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Месси приносит мегадоход даже Apple. Очередной эффект Лео

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Переход Лионеля Месси в «Интер Майами» – уже история. Ничто не влияло на футбол в США так, как приезд великого аргентинца.

«Помню, когда я был маленьким, выступления Пеле за «Нью-Йорк Космос» считали чем-то важным. И в случае с Месси такие же ощущения, разве что это еще важнее, возможно. Думаю, он уже влияет на МЛС и США. Все взволнованы.

Это наблюдается по всей стране. Даже моя мама заинтересовалась», – считает актер Оуэн Уилсон.

«Чтобы вы понимали, в 2024-м мы умножим доход «Интера», который был до Лео, на четыре. Есть «до» и «после» Месси для Майами и для всей МЛС», – добавил коммерческий директор Хавьер Асенси.

***

Возросший интерес к лиге можно уследить не только через знаменитостей на трибунах, но и по подпискам на сервис.

Права на показ МЛС принадлежат Apple – и продажи Apple TV+ сильно выросли. Учитывая, что летом на сервисе почти не выходило громких релизов, источник популярности очевиден.

Подписка на Apple TV+ стоит 6,99 долларов в месяц. Аналитическая компания Antenna сообщает, что август – самый успешный период в истории стримингового сервиса Apple. А ведь это еще Antenna не включает подписчиков вне США.

Через продажи MLS Season Pass прирост аудитории виден лучше. Бесплатно предоставляется всем владельцам абонементов.

«Есть только один Лионель Месси. Важный момент для спорта в стране», – сказал Джонатан Карсон, исполнительный директор Antenna. – Спорт определенно ориентирован на людей, но никогда раньше это не приводило к огромному увеличению подписчиков».

«Мы превосходим ожидания с точки зрения подписчиков. Тот факт, что Месси отправился в «Интер Майами», немного помог нам», — признает генеральный директор Apple Тим Кук.

Конкурентам Apple тоже пришлось напрячься: например, YouTube выложил 14 млрд евро за 7-летний контракт с NFL Sunday Ticket, пока Amazon заключил сделку с НФЛ на трансляцию вечерних матчей в четверг на 1,2 миллиарда долларов в год.

Warner Bros. Discovery уже ищет вариант получения «дополнительной выгоды» от прямых трансляций спортивных мероприятий.

«Аудитория спортивных трансляций в США лояльнее остальных, – считает Карсон. – Тот человек, который оформил подписки на сервис ради конкретного шоу, обычно быстро просматривает контент, а затем отменяет подписку. Но спортивные сезоны растянуты на месяцы – у сервиса больше времени, чтобы заинтересовать аудиторию. Возможно, тематическими программами».

Но пока у МЛС есть чит-код.

Новый стадион «Интер Майами» за миллиард долларов. Месси точно понравится

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann

6 комментариев

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Фарид Харисов
У Месси впервые в карьере есть шанс обогнать Роналду как БРЕНД. А как футболист он уже выиграл гонку с Роном.

Потому что КриРо в Саудовской Лиге получает баснословные 200 миллионов в год, но это конечно же негативно скажется на его котировании в медиа . Месси же имеет шанс создать империю и стать королём даже в СМИ. Потому что сейчас он в связке с Бэкхэмом тесно работает с крупнейшими брендами, так ещё и внутри крупнейшей экономики мира.
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#SharkTeam
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andrus_k
GOAT
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Kernozzz
Я думал в футболе бардак с подписками тот турнир там, тот там, другой там и на каждый сервис отдельно подписывайся, а в НФЛ вообще по дням распределение? Выходит отдельный сервис на каждый день?
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rigobersong
Ответ Фарид Харисов
У Месси впервые в карьере есть шанс обогнать Роналду как БРЕНД. А как футболист он уже выиграл гонку с Роном. Потому что КриРо в Саудовской Лиге получает баснословные 200 миллионов в год, но это конечно же негативно скажется на его котировании в медиа . Месси же имеет шанс создать империю и стать королём даже в СМИ. Потому что сейчас он в связке с Бэкхэмом тесно работает с крупнейшими брендами, так ещё и внутри крупнейшей экономики мира.
Месси популярнее в странах с высоким доходом, роналду популярен в Палестине и Бангладеше, вот и вся разница:))
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Jelty
Ответ Kernozzz
Я думал в футболе бардак с подписками тот турнир там, тот там, другой там и на каждый сервис отдельно подписывайся, а в НФЛ вообще по дням распределение? Выходит отдельный сервис на каждый день?
Да. И все ещё даже веселее, есть ещё распределение между каналами по времени матчей в воскресенье. Вечерний матч всегда транслируется по NBC, например. Но правда это вроде бесплатный канал.
А вот этот контракт Амазона на четверговый футбол на миллиард - это собственно контракт на 18 матчей, потому что в четверг один матч, а недель в сезоне 18:) вот такие расценки
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