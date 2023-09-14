Переход Лионеля Месси в «Интер Майами» – уже история. Ничто не влияло на футбол в США так, как приезд великого аргентинца.

«Помню, когда я был маленьким, выступления Пеле за «Нью-Йорк Космос» считали чем-то важным. И в случае с Месси такие же ощущения, разве что это еще важнее, возможно. Думаю, он уже влияет на МЛС и США. Все взволнованы.

Это наблюдается по всей стране. Даже моя мама заинтересовалась», – считает актер Оуэн Уилсон.

«Чтобы вы понимали, в 2024-м мы умножим доход «Интера», который был до Лео, на четыре. Есть «до» и «после» Месси для Майами и для всей МЛС», – добавил коммерческий директор Хавьер Асенси.

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Возросший интерес к лиге можно уследить не только через знаменитостей на трибунах, но и по подпискам на сервис.

Права на показ МЛС принадлежат Apple – и продажи Apple TV+ сильно выросли. Учитывая, что летом на сервисе почти не выходило громких релизов, источник популярности очевиден.

Подписка на Apple TV+ стоит 6,99 долларов в месяц. Аналитическая компания Antenna сообщает, что август – самый успешный период в истории стримингового сервиса Apple. А ведь это еще Antenna не включает подписчиков вне США.

Через продажи MLS Season Pass прирост аудитории виден лучше. Бесплатно предоставляется всем владельцам абонементов.

«Есть только один Лионель Месси. Важный момент для спорта в стране», – сказал Джонатан Карсон, исполнительный директор Antenna. – Спорт определенно ориентирован на людей, но никогда раньше это не приводило к огромному увеличению подписчиков».

«Мы превосходим ожидания с точки зрения подписчиков. Тот факт, что Месси отправился в «Интер Майами», немного помог нам», — признает генеральный директор Apple Тим Кук.

Конкурентам Apple тоже пришлось напрячься: например, YouTube выложил 14 млрд евро за 7-летний контракт с NFL Sunday Ticket, пока Amazon заключил сделку с НФЛ на трансляцию вечерних матчей в четверг на 1,2 миллиарда долларов в год.

Warner Bros. Discovery уже ищет вариант получения «дополнительной выгоды» от прямых трансляций спортивных мероприятий.

«Аудитория спортивных трансляций в США лояльнее остальных, – считает Карсон. – Тот человек, который оформил подписки на сервис ради конкретного шоу, обычно быстро просматривает контент, а затем отменяет подписку. Но спортивные сезоны растянуты на месяцы – у сервиса больше времени, чтобы заинтересовать аудиторию. Возможно, тематическими программами».

Но пока у МЛС есть чит-код.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann