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До «Оренбурга» доехал новичок, душивший девушку. Ради судебной отсрочки агент заложил квартиру

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В РПЛ очередной нарушитель закона.

Вингер чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсон, которого на родине обвинили в попытке убийства и систематическом насилии в отношении бывшей девушки, все-таки будет играть в России.

«Оренбург» объявил об аренде 19-летнего чилийца с правом выкупа. Вот как скандальный переход стал возможен.

«Оренбург» и Томпсон заинтересовались друг другом из-за проблем игрока с законом

Напомним нашумевшую цитату спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

«Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? – отреагировал Андреев в комментарии для Sport24. – О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?

Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон – хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать».

Потом Андреев в разговоре с «Матч ТВ» попытался объясниться: «Мой комментарий был в контексте того, что у каждого в жизни случаются ошибки, брать, и, условно, втаптывать игрока, нет смысла. А не то, что он бьет, и это нормально. Разные ситуации, и иногда люди в них попадают, не касаемо девушек, у каждого в жизни случаются негативные вещи. Ставить крест на человеке после этого неправильно. Я имел в виду это».

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб «будет воспитывать» новичка: «Мы обращаем внимание на это дело. Понимаем, что с его стороны поведение было нехорошим, это еще мягко сказано. Есть правоохранительная система, если бы его поступок был из ряда вон выходящий, то чилийские правоохранительные органы не позволили бы ему выехать и освободить его под залог. Идет разбирательство, что и как было на самом деле.

Совершать нехорошие действия в отношении женщин – плохо. Нас это тоже беспокоит, поэтому мы берем его в аренду до конца сезона. Будем воспитывать!»

В этом сезоне Томпсон провел за «Коло-Коло» 32 матча во всех турнирах: забил шесть голов и дважды ассистировал.

Чтобы выехать из Чили, Томпсон заложил квартиру агента. Потерпевшая считает, что трансфер – попытка замять дело

Вот предыстория случившегося:

● 6 ноября бывшая девушка футболиста Камила Сепульведа вызвала полицию. Томпсону предъявили обвинения в попытке убийства. По словам прокурора, занимающегося делом, Хорди жестоко избил девушку и попытался задушить на почве ревности, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом эпизоды насилия с его стороны повторялись систематически.

● Сначала Томпсона арестовали на 45 суток, но через несколько дней меру изменили на домашний арест. А в декабре сторона игрока добилась шестимесячной отсрочки меры пресечения – под залог 100 млн песо (около 105 тысяч евро). Адвокат Томпсона Хосе Мендоса отметил, что это значительная сумма для футболиста, которую он не сможет закрыть лично.

Позднее Meganoticias сообщил, что футболист получил разрешение на отъезд из Чили после того, как подкрепил денежный залог еще и квартирой агента. Адвокат Мендоса подтвердил это: «Суд разрешил Хорди покинуть страну. Мы предложили недвижимость».

Также адвокат отметил, что Томпсон будет обязан вернуться в Чили в двух случаях: когда срок полугодовой отсрочки истечет или когда суд вызовет его на заседание.

● Пострадавшая решением суда осталась недовольна. Она считает, что это попытка замять дело: «Я нахожу это гнусным. Вот что такое правосудие в Чили, это невозможно терпеть. Его хотят выгнать, чтобы все замять. Я спокойна, потому что он ушел, но он все еще зол – то есть он может сделать что угодно и когда угодно. Он никогда не изменится, потому что ему все прощают.

Очевидно, план «Коло-Коло» в том, чтобы он уехал и его не осудили здесь. На него не надели наручники, он вышел с полицейским будто на прогулку. Его даже попросили сфотографироваться – вот почему я говорю, что правосудие никогда не восторжествует. Они все в сговоре».

«Будто он 20 девушек положил. С кем не бывает?» Новичка «Оренбурга» обвиняют в насилии (пьяным душил свою девушку) – боссу клуба все равно 🤦‍♂️

Фото: Instagram/jordhyth_42fcorenburg.ru

15 комментариев
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Всякое отребье готовы набрать, никаких репутационных рисков вообще не боятся. Небось, еще и гражданство попросить не постесняются.
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Чилийский душитель скрывается от правосудия в России...
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Надо было Дани Алвеса вовремя пригласить
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Чилийский карлик-душитель орудует в Оренбурге.
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Действительно, всего одну, да и то не задушил до конца! Да в России за такое даже в мобилизованные не призовут. Да и мелкий он какой-то, то ли дело Квинси в Спартаке, вот кто настоящий авторитет и разыскивается за наркоту, статья для реального пацана! Хотя и Оренбург не Москва, конечно, и труба пониже, и дым пожиже.
Но суть трансферной российской политики понятна, своего рода место отсидеться для тех, у кого нелады с законом.
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Лига 1: Мы лига развития, ждём талантливых ребят.
РПЛ: Справка о судимости есть? Ждём к нам.😁😁😁😁😁😁😁
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Российская Преступная Лига
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Ответ R Popov
Надо было Дани Алвеса вовремя пригласить
Кстати, его за залог могут выпустить? Зенит, я думаю, потянет.
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Чемпионат водокачки он такой, беспринципный.
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КХЛ бери пример с РПЛ, там как раз пятерых хоккеистов отстранили за насилие
Хотя что это я, есть Лайпсик и Буше
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Ответ Айвенго
Кстати, его за залог могут выпустить? Зенит, я думаю, потянет.
А на кой ляд "Зениту" квартира его агента в Чили ?
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Ответ VictorVallecano
Как этот карлик может кого-то задушить? Его даже второклашка через плечо перекинет.
В суде расследуют дело об изнасиловании. Пострадавшая ростом 185, подсудимый 150. Да, дело происходило в телефонной будке. Вроде старой советской или классической лондонской. Адвокат подсудимого:
-Ваша честь, ну как мог такой недомерок изнасиловать такую рослую девку ?-
Прокурор:
-На месте преступления была обнаружена кастрюля. Подсудимый мог стать на неё и дотянутся-
Адвокат:
-Протест. Высота кастрюли всего 20 см, всё равно не хватает 15 см.
Судья:
-Хм. Подсудимый оправдан.
После суда адвокат спрашивает:
-Ну всё, теперь ответь честно - было дело ?-
-Ну было...-
-А как же так ???-
-Надел ей кастрюлю на голову и за ручки подтягивался !!!-
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