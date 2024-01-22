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Фанат Бускетса едет в «Краснодар»! Но на родине его выбор осудили

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«Краснодар» подписал пятилетний контракт с 23-летним опорником сборной Колумбии Кевином Кастаньо.

Что это за игрок?

Кастаньо не провел за «Крус Асуль» и тысячи минут. Игроком сильно интересовались «Севилья» и «Бетис»

Кевин – воспитанник колумбийского «Агилас Дорадос». В системе клуба Кастаньо находился с 12 лет – туда его определил отец, который много помогал Кевину во время его футбольного становления. Колумбиец начинал форвардом, но со временем спустился в центр поля – как раз по совету отца.

За первую команду «Агилас Дорадос» Кастаньо дебютировал в 2020 году. За три года опорник дорос до капитанской повязки, сыграл 81 матч, забив два гола и отдав пять ассистов.

Летом 2023-го колумбиец перешел в «Крус Асуль» – мексиканский клуб заплатил за трансфер около 4 млн евро. Перформанс Кастаньо за «Крус Асуль» впечатлил футбольный мир: в медиа начали просачиваться инсайды об интересе «Севильи» и «Бетиса», а в ноябре Кастаньо дебютировал за сборную Колумбии в официальном матче – до этого играл только в товарняках.

Кевин начал разрывать за национальную команду сразу: был одним из лучших на поле в победных матчах с Парагваем (1:0) и Бразилией (2:1), попал в символическую сборную пятого и шестого туров южноамериканского отбора ЧМ-2026.

За «Крус Асуль» Кевин в итоге не сыграл даже тысячи минут – «Краснодар» подсуетился и усилил центр поля для борьбы за чемпионство.

Кастаньо – фанат Бускетса. Любит двигать мяч

Еще во время игры за «Агилас Дорадос» Кевин признавался, что его вдохновляет игра Серхио Бускетса. 

«Мне очень нравится Бускетс, я восхищаюсь им. Меня почти всегда сравнивали с ним, и я люблю наблюдать за его игрой в «Барсе». Мне нравится смотреть на его движение, на выбор позиции на поле, на технику работы с мячом. Бускетс – мой пример для подражания. Думаю, я похож на него», – говорил Кевин в одном из интервью.

Еще одна характерная цитата Кевина: «Я очень агрессивен как при опеке, так и при владении мячом. Я люблю играть вперед – у меня хорошо это получается. Не люблю прятаться – всегда ищу встречи с мячом».

Вот нарезка игры Кастаньо за «Агилас Дорадос». Есть что-то схожее с Бускетсом?

«Жаль, что он выбрал маргинальный футбол». В Колумбии осудили выбор Кастаньо

Некоторые колумбийцы не в восторге от перехода Кастаньо в Россию – вот что говорит комментатор и журналист Карлос Антонио Велес: «Мне жаль, что один из самых ярких игроков сборной в 2023-м сделал выбор в пользу маргинального футбола. Кевин заслуживает чего-то другого».

Другие мнения не так категоричны, но есть общее чувство сожаления, что одна из надежд колумбийского футбола уехала не в европейскую топ-лигу, а в Россию.

Кастаньо – в десятке самых дорогих новичков «Краснодара»

Кевин восьмой в списке самых дорогих новичков «Краснодара». На первом месте партнер по сборной Колумбии – Джон Кордоба.

● Двое из списка (не считая Кастаньо) все еще в «Краснодаре» – Джон Кордоба и Хуниор Алонсо.

● Эрик Ботхейм перешел в «Краснодар» в январе 2022-го, но тем же летом бесплатно уехал в «Салернитану», воспользовавшись правилом приостановки контрактов. За краснодарский клуб норвежец не сыграл ни одного матча.

● Не слишком удачными получились трансферы Кристиана Куэвы и Тонни Вильены. Парагваец через год после перехода уехал в аренду в «Сантос», а в 2020-м «Краснодар» продал его туда же за 6 млн евро. Вильена не отличался стабильностью и летом 2022-го уехал в «Эспаньол» за 2,5 млн евро.

● Трансфер Андреаса Гранквиста точно оправдался – швед провел за «Краснодар» 181 матч (большую часть из которых с капитанской повязкой), став легендой клуба.

Продолжит ли Кастаньо прогрессировать в РПЛ?

Фото: fckrasnodar.ru; Gettyimages/Hector Vivas, Simon Barber, Gabriel Aponte

36 комментариев
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Ну РПЛ и правда не мировая топ-лига, что тут скрывать. Тем более сейчас без еврокубков. Но при этом в Колумбии вряд ли понимают, какая в России инфраструктура. Если они увидят стадион, базу Краснодара, то поймут, что ничего маргинального в этом нет. Игрокам из Южной Америки нужно адаптироваться для игры в Европе, Краснодар для этого более чем подходит.
+97
-5
+92
Игрок классный, у Барриоса место в сборной вырвал. Здорово, что удается привозить таких интересных футболистов. Так еще и не под 30 лет человеку, а с перспективой.
+49
0
+49
Смотрю самых дорогих легионеров "Краснодара" - разве что Кордоба и Гранквист стоили тех денег, которые за них заплатили...

А уж про "маргинальность" кому-кому, но точно не Колумбии говорить. Во всех смыслах
+42
-4
+38
Ответ melnik24
Смотрю самых дорогих легионеров "Краснодара" - разве что Кордоба и Гранквист стоили тех денег, которые за них заплатили... А уж про "маргинальность" кому-кому, но точно не Колумбии говорить. Во всех смыслах
Забавно, конечно, как можно по разному смотреть на один и тот же список)
Я вот наоборот смотрю и думаю "ну как будто бы все более менее стоили"

1. Кордоба - сейчас тянет к чемпионству, порет много но и очевидно уникальный набор дает команде
2. Кабелла - жаль что сломался, но всегда когда играл был одним из лучших на поле, да и в целом в лиге выделялся.
3. Вильена - это уже близко к провалу, но скорее охарактеризовал бы как неудачу. За 2,5 года все равно был в основе. Не тот случай, когда спускаешь деньги на игрока, а потом люди считают сколько стоила его минута на поле или результативное действие.
4. Алонсо - не так много времени прошло, но пока выглядит вполне достойно
5. Куэва - это с одной стороны провал, но прям слишком сильным тоже его бы не назвал. Не выдерживал особо конкуренции, некомфортно чувствовал себя в России, его не стали томить, отпустили и продали за вполне сносные деньги. Глобально за 2 млн. (+ЗП) взять игрока в обойму на сезон. Ну не самый ужасный просчет. Тут скорее только мысль, что это дорого, а могли бы эти минуты игровые вложить в кого-то другого.
6. Вандерсон - как игрок всегда нравился, даже несмотря на проблемы с реализацией. Да и почти сотку матчей выбил
7. Ботхейм - тут без комментариев, менеджмент явно не мог такие риски заложить
9. Спайич - с одной стороны помню огромное количество косяков. Но с другой стороны человек 2,5 года играл в основе. Тоже не совсем уж деньги в песок.
10. Гранквист - ну тут тоже все понятно

Итого на выходе я бы оценил:
2,5 топ попадания (Кордоба, Гранквист и 0,5 для Кабелла), 2,5 хороших трансфера (Алонсо, Вандерсон и 0,5 Кабеллы), 2 трансфера ниже среднего (Вильена, Спайич)
Ну и Ботхейм вне рейтинга
+19
-1
+18
Очень крутой трансфер
+17
0
+17
Ответ Alex Rhea
По нынешним меркам 7 миллионов это что-то типа 2 миллионов в 2005. То есть все эти трансферы уровня Эктора Бракамонте или даже Энаркархире какого
Эээ, чего? Бракамонте за 800 кусков купили. И он их все отбил, своей игрой.
+10
-1
+9
Ответ tony
Куэва так себе был, насколько я помню.
У него в Краснодаре не пошло почему-то, так-то футболер добротный.
+10
-1
+9
Для адаптации к Европе РПЛ хороший аэродром, но если наш чемпионат и дальше будут мариновать без международных турниров, то ценность нашего чемпионата и дальше будет падать.

Да, РПЛ признать мировой топ-лигой нельзя, но в целом шансы уехать даже отсюда в Европу есть. Основная проблема сейчас только с платежами, но судя по тому, что клубы умудряются привозить игроков, они начали эту проблему решать.
+9
-2
+7
Куэва перуанец, а не парагваец
+5
0
+5
Я бы кстати еще заметил, что топ 10 трансферов Краснодара все достаточно качественные футболисты (жаль не увидели Бутхейма). Селекция на кровне👍🏽
+7
-2
+5
Ответ Atom1c
"Сделав выбор в пользу маргинального футбола" Это вольный перевод? Что это за зверь такой, "маргинальный футбол"?
ну это типа пошёл не в универ, а в путягу.
+6
-1
+5
Ответ Денис Гончаров
Я бы кстати еще заметил, что топ 10 трансферов Краснодара все достаточно качественные футболисты (жаль не увидели Бутхейма). Селекция на кровне👍🏽
Куэва так себе был, насколько я помню.
+6
-1
+5
Ответ exudha
Куэва перуанец, а не парагваец
А какая разница
+6
-1
+5
"Сделав выбор в пользу маргинального футбола"

Это вольный перевод? Что это за зверь такой, "маргинальный футбол"?
+7
-2
+5
Ответ melnik24
Тот же Куэева провел 15 матче и вряд ли Сантос его купил за нормальные деньги чтоб "как-то считать что не провал". Кабелла и сломался и потом просто "протух" когда клуб вылетел из еврокубков. Спайич - что в основе он твердо был не помню и это скорее косяк что не смогли найти получше. Очевидно разное мнение у нас. И спорить не стану далее. Что отмечу - что клуб разумно переключился не на европейских игроков, которые требуют хороших сумм, но подвести могут в любой момент - уехать под любым предлогом или "заартачится" продать их "потому что потому"
Кабелла Краснодар в ЛЧ вывел так то)))
+4
0
+4
Ответ melnik24
ЧИТАТЬ не пробовали? Цитата: "..."протух" когда клуб вылетел из еврокубков". Дошло таки что "ПОСЛЕ вылета"? В итоге большие деньги (+зп) за где-то 10 матчей отдали по факту
🤡
+4
0
+4
Ответ melnik24
Тот же Куэева провел 15 матче и вряд ли Сантос его купил за нормальные деньги чтоб "как-то считать что не провал". Кабелла и сломался и потом просто "протух" когда клуб вылетел из еврокубков. Спайич - что в основе он твердо был не помню и это скорее косяк что не смогли найти получше. Очевидно разное мнение у нас. И спорить не стану далее. Что отмечу - что клуб разумно переключился не на европейских игроков, которые требуют хороших сумм, но подвести могут в любой момент - уехать под любым предлогом или "заартачится" продать их "потому что потому"
кабелла стух? после возвращения из больнички он снова стал тащить и вывел команду в группу лч,где неплохо выступили
+3
0
+3
Ответ chatone gpt0ne
в сборной 3 официальных матчах он и правда удачно сыграл, это все отмечают, и журналисты, и просто болельщики... но это много? а вот в Мексике - считают что проявил себя не очень (мягко говоря) и клуб считает что провернул удачную сделку, потому как у них с продажей игроков вообще туговато, покупают чаще, продают реже, баланс отрицательный и для Мексики - ощутимо, а тут появилась возможность заработать... и никто в Мексики особо не опечалился подобным исходом... журналисты как-то вообще вяло среагировали на его переход - ушел и ушел, кроме Карлоса Велеса - но он и сам по натуре то ли маргинал, то ли просто ихний Жириновский... да и реакция болельщиков тоже довольно вяловатая, хоть и сожалеют что не в Европу, но скорее по инерции, чем по факту, что реально потеряли сильного игрока... ... так что говорить что это "крутой трансфер" - это просто самих себя утешать и обнадеживать - типа "пациент скорее жив, чем мертв (в смысле наш футбол)"...
ты думаешь никто сам не в состоянии прочитать комментарии бразильцев и колумбийцев. Зачем врать? никто так не считает.
наоборот все болельщики пишут, что он топовый игрок и будущее сборной Колумбии. а клуб доволен проценту с перепродажи.
+2
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+2
Мы знали искренний футбол Малафеева, сексуальный футбол Гуллита. А теперь знаем маргинальный футбол. РПЛ стоит подсуетиться и придумать мерч типа самая маргинальная Лига
+1
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+1
Кто сильнее Алонсо или Гранквист? Так сходу и не скажешь
+1
0
+1
Ну Гранквист для РПЛ был топ защитником конечно.
+1
0
+1
Удачи Краснодару
+2
-1
+1
Судя по всему, это победа селекционного отдела Краснодара. Латиносы золотой рынок в сложившихся для рос футбола условиях, а сборники своих стран алмазы.
+2
-1
+1
Ответ melnik24
Смотрю самых дорогих легионеров "Краснодара" - разве что Кордоба и Гранквист стоили тех денег, которые за них заплатили... А уж про "маргинальность" кому-кому, но точно не Колумбии говорить. Во всех смыслах
Ну не знаю. Кабелла мега топ для РПЛ был
+1
0
+1
Ответ exudha
Куэва перуанец, а не парагваец
спортсру плевать на фактчекинг. тут контент делают любители, а не профессионалы.
0
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Ответ Region123
ты думаешь никто сам не в состоянии прочитать комментарии бразильцев и колумбийцев. Зачем врать? никто так не считает. наоборот все болельщики пишут, что он топовый игрок и будущее сборной Колумбии. а клуб доволен проценту с перепродажи.
как не считают? я сказал что ли что пишут что он никчемный игрок?... совсем в школе читать не учили?... я сказал что общая реакция на уход вялая, вот как примерно коменты на этой ветке... и при чем тут бразильцы?... они что-то знают об этом игроке?
0
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Ответ melnik24
Тот же Куэева провел 15 матче и вряд ли Сантос его купил за нормальные деньги чтоб "как-то считать что не провал". Кабелла и сломался и потом просто "протух" когда клуб вылетел из еврокубков. Спайич - что в основе он твердо был не помню и это скорее косяк что не смогли найти получше. Очевидно разное мнение у нас. И спорить не стану далее. Что отмечу - что клуб разумно переключился не на европейских игроков, которые требуют хороших сумм, но подвести могут в любой момент - уехать под любым предлогом или "заартачится" продать их "потому что потому"
Ну насчет Куэвы далеко ходить не надо - прям в статье указано, что продали за 6.

Насчет Спайича и Кабеллы, ну ок, не будем спорить :)
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Ответ Katalan
Забавно, конечно, как можно по разному смотреть на один и тот же список) Я вот наоборот смотрю и думаю "ну как будто бы все более менее стоили" 1. Кордоба - сейчас тянет к чемпионству, порет много но и очевидно уникальный набор дает команде 2. Кабелла - жаль что сломался, но всегда когда играл был одним из лучших на поле, да и в целом в лиге выделялся. 3. Вильена - это уже близко к провалу, но скорее охарактеризовал бы как неудачу. За 2,5 года все равно был в основе. Не тот случай, когда спускаешь деньги на игрока, а потом люди считают сколько стоила его минута на поле или результативное действие. 4. Алонсо - не так много времени прошло, но пока выглядит вполне достойно 5. Куэва - это с одной стороны провал, но прям слишком сильным тоже его бы не назвал. Не выдерживал особо конкуренции, некомфортно чувствовал себя в России, его не стали томить, отпустили и продали за вполне сносные деньги. Глобально за 2 млн. (+ЗП) взять игрока в обойму на сезон. Ну не самый ужасный просчет. Тут скорее только мысль, что это дорого, а могли бы эти минуты игровые вложить в кого-то другого. 6. Вандерсон - как игрок всегда нравился, даже несмотря на проблемы с реализацией. Да и почти сотку матчей выбил 7. Ботхейм - тут без комментариев, менеджмент явно не мог такие риски заложить 9. Спайич - с одной стороны помню огромное количество косяков. Но с другой стороны человек 2,5 года играл в основе. Тоже не совсем уж деньги в песок. 10. Гранквист - ну тут тоже все понятно Итого на выходе я бы оценил: 2,5 топ попадания (Кордоба, Гранквист и 0,5 для Кабелла), 2,5 хороших трансфера (Алонсо, Вандерсон и 0,5 Кабеллы), 2 трансфера ниже среднего (Вильена, Спайич) Ну и Ботхейм вне рейтинга
Тот же Куэева провел 15 матче и вряд ли Сантос его купил за нормальные деньги чтоб "как-то считать что не провал". Кабелла и сломался и потом просто "протух" когда клуб вылетел из еврокубков. Спайич - что в основе он твердо был не помню и это скорее косяк что не смогли найти получше. Очевидно разное мнение у нас. И спорить не стану далее. Что отмечу - что клуб разумно переключился не на европейских игроков, которые требуют хороших сумм, но подвести могут в любой момент - уехать под любым предлогом или "заартачится" продать их "потому что потому"
+1
-1
0
Ответ Alex Rhea
По нынешним меркам 7 миллионов это что-то типа 2 миллионов в 2005. То есть все эти трансферы уровня Эктора Бракамонте или даже Энаркархире какого
Хех, за распиаренного Энакархире простофиля Федорычев отслюнявил 6 миллионов евро. Как оказалось - лентяй, раздолбай и саботажник. С умницей и трудягой Бракамонте, купленным за миллион, этот перец и рядом не стоял.
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Галицкий уже несколько раз говорил, что Кордобу не за 20 взяли….
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