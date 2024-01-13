Севикян уезжает в «Ференцварош»! Часть суммы покроет его отец

Активируют отступные – 1,1 млн евро.

Эдгар Севикян покидает РПЛ. Его выкупает «Ференцварош» – возвращение в Европу.

Подробности: перейдет, как только «Пари НН» получит деньги, игроком интересовались ЦСКА и «Краснодар»

Инсайдер Андрей Панков 13 января сообщил, что «Ференцварош» активировал опцию выкупа за 1,1 млн евро – именно столько прописали для команд из Европы. Причем 300 тысяч вложит отец игрока Мартирос – он принимает все решения по карьере Севикяна и очень хотел в европейские топ-чемпионаты. Он даже отверг несколько предложений из Бельгии и Нидерландов: «Ференцварош», выступающий в ЛК, предпочтительнее.

На игрока претендовали и в России. Например, Иван Карпов писал, что ЦСКА был готов выкупить Севикяна за 230 млн рублей (отступные для команд РПЛ), но получил отказ. Больше попыток со стороны москвичей не было.

Еще один претендент – «Краснодар», и с ним почти получилось: по информации «Чемпионата» на 9 января, краснодарский клуб продвинулся в переговорах по футболисту, и трансфер был очень близок. Подписать Эдгара просил Эдуард Сперцян, но клуб изначально не рассматривал полузащитника «Пари НН» как номера один в списках на зимние усиления, плюс не сошлись по условиям контракта.

По информации того же Карпова, было и предложение от нижегородцев по продлению соглашения: хотели увеличить зарплату и сумму выкупа, но отец Севикяна наотрез отказался от такого варианта.

Финансовые вопросы с «Ференцварошем» уже уладили: Севикян уедет в Венгрию, как только «Пари НН» получит все деньги за трансфер. Венгерский клуб сначала предлагал перевести всю сумму через 10 дней, но «Пари НН» отказал.

«Чемпионат Венгрии, «Ференцварош»… Не знаю». В мае Юран советовал Севикяну средний чемпионат, сейчас мнение поменялось

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран много говорил о Севикяне. Например, вот его слова из мая 2023-го – тогда он советовал полузащитнику средний чемпионат.

«Считаю, если он проведет остаток сезона до мая так же, как лучшие матчи, ему нужно будет либо уходить в России в клуб уровня ЦСКА, «Краснодара», или отправляться в Европу. Он уже немножко перерастает «Пари НН» и нуждается в более серьезных стимулах – бороться за чемпионство, за второе место. Понятно, что там и уровень футболистов повыше.

Если же это будет Европа, советую Севикяну начать со среднего чемпионата, чтобы оттуда перепрыгнуть уже в топ-лигу . Потому что, попав сейчас в большой клуб, он рискует деградировать.

Конкуренция запредельная, а в таком возрасте нужно стабильно играть. Тогда и уверенность придет. Так что мой ответ: топ-клуб в России или средний европейский чемпионат как трамплинчик пойти дальше ».

Сейчас у главного тренера немного другое мнение, трансфер Севикяна он прокомментировал так:

« Эдгар от этого только потеряет . Чемпионат Венгрии слабее российского, а ему еще нужно будет влиться в коллектив, адаптироваться в игровом плане. Я говорил раньше и сейчас считаю, что ему стоило доиграть у нас до конца чемпионата, окрепнуть и только потом двигаться дальше, если будут варианты.

Я бы понял, если бы он пошел в «Краснодар» или ЦСКА, а чемпионат Венгрии, «Ференцварош»… Не знаю. Но раз приняли такое решение – ради бога», – сказал главный тренер «Пари НН».

«Ференцварош» действительно не самый популярный клуб по выращиванию талантов в Европе, но за 10 лет были футболисты, которые уходили отсюда в топ-лиги. Например, Мохаммед Бешич («Эвертон»), Адам Наги («Болонья»), Мирто Узуни («Гранада»), Аисса Лаидуни («Унион»), а летом Кристиан Листеш уйдет во франкфуртский «Айнтрахт».

Последние три перехода случились за последние пару лет – так что шансы Севикяна уйти на повышение действительно неплохие.

Севикян разрывает в этом сезоне: он в статистическом топе, уже семь голов. Но его предостерегают от излишних амбиций

Сезон-2023/24 – прорывной для Севикяна в «Пари НН» и первый в основе после перехода из «Леванте». У полузащитника уже семь голов в сезоне: четыре в лиге и три в Кубке России.

Эксперт по российскому футболу Александр Дорский резюмировал главные качества Эдгара и в то же время отметил, что вспышка может быть краткосрочной: «Севикян – второй-третий игрок лиги с Пиняевым по ударам после забегов с мячом на 5+метров (внезапный лидер – Юшин), пятый по успешным обводкам в таких забегах (выше – Гарре, Бериша, Скопинцев и Нгамале).

Севикян – игрок, который играет в главном автобусе лиги (качественном, вопросов нет) и создает на пространстве. Севикян – игрок, у которого за спиной пока всего лишь полгода качественной игры во взрослом футболе. Конечно, это вызывает сомнения при мыслях о дистанции и позиционной атаке».

Предостерегал от излишнего ажиотажа вокруг игрока и Юран в интервью «Чемпионату»: «Категорически против того, чтобы к парням, которые еще не знают, как правильно к мячу подойти, уделяли такое внимание. Совсем не влиять на них это не может.

Я Севикяну объяснял: «Эдгар, если немного голова закружится, вернешься туда, откуда начинал. Да, сейчас ты в сборной, но убирай эти моменты из головы. Ты должен сам себя подстегивать: этого мало, я еще не дошел. Вот если так будешь мыслить, дойдешь до хорошего уровня».

При этом Юран успел уколоть отца футболиста: «Еще процентов 25–30 [Севикян] из себя может вытащить. Но как только он возомнит, что все умеет и всего достиг, на 99,9% закончит не начиная. Особенно если папа где-то в облаках витает. До меня-то разговоры доходят, что Севикяна уже чуть ли не «Реал» и «Барселона» хотят. Сразу предупреждаю, в том числе через это интервью: это путь в никуда».

«Ференцварош» после увольнения Черчесова: два тренера, второе место в лиге и плей-офф ЛК

Черчесов покинул клуб в июле 2023-го после влета фарерскому «Клаксвику» в первом раунде квалификации ЛЧ.

Команду подхватил венгерский специалист Чаба Мате. Это клубная палочка-выручалочка: Мате стал временным главным тренером «Ференцвароша» уже в третий раз, в основном работал в штабе и тренировал дубль. Летом 2023-го стартовал с 4:0 с «Шэмрок Роверс» в квалификации ЛК – довершил дело в еврокубках и вывел в групповой этап турнира.

Мате продержался лишь десять матчей, но результатами отставку не объяснить: в десяти матчах при нем лишь одно поражение от «Академии Пушкаша» в середине августа, в остальных победы, в том числе 8:2 с «Хамрун Спартанс» и 7:0 с «Жальгирисом» в ЛК. А в последнем матче вообще разгромили 6:2 «Залаэгерсег».

Однако руководство, видимо, не собиралось его оставлять и в начале сентября назначило серба Деяна Станковича, не работавшего после ухода из «Сампдории» летом 2023-го. Мате вернулся в тренерский штаб и спустя некоторое время удивился в интервью венгерскому медиа, почему его не оставили главным.

Станкович начал с пяти побед подряд во всех турнирах, но потом начались потери очков, в основном ничьи: в 21 матче их набралось аж семь при 11 победах. Все три поражения уместились в период с начала ноября до середины декабря: уступили «Кечкемету», «Фехервару» и «Паксу» (последние два идут в тройке в чемпионате Венгрии).

Прямо сейчас «Ференцварош» на втором месте в лиге и отстает от лидирующего «Пакса» на одно очко. При этом забили больше всех – 42 мяча, у ближайшего преследователя «Фехервара» 36.

В других турнирах тоже есть результат: прошли два раунда Кубка Венгрии и вышли в 1/8, в ЛК гарантировали плей-офф благодаря второму месту в группе – в феврале сразятся с «Олимпиакосом». В таблице пропустили вперед только «Фиорентину», которой ни разу не проиграли в очных матчах.

Отличный фундамент для Севикяна, чтобы снова попробовать силы в Европе.

Фото: Gettyimages.ru/Laszlo Szirtesi; РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович