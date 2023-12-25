Хендерсон сбежал из СА в «Аякс». Ушел еще и от налогов: при возврате в АПЛ потерял бы 8 млн фунтов

Объяснение Игоря Сергеева.

Полузащитник Джордан Хендерсон вырвался из золотой клетки в Саудовской Аравии и перешел в «Аякс» – трансфер подтвержден официально. Выбор Нидерландов неслучаен. И очень показателен.

Суперзвезды, которые покинут местную лигу, рискуют потерять миллионы из-за налогов.

Если бы Хендерсон вернулся в Англию, потерял бы почти половину заработанного

Одна из причин летнего потока игроков в Саудовскую Аравию – нулевая налоговая ставка для футболистов. Но в случае возвращения в Англию зимой придется декларировать доход с Ближнего Востока – и терять значительную часть заработка .

Ключевой момент: для налогового резидентства не имеет значения гражданство игрока, важно, в какой стране он играл до переезда в Саудовскую Аравию и куда собирается вернуться.

Самый громкий трансфер – как раз Джордан Хендерсон из «Аль-Иттифака» в «Аякс». Выбор выглядит странно (на игрока явно есть спрос и в АПЛ), если не знать особенности налогового законодательства.

По данным The Mirror, Хендерсон зарабатывал в Саудовской Аравии около 692 тысячи фунтов в неделю, то есть к январю разбогател на 17 млн фунтов.

В случае возвращения в Британию сейчас пришлось бы заплатить более 8 млн фунтов налогов.

Дело в том, что налоговые резиденты Великобритании платят подоходный налог в 45% (плюс еще 2% страховых взносов) на любой годовой доход свыше 123,14 тысячи фунтов, в том числе иностранный. Отчетный налоговый период – с 6 апреля по 5 апреля следующего года.

Чтобы не платить налог от иностранных заработков, нужно провести менее 91 дня в Великобритании (из которых не более 30 по работе). Таким образом теряется британское налоговое резидентство. У Хендерсона, уехавшего только летом, набралось сильно больше 91 дня.

И тут не спасла бы лазейка, которая называется «режим разделенного года». Это когда за британскую часть года налог платится, а за заграничную – нет.

Для ее применения необходимо прожить за границей не менее одного полного британского налогового года, Хендерсон не успел.

«Для игроков, которые переехали летом 2023 года, это означает, что они должны быть за пределами Великобритании до 5 апреля 2024 года, а затем в течение всего следующего налогового года, то есть до 5 апреля 2025 года», – подтверждает изданию The Athletic налоговый эксперт Пит Хэклтон.

Итог: у тех, кто передумал и хочет вернуться в АПЛ (например, Роберто Фирмино), есть три варианта.

1. Возвращаться сейчас и платить 45% налога.

2. Играть в Саудовской Аравии до апреля 2025-го, чтобы воспользоваться лазейкой.

3. Уезжать, но не в АПЛ (или любую английскую лигу), а в другую европейскую лигу.

Подчеркиваем: это касается только тех, кто прежде играл в Британии

Вот те, кто еще попал в налоговый капкан: Эдуар Менди, Рияд Марез, Аллан Сен-Максимен, Роберто Фирмино (все – «Аль-Ахли»), Нголо Канте, Фабиньо (оба – «Аль-Иттихад»), Эмерик Лапорт, Алекс Теллес (оба – «Аль-Наср»), Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Александар Митрович (все – «Аль-Хиляль»), Демарай Грэй («Аль-Иттифак»).

Но есть и еще один нюанс: по данным The Athletic, аравийские контракты некоторых игроков могли предусматривать налоговую компенсацию в случае досрочного отъезда. Кроме того, эти расходы на себя могут взять клубы АПЛ, если им очень понадобится какой-то футболист.

Кстати, для Криштиану Роналду, перешедшего в «Аль-Наср» в прошлом январе, другие сроки – лазейка активируется уже в апреле этого года.

После перехода в Нидерланды Хендерсон в налоговой безопасности?

Да, там британское правило не работает.

«Вы могли пробыть в Саудовской Аравии девять месяцев или год, а затем поехали в Европу, и это может быть вариантом вместо возвращения в Британию и выплаты всей суммы налога», – говорит Хэклтон.

🆕 Очень странный инсайд в среду опубликовали в The Telegraph: там говорится, что Хендерсон не заработал ни копейки за время короткого пребывания в Саудовской Аравии, потому что он сам отложил выплату зарплаты. Получается, игрок не стал получать положенные 17 млн фунтов, чтобы в случае возвращения в Англию не платить 8 млн – то есть вместо вероятных 9 млн «чистыми» не получить ничего.

Скорее всего, схема заключалась в том, чтобы получить все положенные деньги после 5 апреля этого года и не платить налог в британский бюджет. Но отъезд из Саудовской Аравии полностью ломает такой замысел. Теперь источники, близкие к игроку, считают, что он никогда не получит денег за те шесть месяцев, которые провел в «Аль-Иттифаке».

Другие источники дополняют: совсем без денег от Саудовской Аравии игрок не остался. Например, подписной бонус при нем. А избежать налогов совсем не получится – сколько бы ни заработал, заплатит процент в бюджет страны, чьим резидентом в итоге будет.

А какие правила для тех, кто ехал в Саудовскую Аравию из других стран?

В Испании, Германии, Италии и Франции налоги считаются по-другому.

Отчетный период там – с 1 января по 31 декабря. Если человек провел в стране более 183 дней, то обязан заплатить налог. И это не зависит от гражданства – например, ивуариец Франк Кессиэ («Аль-Ахли») – налоговый резидент Испании, а бразилец Неймар («Аль-Хилаль») – Франции.

Иностранные доходы в этом случае тоже облагаются налогом. Причем приличным – максимальная ставка в Испании, Германии и Франции – 45%, Италии – 43%.

Во Франции работает «режим разделенного года» по примеру Великобритании. То есть Неймар во Франции заплатит только налоги с французской зарплаты – до своего отъезда из «ПСЖ». И здесь нет требования провести как минимум еще год в Саудовской Аравии.

В остальных случаях надо считать дни.

Если игрок уехал до 4 июля, то не платит налог с аравийских доходов, после – платит. Но это грубая математика – предполагаем, что игрок в 2023-м ни на день не уезжал из страны до лета.

Другой очевидный кандидат на отъезд – Карим Бензема, у которого проблемы с тренером «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо. По данным Transfermarkt, Бензема перешел из «Реала» в «Аль-Иттихад» 1 июля – то есть в 2023 году не должен считаться налоговым резидентом Испании и в любом случае не будет платить там налоги. Его возможная аренда в «МЮ» (о которой сообщали некоторые медиа) никак не влияют на ситуацию – после переезда в Англию он будет платить только налоги с британского заработка.

А вот Габриэль Вейга, который перешел из «Сельты» в «Аль–Ахли» в конце августа, наверняка должен будет заплатить в испанский бюджет 45% от своих прошлогодних заработков в Саудовской Аравии.

А что с налогами Малкома?

В конце февраля бразилец Малком получил российский паспорт, но это не особо влияет на его налоговые дела.

Налоговые резиденты России вне зависимости от гражданства должны провести в стране не менее 183 дней в течение календарного года. Если получается больше, налог с зарубежных доходов – 13%.

Согласно Transfermarkt, экс-нападающий «Зенита» перешел в «Аль-Хиляль» 26 июля. Если считать все дни с начала года, получается 206. Но очень вряд ли, что Малком провел в России всю зимнюю паузу (то есть целиком январь и февраль 2023 года) – так что практически наверняка не набрал необходимые 183 дня.

Если так, то после отъезда на Ближний Восток он не сохранил налоговое резидентство – ничего платить с ближневосточных заработков в российский бюджет не придется.

Фото: instagram.com/afcajax; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh