.

Итог – 4:2 в пользу «Реала», вылет «Баварии».

«Бавария» бесилась. Анчелотти признал, что ВАР будет полезен

После матча даже тактичный Анчелотти не выдержал и сорвался: «Мы рассчитывали на все, кроме помутнения арбитров. Нельзя принимать такие решения на высоком уровне. Это не должно происходить. Арбитры, вероятно, не справились с задачей. Нет, я не думаю, что «Реал» имеет какое-либо влияние на судей. Знаете, никогда не был сторонником видеотехнологий и ВАР, но должен признать, сейчас это необходимо».

После матча полыхало. Одним из первых отреагировал Франк Рибери: «Минус год упорной работы и тренировок. Браво, рефери. Спасибо».

А потом выложил вот такие скриншоты.

Злился и Левандовски: «Мы могли выиграть, но арбитр допустил много ошибок. Невозможно выиграть у «Реала» в меньшинстве. Была ли справедливой красная Видаля? Нет. Были ли у них голы из офсайда? Два! Я расстроен. Мы остались в шаге от полуфинала, но вылетели. И не виноваты в этом».

По информации Marca, Роберт так злился, что после свистка зашел в судейскую раздевалку вместе с Видалем и Тиаго Алькантарой.

Артуро возмущался громче всех. Смеялся над офсайдами Роналду.

Потом дал четкий посыл: «Они испугались, судьи начали шоу и помогли «Реалу». Такие ограбления не должны происходить в Лиге чемпионов. Мы задаемся вопросами. «Бавария» хотела пройти дальше и заслуживала этого, но все решил судья. Это очень злит. Это тяжело принять. Судья выбил нас из ЛЧ».

Надеемся, что полуфинал-2024 пройдет без таких скандалов.

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Фото: Gettyimages.ru /Matthias Hangst