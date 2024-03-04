«Стараюсь показывать другим, что можно не сидеть дома». Он выигрывает соревнования по стрельбе из лука с протезом руки

С 21 февраля по 3 марта в Казани проводились «Игры Будущего» – соревнования, в которых сочетаются классический спорт и технологии. Одной из дисциплин Игр была СИБУР кибатлетика: это спорт для людей с ограниченными возможностями, использующих функциональные протезы и электроколяски. Победу в кибатлетике одержала команда Russian Cyborgs, а мы записали монолог одного из ее лидеров Алексея Комлева.

Ниже – рассказ Алексея о спорте, команде и мечте.

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Руки и ноги у меня нет с рождения. Но я все детство вел активный образ жизни, учился в обычной средней школе с родным братом, который на год младше. Успеваемость средняя была. Больше времени проводил в спорте – на коньках катался, на велосипеде, играл в футбол, хоккей. От сверстников не отставал.

Отец у меня тоже со спортом связан – лыжами занимался, в соревнованиях частенько участвовал, призовые места на местных турнирах занимал. Летом в соревнованиях по езде на велосипеде участвовал, тоже побеждал. От него у меня и пошла такая любовь к спорту.

Примерно в детском саду стал замечать, что не такой, как все: у остальных все есть, а у меня некоторых частей тела нет. Никогда не комплексовал по этому поводу, но бывало, что расстраивался, когда что-то не получалось из того, что нужно делать двумя руками. У меня больше времени на это уходило. Я никогда не отстранялся – со всеми играл. Не было такого, что меня избегали. Никто не дразнил в детстве – сразу себя правильно поставил.

Протезы ношу с двух лет, государство предоставляет бесплатно. Их часто приходилось менять, так как тело быстро росло. До 18 лет – каждый год. Но к новому протезу человек недолго привыкает, он по слепкам конечности делается. С ним намного проще – у тебя появляются дополнительные возможности. Управляется он за счет движения мышц. Там стоят два датчика, на сжатие и разжатие кисти. У меня эти мышцы активны – я ими двигаю и даю команды датчикам.

Более профессионально начал заниматься спортом после 30. Увлекся стрельбой из лука. И параллельно втянулся в кибатлетику – пригласили поучаствовать с товарищами из Кирова. Потом решили, что продолжим этим заниматься. Кажется, пока успешно.

Когда только начинал заниматься стрельбой, тяжелее всего получалось держать лук протезом. Там есть незначительные нюансы и к ним нужно приноровиться: держать на вытянутой руке сам протез и лук. Рука точно так же дрожит вместе с протезом. Но даже это не мешает мне участвовать на равных в соревнованиях со здоровыми людьми и довольно часто побеждать. Они рады за меня, но иногда мне кажется, что некоторые в недоумении из-за того, что человек с ограниченными возможностями их победил. Но это больше мои предположения, ничего такого мне не говорили.

Мой первый тренер дал мне азы: как держать лук, стойку, делать выпуск стрелы, пристреливаться. А дальше я все постигал сам. Сначала стрелял из классического лука, потом перешел на блочный. У нас в Кирове есть группа, которая этим занимается, и мы сами друг за другом следим, подсказываем. Тренера профессионального нет.

Кибатлетикой начал заниматься в 2019 году, когда поехали в Ижевск на соревнования. В интернете увидели, что такой турнир проводится – и решили поехать. Тогда было мало участников, а сейчас на подобные соревнования по 100 команд приезжают.

Со своими партнерами по команде познакомился, когда вместе спортом занимались до этого. Местная организация выиграла грант, и нам дали возможность заниматься плаванием, дали тренажерный зал. Вместе со мной в Кирове живет один человек, третий в Новосибирске, а четвертый в Барнауле. Вместе собираемся уже на самих соревнованиях. А так помогает физическая активность – стрельба из лука мне очень пригодилась.

Мне на соревнованиях по классической кибатлетике обычно нужно переносить посуду, ложки, вилки, какие-то мелкие предметы – ключи, шариковые ручки, вставить флешку в разъем. Из самого необычного опыта – нужно было построить пирамиду из пластиковых стаканчиков. Главная задача – сосредоточиться. Если отвлекаешься на кого-то, то протез разжимается и предмет падает. Каких-то неожиданностей не бывает – организаторы обычно заранее присылают правила турнира, и у тебя есть возможность дома потренироваться.

В этом году ездили на «Игры Будущего». Лично мне очень понравилось – великолепная организация, постоянная помощь от волонтеров, все на высшем уровне. Там были совершенно другие испытания для спортсменов, в отличие от классической кибатлетики. Важна была командная работа. Например, мой партнер протезом ноги отдавал мне какой-то предмет в протез руки, я его в ящик складывал – и так далее.

Со мной в команде Константин Карсакбаев – у него протез ноги. Он из Кирова, но помладше меня. В свое время лыжами занимался, тоже достаточно спортивный человек. Дмитрий Сухов управляет нейроинтерфейсом, частенько ездит на соревнования. А Юрий Ларин вообще участник международных турниров по кибатлону, призовые места занимал. Очень хорошие люди, командно у нас все здорово получается.

Волнение перед такими соревнованиями, конечно, есть. Чувствуется ответственность перед командой. Стараешься других ее членов поддерживать. С волнением помогает справляться стрельба из лука – отвлекаешься от всего. Есть цель и ты идешь к ней любыми путями. Волнение всегда будет, но надо отключаться от внешних раздражителей.

На «Играх Будущего» соперники из других стран составляли достойную конкуренцию. Мы с командой детально смотрели за тренировками других команд, анализировали тактику прохождения ими трассы, делали выводы и совершенствовали свои действия на трассе. В финале играли с командой из Саудовской Аравии – она абсолютно заслуженно вышла в финал, с ней было непросто.

После победы пришла радость – команда сработала слаженно и четко, без ошибок. Было чувство удовлетворения, что лично я сделал все, чтобы не подвести партнеров.

Для меня главная опора – это родители, семья, друзья. Бывало, что самому приходилось кого-то мотивировать своим примером. Показываешь на личном опыте, что можно делать самые разные вещи, а не сидеть дома. Если находиться в четырех стенах, ни на какие соревнования не попадешь и ничего не добьешься. Одного знакомого так приходилось мотивировать, и потом он ездил с нами на соревнования по кибатлетике.

Планирую и дальше вести активный образ жизни, постараюсь отобраться на следующие подобные соревнования, а также помогать людям поверить в свои силы. Буду вовлекаться в качестве мотивационного спикера в инклюзивные проекты СИБУРа, который поддержал кибатлетику на Играх.

Также буду совершенствоваться в стрельбе из лука – есть мечта получить звание мастера спорта (сейчас Алексей кандидат в мастера спорта – Sports). Для этого нужно съездить на всероссийские соревнования в Орле и выполнить норматив. На тренировке он у меня уже получался. Надеюсь, уже в следующем году достигну этой цели.

И главное – буду воспитывать своего маленького сына.

Фото: фото автора; РИА Новости/Максим Богодвид; vk.com/cybathletics

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