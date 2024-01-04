Ван де Бек – один из главных провалов «МЮ» в XXI веке

15 млн евро за результативное действие.

Ван де Бек наконец-то сбежал из «МЮ». Пока что – полугодовая аренда в «Айнтрахт», но есть опция выкупа за 11 млн евро (еще 4 предусмотрены как бонусы). Донни точно покинет «МЮ» летом, так как не входит в планы Тен Хага и не пробивается в заявку даже будучи здоровым. Его трансфер – иллюстрация скаутской и финансовой катастрофы «Манчестер Юнайтед».

Ван де Бек пришел в «МЮ» после двух лучших сезонов в карьере. Но на его позиции играл Бруну

Ван де Бек не ушел из «Аякса» сразу после легендарного сезона-2018/19 (тогда клуб продал Де Йонга и Де Лигта) и отыграл в Амстердаме еще год.

Летом-2020-го борьбу за полузащитника вели сразу два топ-клуба – «МЮ» и «Барселона». Куман очень хотел получить Ван де Бека и даже предлагал включить в сделку Суареса. Переговоры тянулись до финиша трансферного окна, но из-за высоких требований «Аякса» (55 млн евро) и финансовых проблем «Барса» вышла из переговоров. Цена для «МЮ» была заметно ниже (возможно, помог Ван дер Сар) – голландца купили за 39 млн евро. Футболист подписал 5-летний контракт с зарплатой 120 тысяч фунтов в неделю. В «Аяксе» ВДБ зарабатывал 43 тысячи, а сезоном ранее (2018/19) – 3 тысячи.

К команде Оле-Гуннара Сульшера Донни присоединился 9 сентября, а 19-го вышел на замену на 65-й минуте матча с «Кристал Пэлас» – и забил. В следующем матче против «Брайтона» Донни появился на 90-й минуте. 30 сентября Сьяк Сварт, советник ВДБ, заявил, что недоволен статусом игрока: «Донни стал игроком замены. Мне это совсем не нравится. Я бы не смог так, его выпускают только на четыре минуты. Тогда уж лучше оставляли бы на скамейке».

Трансфер Ван де Бека стал проблемой для Сульшера. Во-первых, Оле просто не просил о его покупке – по данным ESPN, в шорт-листе норвежца были Санчо, Аке, Упамекано и Грилиш. Во-вторых, Донни был прямым конкурентом лучшего игрока «Ман Юнайтед» – Бруну Фернандеша. В «Аяксе» Тен Хага Донни всегда играл под нападающим в тройке полузащитников – чуть ниже прикрывали Френки де Йонг и Лассе Шене. Сульшер просто не мог одновременно использовать Погба, Бруну и Донни. Так Ван де Бек превратился в игрока запаса. Оле тогда отбивался от вопросов: «Он получит свое игровое время. Ван де Бек прекрасно проявляет себя на тренировках.

Он так аккуратно и чисто все делает. Мне кажется, он ни разу не потерял мяч. Я думаю, что вы видели это и сегодня, и на тренировках.

Дело в поиске баланса для команды. В этом матче мы победили со счетом 4:1 (матч с «Ньюкаслом» – Sports.ru), но вы спрашиваете, почему я не выпустил одного из игроков в старте». Сам Донни аккуратно намекал в интервью, что хочет играть больше: «Футболисты всегда хотят выходить на поле. Тренировки – это хорошо, но матчи...». Ближе к концу 2020-го вопросы о целесообразности трансфера возникали все чаще. Луи ван Гал не понимал логику перехода: «Если у вас есть Поль Погба и Бруну Фернандеш, то на какой позиции должен играть Dан де Бек? У него нет тех качеств, что есть у Погба и Фернандеша. Где Dан де Бек должен играть?

Я думаю, это можно было предвидеть. Есть так много топ-команд, в которых он мог бы лучше себя проявить»

Роналд де Бур предлагал сменить лигу: «Я думаю, что его стиль игры больше подходит для испанского чемпионата, а не для английского. В АПЛ много бегают, а в Испании играют в более комбинационный футбол». Петер Бос (тогда тренировал «Байер») объяснял, почему Донни нет места в составе даже при смене позиции: «Я действительно задаюсь вопросом о том, почему «Манчестер Юнайтед» купил Донни. У них уже есть лучший игрок АПЛ на этой позиции – Бруну Фернандеш. В их полузащите нет места для еще одной десятки.

Донни может действовать как шестой номер, но тогда игроки должны располагаться компактно. Если появляются большие пространства, то это не его игра». Итог подвел Сульшер – еще в январе 2021-го он говорил о проблемах Ван де Бека: «Я бы не сказал, что Донни счастлив. Конечно, хочет играть больше. Он правильно относится к своей работе. Мы хорошо справляемся, есть игроки, которые действительно хорошо действуют на его позиции». Донни закончил сезон-2020/21 с 15 матчами в старте (4 – в АПЛ) и скудной результативностью – 1 гол и 2 ассиста.

Дальше было только хуже

Сезон-2021/22 Ван де Бек начал в глубоком запасе. Первые пять игровых минут он получил только в четвертом туре АПЛ – вышел в конце матча против «Ньюкасла» (4:1). Несмотря на яркий старт (еще 5:1 с «Лидсом»), в середине осени «МЮ» посыпался (поражения от «Лестера», «Ливерпуля», «Ман Сити», «Вест Хэма», «Астон Виллы». Пиком игровой беспомощности стал матч с «Уотфордом» – «МЮ» проиграл 1:4 и попрощался с Сульшером. Иронично, что единственный гол «Ман Юнайтед» в том матче забил вышедший на замену Ван де Бек. Это был последний гол в эпоху Оле и последний гол самого Донни за «МЮ». Но от смены тренера Ван де Бек ничего не выиграл – в том сезоне еще лишь дважды вышел в старте, но в основном появлялся на поле только после 85 минуты. По данным Manchester Evening News, в тренерском штабе Рангника считали, что Донни не хватает физики для качественной игры в АПЛ.

В январе 2022-го игроком интересовались «Кристал Пэлас» и «Валенсия», но настойчивее всех оказался «Эвертон» – Донни на полгода уехал к Лэмпарду. Фрэнк и ВДБ дежурно обменялись комплиментами: Лэмпс назвал себя поклонником игрока, а Ван де Бек заявил, что уехал в Ливерпуль именно из-за тренера. За полгода Донни вышел в старте всего пять раз и забил один гол. Повлияли и травмы – из шести месяцев аренды Ван де Бек пропустил 36 дней из-за двух повреждений бедра.

Назначение Тен Хага, у которого Донни показывал лучший футбол, не помогло. ВДБ по-прежнему получал минуты только в концовках. Перед ЧМ-2022 Тен Хаг трижды выпускал Донни в старте, но всегда менял после часа. На вопросы о будущем отвечал стандартно: «С тактической точки зрения он делает все, что от него требуется – прессинг, переход из обороны в атаку. Но я знаю, что он способен на большее.

Лучшая позиция? Он может играть как высоко, так и глубоко, но его лучшая позиция – под нападающим. Он хорош в штрафной соперника, у него хорошее чутье, чтобы всегда оказываться в нужном положении». Ван де Бек ожидаемо не поехал в Катар, а 2023-й начал с ужасной травмы. Защитник «Борнмута» Маркос Сенеси опоздал в подкат и влетел в правую ногу голландца.

Фото момента хочется забыть сразу после просмотра.

Печальный итог – травма боковой связки правого колена. Ван де Бек вылетел на полгода и больше не сыграл в сезоне-2022/23. Летом «МЮ» всеми силами пытался продать игрока – например, предлагал «Аталанте» как часть оплаты за Расмуса Хейлунда («Аталанта», конечно, отказалась). «Реал Сосьедад» рассматривал аренду, но в итоге остановился на трансфере Захаряна. Был еще один вариант – L’Equipe писал про аренду в «Лорьян». Клубы договорились, а вот сам Донни сначала зарубил этот вариант.

Правда, опомнился перед трансферным дедлайном – в 22:00 агент связался с «Лорьяном», но тут отказали уже французы. Несмотря на полное восстановление от травмы, в сезоне-2023/24 Ван де Бек сыграл 23 минуты во всех турнирах. Футболист настолько хотел уйти, что после травмы Гави самостоятельно выходил на «Барселону».

Повезло, что на горизонте появился «Айнтрах».

Сколько «МЮ» потратил на Ван де Бека?

Зафиксируем еще раз: «Манчестер Юнайтед» заплатил 39 млн евро за футболиста, который по умолчанию уступал всем конкурентам по позиции. Клуб увеличил его зарплату почти в 4 раза. Итог – 23 матча в старте за 3 года. Донни ни разу не сыграл даже 30% из возможного игрового времени за сезон.

За 3,5 сезона в АПЛ «МЮ» потратил на зарплату Ван де Бека 21,1 млн фунтов. Пока неизвестно, какую часть возьмет на себя «Айнтрахт». Самые высокооплачиваемые футболисты немецкого клуба (Гетце и Трапп) получают вдвое меньше Донни – 63 тысячи евро в неделю. Всего «МЮ» вложил в Ван де Бека 60,1 млн фунтов (зарплата + трансфер).

Потрясающий бизнес.

Фото: Gettyimages/Alex Pantling / Staff, Matt McNulty / Stringer, Mark Runnacles / Stringer, Rui Vieira – Pool; IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press