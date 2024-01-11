В «Ниццу» за 10+2 млн евро.

«Реал Сосьедад» расстался с одним из конкурентов Арсена Захаряна – 19-летний фланговый нападающий Мохамед-Али Чо уехал в Лигу 1.

У Чо – двойное имя с намеком на великого боксера. Но на самом деле все не так просто.

Мохамед-Али – комбинация любимых имен мамы и папы. Конечно, все думают на легенду бокса

«Когда люди слышат «Мохамед-Али», сразу же думают о боксере, – рассказывает футболист. – Но родители выбрали это имя, потому что папа хотел назвать меня Мохамед, а мама – Али. В результате они объединили их. У моего младшего брата то же самое: его зовут Шакур – не в честь Тупака».

При этом у Чо есть прозвище «Момо», которое не нравится папе: «Он всегда произносит мое полное имя – Мохамед-Али».

Чо родился во Франции в семье отца-ивуарийца и французской матери марокканского происхождения. Родители почти сразу переехали в Лондон ради работы – Мохамед-Али в это время учился по трем направлениям: бизнес, английский язык и французский. Между делом играл в баскетбол и футбол.

Несколько раз он ездил из Лондона в Париж – скорее всего, поездом, летать не очень любил: «Помню, как впервые попал на самолет. Плакал как сумасшедший, у меня болели уши. Я шумел на весь самолет. Никогда это не забуду».

В 2011-м Чо поступил в академию «ПСЖ». Но уже в 2015-м родители снова вернулись в Англию, и Мохамед-Али попал в «Эвертон», а оттуда – в английскую сборную U-16. «В Лондоне люди более открытые и спокойные. В Париже все очень быстро и очень много пробок. Это две разные культуры», – считает Чо.

Чо сразу же понравился грандам, но поехал в «Сосьедад». И не пробился

Талантливый нападающий вернулся во Францию и стал игроком «Анжера» – быстро пробился в основу и привлек внимание многих топов: от «Атлетико» и «Дортмунда» до «Челси» и «Милана». Он не очень забивной, больше удивляет скоростью и быстрым дриблингом.

Яркая деталь, подчеркивающая талант: Чо подписал профессиональный контракт уже в 16 лет и три с половиной месяца, моложе в Лиге 1 это делал только Эдуардо Камавинга.

«Сосьедад» купил Мохамеда-Али летом 2022-го за весомые 11 млн евро – но Чо выглядел совсем грустно: за полтора года провел всего 1228 минут (13 полных матчей) и забил только два мяча. В Сан-Себастьяне ему жутко мешали травмы: из-за повреждений пропустил в общей сложности почти полгода. К тому же на правом фланге зажег Таке Кубо, а Чо мог бороться только за позицию слева.

«У меня никогда не было так много травм за сезон, – грустит Мохамед-Али. – Это было психологически сложно, но клуб поддерживал меня. Партнеры были очень добры ко мне. Это помогло расти и взрослеть».

Возможно, теперь «Сосьедад» выйдет на рынок и возьмет нового конкурента для Захаряна. Кстати, Кубо поехал на Кубок Азии, так что Арсен, вероятно, заменит его в основе.

Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Press; Gettyimages.ru/Azael Rodriguez; wikipedia.org