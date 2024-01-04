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1 евро – зарплата Калинича в «Хайдуке». Красивый жест для родного клуба 👏

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Никола Калинич Никола Калинич
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Поборется за чемпионство.

Теплый сюжет из Хорватии: экс-форвард сборной Никола Калинич вернулся в «Хайдук», с которым разорвал контракт полгода назад (летом не договорились по зарплате). Зато теперь 35-летний ветеран будет получать... один евро в месяц. Да-да, только 1 евро!

«Самая легкая сделка за мои годы в клубе», – неиронично радуется хорват.

«Никола возвращается с единственной целью – помочь «Хайдуку» взять чемпионство», – объясняет президент Миндаугас Николисиус.

«Хайдук» – первый в Хорватии. А как же «Динамо»?

Калинич должен помочь «Хайдуку», ведь это их лучший шанс на титул за долгие годы.

Сложно поверить, главный претендент на трофей – не загребское «Динамо». Сейчас на первом месте именно «Хайдук», отрыв от «Риеки» – шесть очков, хотя впереди половина чемпионата. «Хайдук» не брал чемпионство 19 лет, тогда там еще играл Нико Кранчар. 

«Загреб» только третий. У хорватского гегемона 17 чемпионств за 18 последних сезонов, оступились только в кампании-2016/17 – тогда трофей взяла «Риека». Серия «Динамо» началась, когда Калинич проводил первый сезон во взрослом футболе  – доминирование столичного клуба продолжается буквально всю карьеру Николы. 

«Динамо» не может оправиться после летней распродажи: отдали вратаря Доминика Ливаковича в «Фенербахче», защитника Йосипа Шутало в «Аякс», вингер Лука Иванушец ушел в «Фейеноорд». Перед началом сезона поменяли даже тренера: вместо Игора Бишчана, которого соблазнил «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, пришел Сергей Якирович.

Калинич принципиальный – отказался от медали ЧМ-2018

У Калинича полсотни матчей за взрослую сборную Хорватии.

В юности Никола считался талантом: до совершеннолетия на него вышла «Валенсия», были контакты с «Севильей». Но когда «Хайдук» разозлился и подал в суд, охота за молодым форвардом резко прекратилась. Уже в 19 лет Калинич заиграл в главной команде, а в 2009-м за 7 млн евро перешел в «Блэкберн».

Это третья по стоимости продажа в истории клуба после Николы Влашича в «Эвертон» (10,8 млн) и будущего трансфера защитника Луки Вушковича в «Тоттенхэм» (13,8 млн летом 2025-го, уже договорились).

Калинич так и не заиграл в Англии, за два года забил всего семь мячей, в 2011-м ушел в «Днепр», в котором стал одной из главных звезд наравне с Евгением Коноплянкой. Никола попросился на выход в 2015-м, его подхватила «Фиорентина». Там хорват продолжил клепать голы – 33 мяча за два года. 

В 2017-м за Калиничем пришел «Милан». Там у хорвата не очень заладилось, хотя играл в основе. Причем клуб попытался продать Николу через месяц после трансфера: за игроком пришел китайский «Гуанчжоу Эвергранд», давали 45 млн евро, но сам хорват отказался. Клуб уговаривал, но когда Калинич должен был встретиться с китайцами и обсудить контракт, вдруг заболел. Переговоры сорвались.

Еще в карьере Калинича были «Атлетико» (даже выиграл ЛЕ), «Рома» и «Верона». Но главный момент в жизни форварда – ЧМ-2018. Его сборная тогда дошла до финала, но Калинича отстранили еще на групповом этапе – отказался выйти на замену в игре с Нигерией. Тренер Златко Далич не оценил характер. 

Через пару месяцев Калинич отказался от серебряной медали, ее решили выслать партнеры: «Спасибо за медаль, но я не играл в России». 

Никола успел помириться с Даличем, но за сборную с тех пор так и не играл.

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Фото: hajduk.hr; Gettyimages/Catherine Ivill, Michael Regan

5 комментариев
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Хало
Салют
Приветсвуем в Хайдук
+8
0
+8
Там не просто "отказался выйти на замену с Нигерией". Он еще перед ЧМ отказывался выходить в товарняке и на какой-то из тренировок. Когда отказался и с Нигерией - терпение Далича лопнуло.
+5
0
+5
экс-форвард сборной Никола Калинич вернулся в «Хайдук», с которым разорвал контракт полгода назад (летом не договорились по зарплате) (с)
А что случилось?)))) Сначала запросил денег, а теперь готов бесплатно играть))
Или действительно в конвертах всё будет?)))
+1
0
+1
остальные нули получил конвертом)
+1
-1
0
Ответ Кенигсбергер
Там не просто "отказался выйти на замену с Нигерией". Он еще перед ЧМ отказывался выходить в товарняке и на какой-то из тренировок. Когда отказался и с Нигерией - терпение Далича лопнуло.
У него была травма, которую он скрыл от тренерского штаба.
Надеялся, что заживёт. В заявку на ЧМ попал, а травма так и не прошла.
Как-то так ©
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