Трансферы зимы-2024. Что уже случилось за праздники?
Ведем онлайн.
Здесь мы собираем важные и просто заметные переходы января.
⏳ Трансферное окно в топ-лигах – с 1 января по 1 февраля
💰 Трансферный дедлайн в Саудовской Аравии – 30 января
Онлайн обновляется автоматически. Вы можете переключиться в режим «Только ключевые» – и видеть лишь самые-самые трансферы.
🔝Главные перехода января-2024 (обновляется)
🇺🇸 Луис Суарес – из «Гремио» в «Интер Майами», бесплатно
🇪🇸 Виктор Роке – из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону», 40 млн евро
🇩🇪 Донни ван де Бек – из «МЮ» в «Айнтрахт», аренда
Дин Хейсен – из «Ювентуса» в «Рому», аренда
💶 За аренду заплатят 650 тысяч евро, опции выкупа нет
18-летний 195-сантиметровый центральный защитник – один из главных талантов академии «Ювентуса». На Дина претендовал «Фрозиноне» – туринский клуб уже согласовал аренду туда. Но сам Хейсен предпочел переезд в столицу. У Моуринью до конца сезона появился новый защитник – взамен травмированного Криса Смоллинга
Паскуале Маззокки – из «Салернитаны» в «Наполи», 3 млн евро
💶 Сумма может вырасти до 3,5 млн с учетом бонусов
✍️ Контракт на 3,5 года
«Наполи» взял крайнего защитника, который может закрыть оба фланга. Говорят, разгрузит Джованни Ди Лоренцо и заодно добавит опцию на левый край. Еще и при схемах с тремя защитниками чувствует себя уверенно. Дебют Паскуале получился эффектным: вышел на второй тайм против «Торино» и через пять минут удалился за грубый фол
Таджон Бьюкенан – из «Брюгге» в «Интер», 7 млн евро
💶 Еще 3 млн прописаны в виде бонусов
✍️ Контракт до 2028-го
24-летний полузащитник впечатлил многих еще в прошлой Лиге чемпионов. Техничный и сильный, может как играть чисто в атаке, так и закрыть правый фланг в роли латераля – важная позиция в схемах Симоне Индзаги. Станет первым канадцем в истории Серии А
Кто вернулся из аренд? Двое – в «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», один – в «Челси»
У целой группы игроков прервались аренды. Кто-то оказался не нужен клубу, кто-то понадобился дома, а кто-то просто не играл.
Вот самые громкие:
Серхио Регилон – из «МЮ» в «Тоттенхэм»
Джед Спенс – из «Лидса» в «Тоттенхэм»
Андрей Сантос – из «Ноттингем Форест» в «Челси»
Маттео Габбия – из «Вильярреала» в «Милан»
Нэт Филлипс – из «Селтика» в «Ливерпуль»
Фабиу Карвалью – из «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль»
Саша Калайджич – из «Вулверхэмптона» в «Айнтрахт», аренда
💶 О праве выкупа новостей нет
Краучеподобный австрийский нападающий возвращается в Бундеслигу – тут он забивал за «Штутгарт» почти в каждом втором матче. В АПЛ не особенно получилось: сначала мешали травмы, в этом сезоне тремя голами в 13 играх Саша не убедил тренеров «Вулвз»
Тило Керер – из «Вест Хэма» в «Монако», аренда
💶 За аренду платят 500 тысяч евро, есть опция выкупа
«Вест Хэму» бывший защитник «ПСЖ» и сборной Германии оказался в этом сезоне совсем не нужен – в Премьер-лиге только четыре раза вышел на замену. А вот «Монако» сейчас не помешает еще один игрок обороны – особенно с умением сыграть и в центре, и справа
Науэль Феррарези – из «Ман Сити» в «Сан-Паулу», 4,3 млн евро
✍️ Контракт до 2027-го
Венесуэльский защитник пришел в «Сити» в 2017-м, но ни разу не сыграл даже в системе клуба – катался по арендам. В «Сан-Паулу» Феррарези провел полтора года – и его выкупили. А «Манчестер» получил приятный бонус для соответствия ФФП
Маркос Леонардо – из «Сантоса» в «Бенфику», 18 млн евро
✍️ Контракт на пять лет, отступные – 150 млн евро
У 20-летнего Леонардо 13+2 за год в кризисном «Сантосе». Такие результаты привлекли интерес и «Ньюкасла», и «Ромы», и «Арсенала». Но «Бенфика» была настойчивее. Между прочим, аналитики из CIES оценили потенциал нападающего выше, чем Витора Роке и Эндрика
Жорж Микаутадзе – из «Аякса» в «Метц», аренда
✍️ Про опцию выкупа информации нет
Летом за грузинского нападающего «Аякс» заплатил «Метцу» 16 млн евро. В Голландии Жорж почти не играл – 338 минут за девять матчей, без голов. Забавно, что до перехода в «Аякс» грузин сыграл три матча в Лиге 1 за «Метц» – в них у форварда 2+1. Теперь задача Микаутадзе – быстро набрать форму и спасти новый клуб от вылета
Желсон Мартинш – из «Монако» в «Олимпиакос», 3 млн евро
💶 У португальца летом заканчивался контракт, так что выручили сколько смогли
✍️ Подписан до 2026-го
Тренер Ади Хюттер еще в сентябре рассказал, что «Монако», агент и футболист договорились об уходе Мартинша – ему активно искали клуб. Вингер ни разу не попал в заявку и даже не тренировался с главной командой. Но «Олимпиакос» это не смутило
Исак Хин – из «Вероны» в «Аталанту», 8,5 млн евро
💶 Прописаны бонусы, зависящие от выступлений
✍️ Контракт до 2028-го
Шведского центрального защитника вели еще летом – он был кандидатом на замену Мериха Демирала, уехавшего в Саудовскую Аравию. «Верона» в зоне вылета, но с обороной все там было неплохо – пропускали реже прямых конкурентов
Лукас Бералдо – из «Коринтианс» в «ПСЖ», 20 млн евро
✍️ Контракт до 2028 года
20-летним левоногим центральным защитником интересовались многие европейские топ-клубы – от «Ливерпуля» до «Зенита». Но быстрее всех сработал «ПСЖ»: заплатили 20 млн и забрали. Лукас уже дебютировал – провел 20 минут в Суперкубке Франции. Вероятно, по такому же маршруту в январе приедет и опорный полузащитник Габриэль Москардо
Донни ван де Бек – из «МЮ» в «Айнтрахт», аренда
💶 Есть опция выкупа в конце сезона за 11 млн евро. Еще 4 млн прописаны в виде бонусов
Донни совсем зачах в Англии. Не помогли ни аренда в «Эвертон», ни работа с любимым Эриком тен Хагом. Реанимировать карьеру придется в Бундеслиге. Пока мы ждем возрождения Ван де Бека, можно почитать, что пошло не так в «Юнайтед»
Адриан Мазилу – из «Фарула» в «Брайтон», 3 млн евро
💶 О переходе договорились еще в июле
Парню всего 18 лет, а он уже чемпион Румынии, за «Фарул» провел почти полсотни матчей, заодно и съездил на Евро U-21 со сборной. Его сравнивали с блеснувшим в «Брайтоне» Каору Митомой: за скорость, дриблинг и умение создавать моменты. Отмечают и крепкое телосложение, чтобы и в юном возрасте не бояться единоборств
Джонни де Соуза – из «Интернасьональ» в «Бетис», 6 млн евро
💶 Marca сообщила, что «Бетис» заплатил шесть миллионов за 80% прав
✍️ Контракт до 2029-го
Джонни родился в Нью-Джерси, но семья в его три месяца переехала в Бразилию. Это полузащитник сборной США, но во взрослой клубной карьере играл только за «Интернасьонал». Теперь распробует испанскую Ла Лигу и усилит центр полузащиты «Бетиса»
Элиф Элмаз – из «Наполи» в «РБ Лейпциг», 24 млн евро
💶 Transfermarkt пишет, что 24 млн евро, Фабрицио Романо – про 25 млн
✍️ Соглашение до лета 2028-го
Летом 2019-го переход из «Фенербахче» обошелся «Наполи» в 16,2 млн евро, хотя за пару лет до этого турки потратили на македонца всего 180 тысяч. В Италии Элмаз выиграл Кубок и чемпионат. Но в этом сезоне всего четыре раза выходил в стартовом составе – стал меньше играть при Руди Гарсии. В первом матче после возвращения Вальтера Мадзарри забил победный «Аталанте», но к этому моменту уже был настроен покинуть клуб
Уго Льорис – из «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес», бесплатно
✍️ Контракт на год с опцией продления до 2026-го
Французский вратарь выпал из старта «шпор» еще весной, с тех пор не играл. В этом сезоне шансов не было – слишком уж хорош новичок Викарио. А Льорис отправился в МЛС: заканчивать карьеру там, где это сделали Гарет Бэйл и Джорджо Кьеллини
Виктор Роке – из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону», 40 млн евро
💶 Отступные – 500 млн евро.
✍️ Контракт подписали еще летом, до 2031 года.
18-летний бразильский форвард с 12 голами в чемпионате Бразилии заключил контракт с «Барселоной» еще летом.
«В лице Витора Роке «Барса» получила будущего обладателя «Золотого мяча», – прогнозировал агент игрока Андре Кюри. Он же оценивал силу Роке, сравнивая его с Роналдо. Сам Роке говорит, что всегда хотел только в «Барселону» и что теперь мечта сбылась. Он прилетел в Каталонию в конце декабря и сразу начал играть
Фабиу Силва – из «Вулверхэмптона» в «Рейнджерс», аренда
✍️ Аренда на полгода – без права выкупа
После неплохого сезона в арендах за «Андерлехт» и ПСВ молодой португалец так и не смог добиться места в старте «Вулвз» – 0 голов в АПЛ в этом сезоне, играл немного. Аренда в «Рейнджерс» – хороший вариант для 21-летнего нападающего
Эрик Байи – из «Бешикташа» в «Вильярреал», бесплатно
✍️ Контракт на полтора года
В сентябре ивуарийский защитник подписался с «Бешикташем», в декабре его отстранили от работы с главной командой «из-за неудовлетворительных результатов». В итоге Байи вернулся в «Вильярреал» – туда, где был стабильно хорош и в 2016-м наиграл на 30-миллионный трансфер в «МЮ»
Луис Суарес – из «Гремио» в «Интер Майами», бесплатно
💶 Уругваец попросил бразильский клуб отпустить его без компенсации
✍️ Контракт на год с опцией продления еще на один.
36-летний уругваец был близок даже к завершению карьеры, но сыграл соблазн снова поиграть вместе с Лионелем Месси. Теперь воссоединится еще с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой
Эмиль Форсберг – из «РБ Лейпциг» в «Нью-Йорк Ред Буллз», 3 млн евро
✍️ Контракт до 2026-го с возможностью продления еще на год.
Швед приехал в Германию в 2015-м, поднимался с «Лейпцигом» из второй Бундеслиги и был важнейшим игроком. Но теперь не захотел продлевать контракт – сказал, что ищет новый вызов. И уехал в американский «Ред Булл»
Бруно Мендес – из «Коринтианса» в «Гранаду», бесплатно
💶 Пришел бесплатно – в декабре закончился контракт
✍️ Контракт до 2027-го
Неудивительно, что «Гранаде» понадобился 24-летний уругвайский защитник – у команды 40 пропущенных! Больше в топ-5 лигах только у «Шеффилд Юнайтед» и «Дармштадта». Подписание Мендеса – первое для нового спортивного директора «Гранады» Маттео Тоньоцци, который ранее работал в «Ювентусе» главным скаутом.
Удивительно, что именно Бенфика обошла всех топов в гонке за него. 18 млн это очень дешево за него.