Трансферы зимы-2024. Что уже случилось за праздники?

✍️ Контракт до 2026-го с возможностью продления еще на год.

Швед приехал в Германию в 2015-м, поднимался с «Лейпцигом» из второй Бундеслиги и был важнейшим игроком. Но теперь не захотел продлевать контракт – сказал, что ищет новый вызов. И уехал в американский «Ред Булл»