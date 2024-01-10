«Тоттенхэм» вырвал молодого ЦЗ у «Баварии», хотя она давала больше. Король воздуха захотел в АПЛ

«В шоке, что мы отказали «Баварии».

За 21-летнего румынского защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина лучшую сумму предлагал клуб Харри Кейна, но парень выбрал его бывшую команду – перешел в «Тоттенхэм» вместо «Баварии».

Вокруг одного из самых перспективных игроков Серии А закрутился целый сериал.

«Не могу поверить, что мы отказали». «Бавария» давала больше, но Дрэгушин выбрал Англию

191-сантиметровый Дрэгушин в прошлом сезоне играл за «Дженоа» в аренде из «Ювентуса», а в новом – перешел полноценно. И вот уже нарасхват.

Фабрицио Романо писал, что еще до Нового года «Тоттенхэм» начал переговоры о трансфере, а сам игрок согласился на этот вариант. Вопрос был в цене: англичане предлагали 25 миллионов евро, итальянцы настаивали на 30 млн.

Джанлука Ди Марцио сообщал, что оставшиеся пять миллионов «Тоттенхэм» зашивал в бонусы. Романо уточнял: от «Тоттенхэма» 25+5 и защитник Джед Спенс в аренду, чтобы закрыть позицию.

В начале января, по данным румынской Gazeta Sporturilor, «Бавария» согласилась платить 30 млн без дополнительных условий. Романо уточнил, что готовы были давать даже чуть больше. Но Дрэгушин все-таки выбрал «Тоттенхэм» и согласовал личный контракт.

В декабре Diario Sport писал об интересе «Барселоны», там видели в игроке перспективу как минимум уровня Рональда Араухо. Но все так и осталось на уровне интереса, как и со стороны «Наполи». «Милан» контактировал с окружением румына, но особых шансов в конкуренции с «Тоттенхэмом» и «Баварией» не было.

У Дрэгушина контракт с «Дженоа» до 2027-го, так что о снижении цены речи не шло. Но и 30 миллионов за молодого румынского защитника такого уровня – вполне приемлемая цена, а для клуба АПЛ – даже не слишком большая. Он в итоге перейдет в «Тоттенхэм» за 25+6 млн евро, подпишет контракт до лета 2029-го и будет зарабатывать три миллиона евро за сезон.

«Не могу поверить, что мы отказали «Баварии», – откровенничал агент игрока Флорин Манеа. – Мы немного в шоке. Но это было то, чего хотели Раду и его семья . От «Баварии» было бы больше денег, но он сказал, что это правильный шаг для его карьеры. Парень с ранних лет мечтал об АПЛ».

Румын стремительно прогрессировал – и в клубе, и в сборной. Он король воздуха

Познакомимся ближе.

● Дрэгушин родился в семье волейболиста и баскетболистки, первые футбольные шаги делал в Румынии, а в 16 лет уехал в «Ювентус», там выступал за молодежку. Перед переходом в «Юве» рассказал румынским медиа, что перенял страсть к футболу у двоюродного брата, что любит читать. А еще – что уже тогда им интересовался «Тоттенхэм», вместе с «ПСЖ» и «Челси».

● В середине сезона-2020/21 Раду дебютировал за «Юве» сразу в трех турнирах : чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов. За следующие два сезона – три аренды: по полгода в «Сампдории» и «Салернитане», год – в «Дженоа». Потом переехал к генуэзцам за 5,5 млн евро – теперь они хорошо заработают на его продаже.

● В 2021-м съездил с Румынией на молодежный Евро U-21 – команда не вышла из группы с пятью очками только из-за разницы мячей. Через год дебютировал в главной сборной, еще через год – отыграл все десять матчей квалификации Евро-2024 и выиграл с ней отборочную группу.

● В 2023-м присоединился к Георге Хаджи, Георге Попеску, Адриану Муту, Кристиану Киву и другим знаменитым соотечественникам – получил награду лучшему футболисту года в Румынии.

Так охарактеризовал игрока главный итальянский автор Sports.ru Андрей Клещенок: « Дрэгушин в первую очередь король воздуха: в десятке лучших в Серии А по успешности верховых единоборств – при том что в лиге больше мощных девяток и в целом выше средний рост, чем в АПЛ .

Тонко чувствует линию, свободно исполняет левого и правого центрального, техничен, быстро считывает эпизод и по ситуации либо страхует, либо сам выбрасывается на вертикальный пас. Небезошибочен, но для 21 года простительно.

Главное сомнение применительно к «Тоттенхэму»: все лучшее в себе Дрэгушин обнаружил после перехода на тройку защитников (там центрбекам проще, чем в двойке). В прошлом сезоне румын не особенно выделялся даже в Серии В. Неясно, что стоит за прогрессом: смена схемы или личный рост».

Румын в «Тоттенхэме», кстати, уже был, тоже защитник: 23-летний Влад Кирикеш в 2013-м переходил из «Стяуа» за 9,5 млн евро, рекордные деньги для чемпионата Румынии. Играл нечасто, страдал из-за травмы спины, еще и попадал в пьяном виде на видео. Бодро начал, но вскоре лишился места в составе. В последней игре за клуб удалился, а «Тоттенхэм» проиграл 0:3 «Стоку». Италия у Влада была после Англии: «Наполи», «Сассуоло» и «Кремонезе». Сейчас Кирикешу 34 года – с этого сезона он снова играет за «Стяуа».

Вероятно, трансфер Дрэгушина станет вторым для «Тоттенхэма» зимой. Оба заметные: клуб арендовал Тимо Вернера.

Фото: Gettyimages/Simone Arveda; Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press