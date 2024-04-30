«Судья выбил нас из ЛЧ». Как «Реал» проходил «Баварию» с двумя скандальными голами
Спорный дубль Роналду в 2017-м.
В противостонии «Баварии» с «Реалом» – одном из главных в истории Лиги чемпионов – есть и скандальные эпизоды.
В 2017-м Карло Анчелотти тренировал «Баварию» и вылетел от «Мадрида» в четвертьфинале с диким судейским скандалом.
Да, и в первом матче было странное судейское решение: Никола Риццолли поставил пенальти в ворота «Реала», когда мяч попал скорее в плечо Дани Карвахалю. Но ответный матч перекрыл все эти впечатления с запасом.
«Бавария» забила из офсайда. Роналду сделал то же дважды
«Бавария» тогда подлетела к «Реалу» после 10:2 против «Арсенала», но не выглядела фаворитом – играли не слишком стабильно. Конечно, лидировали в Бундеслиге, но из раздевалки прилетало много странных инсайдов.
Анчелотти не справлялся с коллективом. И первый матч против «Реала» в 1/4 финала проиграл – 1:2 с двумя голами Криштиану Роналду на «Альянц Арене».
На «Сантьяго Бернабеу» к тому моменту мюнхенцы не выигрывали с 2001-го. Начинали здорово, а к 78-й минуте вели 2:1 – за счет автогола Серхио Рамоса. Тогда судья Виктор Кашшаи не увидел офсайд у Роберта Левандовского по ходу атаки.
Но запомнился матч точно не этим. Дальше Кашшаи устроил шоу странных решений.
84-я минута: дал вторую желтую Артуро Видалю, эпизод вызывал споры. Чилиец попал по ноге Марко Асенсио, но отрицал это.
104-я минута: Роналду забил победный из явного офсайда. Арбитр промолчал.
109-минута: Криштиану забил из офсайда еще раз, пусть и не такого очевидного, как первый.
Итог – 4:2 в пользу «Реала», вылет «Баварии».
«Бавария» бесилась. Анчелотти признал, что ВАР будет полезен
После матча даже тактичный Анчелотти не выдержал и сорвался: «Мы рассчитывали на все, кроме помутнения арбитров. Нельзя принимать такие решения на высоком уровне. Это не должно происходить. Арбитры, вероятно, не справились с задачей. Нет, я не думаю, что «Реал» имеет какое-либо влияние на судей. Знаете, никогда не был сторонником видеотехнологий и ВАР, но должен признать, сейчас это необходимо».
После матча полыхало. Одним из первых отреагировал Франк Рибери: «Минус год упорной работы и тренировок. Браво, рефери. Спасибо».
А потом выложил вот такие скриншоты.
Злился и Левандовски: «Мы могли выиграть, но арбитр допустил много ошибок. Невозможно выиграть у «Реала» в меньшинстве. Была ли справедливой красная Видаля? Нет. Были ли у них голы из офсайда? Два! Я расстроен. Мы остались в шаге от полуфинала, но вылетели. И не виноваты в этом».
По информации Marca, Роберт так злился, что после свистка зашел в судейскую раздевалку вместе с Видалем и Тиаго Алькантарой.
Артуро возмущался громче всех. Смеялся над офсайдами Роналду.
Потом дал четкий посыл: «Они испугались, судьи начали шоу и помогли «Реалу». Такие ограбления не должны происходить в Лиге чемпионов. Мы задаемся вопросами. «Бавария» хотела пройти дальше и заслуживала этого, но все решил судья. Это очень злит. Это тяжело принять. Судья выбил нас из ЛЧ».
Надеемся, что полуфинал-2024 пройдет без таких скандалов.
«Бавария» не дала Моуринью исполнить мечту: взять ЛЧ «Реалом». Вспомните всех из того полуфинала!
Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst
https://www.youtube.com/watch?v=phQpvzK8r1o
7-15 таймкод
Правила игры IFAB. Правило 11. «Вне игры »
2. Игрок, находящийся в положении «вне игры» в момент игры в мяч или касания* мяча партнером по команде, наказывается за это, только если он участвует в активных игровых действиях, а именно:
• вмешивается в игру, сыграв или коснувшись мяча после паса или касания мяча партнером по команде, или
• мешает сопернику:
• препятствуя сопернику сыграть или иметь возможность сыграть в мяч, очевидно закрывая линию обзора соперника, или
• вступая с соперником в борьбу за мяч, или
• очевидно пытаясь играть в мяч, который находится рядом, когда это действие влияет на соперника, или
• совершая очевидное действие, которое явно влияет на возможность соперника играть в мяч
[...]
Не обязательно касаться мяча чтобы быть в офсайде
«Если игрок не принял передачу от партнера по команде и не мешал вратарю, то пассивный офсайд не фиксируется!!»
Что является явной ложью. Нигде в правилах нет такого определения. Офсайд не ограничивается принятием передачи и помехой вратарю.
Левандовски побежал за мячом и был готов его принимать и тем самым выполнил этот пункт:
«очевидно пытаясь играть в мяч, который находится рядом, когда это действие влияет на соперника»
ты на вопрос то ответь, фантазер мамкин)
А вот в сезоне 2017-18 все таки Бавария по игре вертела Реала особенно в ответке! Потому что у руля был Хайнкес!!! Чуть не сьели Мадрида! Лишь дух и характер Реала помогла пройти дальше