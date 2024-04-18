Кинопоиск показал тизер-трейлер сериала «Игры» об организации Олимпиады-80

Кинопоиск представил тизер-трейлер нового сериала «Игры», посвященного организации Олимпийских игр-1980 в Москве.

Премьера драмы о подготовке и проведении московской Олимпиады состоится летом 2024 года. Сюжет нового сериала разворачивается в конце 70-х годов в СССР. Сериал будет состоять из 8 эпизодов.

«В центре сюжета сын советского функционера Игорь Зорин, которого отправляют работать волонтером в оргкомитет Олимпиады-80. Там ему предстоит работать под начальством принципиальной и бескомпромиссной Ирины Светловой, которая никому не готова делать поблажки.

Вместе им предстоит организовать Олимпиаду и стать участниками не только спортивных, но и политических игр. Глазами спортсменов, тренеров и других волонтеров Зорин увидит изнанку подготовки к спортивному турниру такого масштаба в стране, и изменит свои взгляды на жизнь», – говорится в пресс-релизе.

Роли в сериале исполнили Григорий Верник, Мария Карпова, Юрий Стоянов, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков, Сергей Чонишвили, Александра Бортич, Павел Майков, Леонид Каневский и другие. В проекте также приняла участие гимнастка и олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.

Шоураннером «Игр» выступила Александра Ремизова, известная по проектам «Триггер» и «Нулевой пациент». Режиссером сериала стал Евгений Стычкин.