Фанат Бускетса едет в «Краснодар»! Но на родине его выбор осудили
«Краснодар» подписал пятилетний контракт с 23-летним опорником сборной Колумбии Кевином Кастаньо.
Что это за игрок?
Кастаньо не провел за «Крус Асуль» и тысячи минут. Игроком сильно интересовались «Севилья» и «Бетис»
Кевин – воспитанник колумбийского «Агилас Дорадос». В системе клуба Кастаньо находился с 12 лет – туда его определил отец, который много помогал Кевину во время его футбольного становления. Колумбиец начинал форвардом, но со временем спустился в центр поля – как раз по совету отца.
За первую команду «Агилас Дорадос» Кастаньо дебютировал в 2020 году. За три года опорник дорос до капитанской повязки, сыграл 81 матч, забив два гола и отдав пять ассистов.
Летом 2023-го колумбиец перешел в «Крус Асуль» – мексиканский клуб заплатил за трансфер около 4 млн евро. Перформанс Кастаньо за «Крус Асуль» впечатлил футбольный мир: в медиа начали просачиваться инсайды об интересе «Севильи» и «Бетиса», а в ноябре Кастаньо дебютировал за сборную Колумбии в официальном матче – до этого играл только в товарняках.
Кевин начал разрывать за национальную команду сразу: был одним из лучших на поле в победных матчах с Парагваем (1:0) и Бразилией (2:1), попал в символическую сборную пятого и шестого туров южноамериканского отбора ЧМ-2026.
За «Крус Асуль» Кевин в итоге не сыграл даже тысячи минут – «Краснодар» подсуетился и усилил центр поля для борьбы за чемпионство.
Кастаньо – фанат Бускетса. Любит двигать мяч
Еще во время игры за «Агилас Дорадос» Кевин признавался, что его вдохновляет игра Серхио Бускетса.
«Мне очень нравится Бускетс, я восхищаюсь им. Меня почти всегда сравнивали с ним, и я люблю наблюдать за его игрой в «Барсе». Мне нравится смотреть на его движение, на выбор позиции на поле, на технику работы с мячом. Бускетс – мой пример для подражания. Думаю, я похож на него», – говорил Кевин в одном из интервью.
Еще одна характерная цитата Кевина: «Я очень агрессивен как при опеке, так и при владении мячом. Я люблю играть вперед – у меня хорошо это получается. Не люблю прятаться – всегда ищу встречи с мячом».
Вот нарезка игры Кастаньо за «Агилас Дорадос». Есть что-то схожее с Бускетсом?
«Жаль, что он выбрал маргинальный футбол». В Колумбии осудили выбор Кастаньо
Некоторые колумбийцы не в восторге от перехода Кастаньо в Россию – вот что говорит комментатор и журналист Карлос Антонио Велес: «Мне жаль, что один из самых ярких игроков сборной в 2023-м сделал выбор в пользу маргинального футбола. Кевин заслуживает чего-то другого».
Другие мнения не так категоричны, но есть общее чувство сожаления, что одна из надежд колумбийского футбола уехала не в европейскую топ-лигу, а в Россию.
Кастаньо – в десятке самых дорогих новичков «Краснодара»
Кевин восьмой в списке самых дорогих новичков «Краснодара». На первом месте партнер по сборной Колумбии – Джон Кордоба.
● Двое из списка (не считая Кастаньо) все еще в «Краснодаре» – Джон Кордоба и Хуниор Алонсо.
● Эрик Ботхейм перешел в «Краснодар» в январе 2022-го, но тем же летом бесплатно уехал в «Салернитану», воспользовавшись правилом приостановки контрактов. За краснодарский клуб норвежец не сыграл ни одного матча.
● Не слишком удачными получились трансферы Кристиана Куэвы и Тонни Вильены. Парагваец через год после перехода уехал в аренду в «Сантос», а в 2020-м «Краснодар» продал его туда же за 6 млн евро. Вильена не отличался стабильностью и летом 2022-го уехал в «Эспаньол» за 2,5 млн евро.
● Трансфер Андреаса Гранквиста точно оправдался – швед провел за «Краснодар» 181 матч (большую часть из которых с капитанской повязкой), став легендой клуба.
Продолжит ли Кастаньо прогрессировать в РПЛ?
Фото: fckrasnodar.ru; Gettyimages/Hector Vivas, Simon Barber, Gabriel Aponte
А уж про "маргинальность" кому-кому, но точно не Колумбии говорить. Во всех смыслах
Я вот наоборот смотрю и думаю "ну как будто бы все более менее стоили"
1. Кордоба - сейчас тянет к чемпионству, порет много но и очевидно уникальный набор дает команде
2. Кабелла - жаль что сломался, но всегда когда играл был одним из лучших на поле, да и в целом в лиге выделялся.
3. Вильена - это уже близко к провалу, но скорее охарактеризовал бы как неудачу. За 2,5 года все равно был в основе. Не тот случай, когда спускаешь деньги на игрока, а потом люди считают сколько стоила его минута на поле или результативное действие.
4. Алонсо - не так много времени прошло, но пока выглядит вполне достойно
5. Куэва - это с одной стороны провал, но прям слишком сильным тоже его бы не назвал. Не выдерживал особо конкуренции, некомфортно чувствовал себя в России, его не стали томить, отпустили и продали за вполне сносные деньги. Глобально за 2 млн. (+ЗП) взять игрока в обойму на сезон. Ну не самый ужасный просчет. Тут скорее только мысль, что это дорого, а могли бы эти минуты игровые вложить в кого-то другого.
6. Вандерсон - как игрок всегда нравился, даже несмотря на проблемы с реализацией. Да и почти сотку матчей выбил
7. Ботхейм - тут без комментариев, менеджмент явно не мог такие риски заложить
9. Спайич - с одной стороны помню огромное количество косяков. Но с другой стороны человек 2,5 года играл в основе. Тоже не совсем уж деньги в песок.
10. Гранквист - ну тут тоже все понятно
Итого на выходе я бы оценил:
2,5 топ попадания (Кордоба, Гранквист и 0,5 для Кабелла), 2,5 хороших трансфера (Алонсо, Вандерсон и 0,5 Кабеллы), 2 трансфера ниже среднего (Вильена, Спайич)
Ну и Ботхейм вне рейтинга
Да, РПЛ признать мировой топ-лигой нельзя, но в целом шансы уехать даже отсюда в Европу есть. Основная проблема сейчас только с платежами, но судя по тому, что клубы умудряются привозить игроков, они начали эту проблему решать.
Это вольный перевод? Что это за зверь такой, "маргинальный футбол"?
наоборот все болельщики пишут, что он топовый игрок и будущее сборной Колумбии. а клуб доволен проценту с перепродажи.
Насчет Спайича и Кабеллы, ну ок, не будем спорить :)