Нобоа уезжает 😢 Очаровательный Крис стал легендой РПЛ: ел снег, тащил «Рубин» к титулам, забивал «Баварии» со штрафного

Ностальгия на прощание с эквадорцем.

Легенда РПЛ Кристиан Нобоа возвращается в родной «Эмелек», один из самых титулованных клубов Эквадора.

«Я буду вспоминать Россию с ностальгией. Прожил тут очень красивые моменты, выиграл много матчей, которые войдут в историю! Я бы хотел вернуться сюда как тренер‑скаут или журналист. Но сначала мне нужно учиться, а потом обязательно посмотрим», – теплые слова эквадорца напоследок.

Крис почти всю карьеру провел в России. Воспоминаний – море.

Нобоа приехал в Россию в 2007-м: в первый же день в Казани попробовал снег и слег с воспалением легких. О, легендарная история!

«В Эквадоре не бывает снега. И когда ты видишь его в первый раз, хочется покушать! – рассказывал он «Спорт-Экспрессу». – Да еще и в кино показывали, как снег едят, вот и мне захотелось. В Казани в январе было минус 25. Но я не смог удержаться. Результат – пневмония, неделя в постели. Четыре дня с температурой 39 лежал в больнице».

Сейчас Крис подшучивает: снег – самое яркое воспоминание в карьере, игрок его обожает.

В дебютном матче против «Ростова» Нобоа забил в свои ворота.

Первый мяч в Премьер-лиге – сразу «Спартаку», в августе 2007-го дома. Нобоа впервые взял РПЛ с «Рубином» уже 2008-м: провел 21 матч и забил шесть мячей.

В 2009-м Нобоа с Алехандро Домингесом разрывали впереди и помогли защитить титул: «Рубин» доминировал, больше всех забил и стал лучшим по пропущенным.

Курбан Бердыев легионера очень ценил.

В октябре 2009-го Крис помог «Рубину» убрать «Барселону» на «Камп Ноу» (2:1).

«Мы понимали, что надо будет бегать в два раза больше обычного и верить в себя. Лично я не думал, чем для нас закончится та игра. Просто радовался, что удастся сыграть против сильнейшей команды мира», – вспоминал эквадорец.

В Казани Крис познакомился с будущей женой Ольгой, выучил русский язык. И хоть в 2016-м брак с двумя детьми распался, бывшая супруга говорит, что они остались друзьями.

Специфический рекорд: в мае 2011-го, в игре с «Краснодаром», Нобоа первым в чемпионате России не забил сразу два пенальти в матче. Сначала запустил выше, потом потащил вратарь Евгений Городов.

В 2012-м Крис перешел в «Динамо» – теперь забил в свои только в четвертом матче, помог победить «Спартаку». Тоже традиция!

Осенью 2014-го Нобоа отправили в дубль вместе с Владимиром Гранатом – вопрос о продлении контракта зависел от нового лимита на легионеров. «Динамо» не могло предложить ему улучшенные условия.

Московские фанаты даже угрожали: «Говорили, что если увидят где-то, то побьют», – рассказывал футболист. Но Крис не обиделся.

В итоге Нобоа стал свободным агентом и ненадолго отлучился из РПЛ: 17 матчей и два гола за греческий ПАОК.

Летом 2015-го Нобоа вернулся в Россию – и с «Ростовом», то есть снова с Курбаном Бердыевым, до последнего тура-2015/16 боролся за золото.

После ростовчане зажгли в ЛЧ: прошли квалификацию, а в группе Нобоа забил со штрафного «Баварии» (3:2). В итоге добрались до 1/8 Лиги Европы, тормознул их только «Ман Юнайтед».

В «Зените» у Нобоа не получилось, но даже там он запомнился: отдал победный ассист на Артема Дзюбу в эпичном матче с «Краснодаром» (3:2) в апреле 2019-го, фактически игра стала чемпионской.

В Петербурге к нему приклеилось яркое прозвище – Пингвиненок.

«Это пошло еще с тех пор, как мы впервые пересеклись с Дзюбой на сборах. Все только вышли из отпуска, Артем посчитал, что я полноват и не слишком быстр, стал называть Пингвиненком», – подробности от Криса в разговоре со «Спортом день за днем».

В феврале 2018-го Нобоа на полгода вернулся в «Рубин», а летом 2019-го ушел в «Сочи» свободным агентом. Там выиграл серебро РПЛ-2021/22.

За четыре с половиной сезона в клубе у Кристиана 40 голов и 23 передачи.

Теперь решил, что пора домой.

Спасибо за все, легенда.

Фото: РПЛ/Владимир Астапкович, Алексей Даничев, Александр Гальперин, Александр Вильф, Антон Денисов, Владимир Песня, Максим Богодвид; AP Photo/Yorgos Karahalis, Manu Fernandez; Instagram/olganoboaromanova; vk/fcrk