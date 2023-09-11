38 комментариев

Новый стадион «Интер Майами» за миллиард долларов. Месси точно понравится
Любуемся.
«Интер Майами» строит новый стадион Miami Freedom Park, который откроется в 2025 году.
Арена на 25 тысяч мест появится недалеко от аэропорта Майами. Сейчас команда играет на стадионе «Драйв Пинк», который вмещает 21 тысячу зрителей и расположен в Форт-Лодердейле, примерно в 50 километрах от центра города.
Miami Freedom Park – это не только стадион, но и современное окружение. Поблизости будет общественный парк площадью почти 235 тысяч м². Он станет самым большим в Майами – со спортивными и развлекательными площадками для жителей города. Стадион займет меньше 10% территории комплекса.
Арена появится на месте бывшего гольф-клуба. «Интер Майами» долго получал разрешение на строительство.
«Всего за четыре года мы изменили отношение к футболу в США во всем мире, – считает совладелец «Интера» Хорхе Мас. – Когда мы начинаем строительство Miami Freedom Park, руководствуемся тем же видением. Создавая это пространство, мы установим новый стандарт того, какими могут быть спортивные комплексы».
Рядом со стадионом построят и коммерческие помещения: три отеля на 750 номеров, офисы, магазины и рестораны. А еще развлекательные заведения и достопримечательности.
Новая арена и облагораживание территории обойдется примерно в 1 миллиард долларов. Строительство финансируется из частных источников.
Сейчас на объекте находятся бригады и тяжелая техника, идут строительные работы. Официальная церемония закладки фундамента пройдет уже в 2023-м.
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Фото: twitter.com/InterMiamiCF
@Рядом со стадионом построят и коммерческие помещения: три отеля на 750 номеров, офисы, магазины и рестораны. А еще развлекательные заведения и достопримечательности.
Опять же, дефицит позволяет хорошо зарабатывать на билетах, ставить изначально высокую планку.
Что-то мне подсказывает, что менеджеры в Штатах умеют в аналитику и не на пустом месте эти цифры выкатили ))
$1 billion = stadium, hotel, office park, and commercial campus
ну и небольшая лужайка.
пока не впечатляет.