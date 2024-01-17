Пишут, с Неймаром расторгли контракт. Спокойно, это не так – просто финт для обхода лимита

Новость от ближневосточных инсайдеров: «Аль-Хилаль» расторг контракт с Неймаром. Оу-оу! А как же 90 млн евро, потраченные на трансфер, и зарплата в 275 млн евро на два года?

Кажется, все не так драматично.

Похоже, суть в обычном исключении из заявки. Зачем это нужно?

Журналист Мухаммад Аль-Кааби в твиттере написал, что «Аль-Хилаль» расторгает контракт с Неймаром и подпишет его в начале следующего сезона. Якобы для того, чтобы зарегистрировать защитника Ренана Лоди, которого купили за 23 миллиона евро у «Марселя» и вписаться в лимит на легионеров.

Тут же возникли идеи и фантазии: Ней едет в Майами к Лео!

Один из самых могучих инсайдеров современности Фабрицио Романо обрубил слухи: информация о расторжении – фейк, «Аль-Хилаль» просто отдает место Неймара в заявке Лоди. Все логично: бразилец из-за травмы не сыграет в этом сезоне, зачем занимать слот? Как только восстановится – его обязательно вернут, контракт действует, зарплата перечисляется.

Какой лимит на легионеров в Саудовской Аравии?

Восемь легионеров в заявке, но клубы ведут переговоры о смягчении правила – до десятерых иностранцев. Регламент могут обновить уже с сезона-2024/25. Как писал журналист Флориан Плеттенберг, разрешат восемь легионеров без возрастных ограничений и еще двоих – родившихся в 2003-м или позже.

У «Аль-Хилаля» есть Малком, Майкл Ричард, Яссин Буну, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович – это семеро. Лоди вместо Неймара будет восьмым.

Неймар восстанавливается от травмы, судится, расходится и развлекается

В середине октября Неймар получил травму крестообразной связки и разрыв мениска. Изначально рассчитывали на восстановление за полгода, но врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, который проводил операцию на колене Неймара, исключил возможность его участия даже на Кубке Америки, который пройдет летом.

Аргумент: «Слишком рано. Нет смысла пропускать отдельные этапы восстановления и допускать бессмысленные риски. Мы ожидаем, что Неймар будет готов к возвращению к началу следующего европейского сезона, то есть в августе».

Неймар не скучает – постригся налысо, расстался с бразильской моделью, сыграл в шоу-матче по CS2, подал в суд на инфлюэнсера-трансгендера, заявлявшую о сексе игрока с ней и серфингистом, а еще ушел в трехдневный круиз на лайнере с личным казино. Футбол вернется в его жизнь чуть позже.

«Аль-Хилаль» крут и без Неймара – очень мощно идет в лиге

У команды под руководством Жорже Жезуша все отлично – 17 побед и две ничьих в 19 матчах чемпионата, никаких поражений, разница мячей 59:9, первое место, плюс семь очков от второго, аж +25 от действующего чемпиона «Аль-Иттихада», запоминающиеся матчи вроде 7:0 и 9:0, разгромлен и главный соперник «Аль-Наср» (3:0).

У Александара Митровича 17 голов, на три отстает от Криштиану Роналду.

В чемпионате еще 15 туров, и клуб уверенно движется к титулу, хотя команды Жезуша иногда сбоили на финише сезона. А еще впереди азиатская Лига чемпионов, там в 1/8 финала «Аль-Хилаль» сыграет с иранским «Сепаханом» в феврале.

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Justin Setterfield