Фанат Бускетса едет в «Краснодар»! Но на родине его выбор осудили

«Краснодар» подписал пятилетний контракт с 23-летним опорником сборной Колумбии Кевином Кастаньо.

Что это за игрок?

Кастаньо не провел за «Крус Асуль» и тысячи минут. Игроком сильно интересовались «Севилья» и «Бетис»

Кевин – воспитанник колумбийского «Агилас Дорадос». В системе клуба Кастаньо находился с 12 лет – туда его определил отец, который много помогал Кевину во время его футбольного становления. Колумбиец начинал форвардом, но со временем спустился в центр поля – как раз по совету отца.

За первую команду «Агилас Дорадос» Кастаньо дебютировал в 2020 году. За три года опорник дорос до капитанской повязки, сыграл 81 матч, забив два гола и отдав пять ассистов.

Летом 2023-го колумбиец перешел в «Крус Асуль» – мексиканский клуб заплатил за трансфер около 4 млн евро. Перформанс Кастаньо за «Крус Асуль» впечатлил футбольный мир: в медиа начали просачиваться инсайды об интересе «Севильи» и «Бетиса», а в ноябре Кастаньо дебютировал за сборную Колумбии в официальном матче – до этого играл только в товарняках.

Кевин начал разрывать за национальную команду сразу: был одним из лучших на поле в победных матчах с Парагваем (1:0) и Бразилией (2:1), попал в символическую сборную пятого и шестого туров южноамериканского отбора ЧМ-2026.

За «Крус Асуль» Кевин в итоге не сыграл даже тысячи минут – «Краснодар» подсуетился и усилил центр поля для борьбы за чемпионство.

Кастаньо – фанат Бускетса. Любит двигать мяч

Еще во время игры за «Агилас Дорадос» Кевин признавался, что его вдохновляет игра Серхио Бускетса.

«Мне очень нравится Бускетс, я восхищаюсь им. Меня почти всегда сравнивали с ним, и я люблю наблюдать за его игрой в «Барсе». Мне нравится смотреть на его движение, на выбор позиции на поле, на технику работы с мячом. Бускетс – мой пример для подражания. Думаю, я похож на него», – говорил Кевин в одном из интервью.

Еще одна характерная цитата Кевина: «Я очень агрессивен как при опеке, так и при владении мячом. Я люблю играть вперед – у меня хорошо это получается. Не люблю прятаться – всегда ищу встречи с мячом».

Вот нарезка игры Кастаньо за «Агилас Дорадос». Есть что-то схожее с Бускетсом?

«Жаль, что он выбрал маргинальный футбол». В Колумбии осудили выбор Кастаньо

Некоторые колумбийцы не в восторге от перехода Кастаньо в Россию – вот что говорит комментатор и журналист Карлос Антонио Велес: «Мне жаль, что один из самых ярких игроков сборной в 2023-м сделал выбор в пользу маргинального футбола. Кевин заслуживает чего-то другого».

Другие мнения не так категоричны, но есть общее чувство сожаления, что одна из надежд колумбийского футбола уехала не в европейскую топ-лигу, а в Россию.

Кастаньо – в десятке самых дорогих новичков «Краснодара»

Кевин восьмой в списке самых дорогих новичков «Краснодара». На первом месте партнер по сборной Колумбии – Джон Кордоба.

● Двое из списка (не считая Кастаньо) все еще в «Краснодаре» – Джон Кордоба и Хуниор Алонсо.

● Эрик Ботхейм перешел в «Краснодар» в январе 2022-го, но тем же летом бесплатно уехал в «Салернитану», воспользовавшись правилом приостановки контрактов. За краснодарский клуб норвежец не сыграл ни одного матча.

● Не слишком удачными получились трансферы Кристиана Куэвы и Тонни Вильены. Парагваец через год после перехода уехал в аренду в «Сантос», а в 2020-м «Краснодар» продал его туда же за 6 млн евро. Вильена не отличался стабильностью и летом 2022-го уехал в «Эспаньол» за 2,5 млн евро.

● Трансфер Андреаса Гранквиста точно оправдался – швед провел за «Краснодар» 181 матч (большую часть из которых с капитанской повязкой), став легендой клуба.

Продолжит ли Кастаньо прогрессировать в РПЛ?

Фото: fckrasnodar.ru; Gettyimages/Hector Vivas, Simon Barber, Gabriel Aponte