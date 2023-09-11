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Новый стадион «Интер Майами» за миллиард долларов. Месси точно понравится

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Любуемся.

«Интер Майами» строит новый стадион Miami Freedom Park, который откроется в 2025 году. 

Арена на 25 тысяч мест появится недалеко от аэропорта Майами. Сейчас команда играет на стадионе «Драйв Пинк», который вмещает 21 тысячу зрителей и расположен в Форт-Лодердейле, примерно в 50 километрах от центра города.

Miami Freedom Park – это не только стадион, но и современное окружение. Поблизости будет общественный парк площадью почти 235 тысяч м². Он станет самым большим в Майами – со спортивными и развлекательными площадками для жителей города. Стадион займет меньше 10% территории комплекса.

Арена появится на месте бывшего гольф-клуба. «Интер Майами» долго получал разрешение на строительство.

«Всего за четыре года мы изменили отношение к футболу в США во всем мире, – считает совладелец «Интера» Хорхе Мас. – Когда мы начинаем строительство Miami Freedom Park, руководствуемся тем же видением. Создавая это пространство, мы установим новый стандарт того, какими могут быть спортивные комплексы».

Рядом со стадионом построят и коммерческие помещения: три отеля на 750 номеров, офисы, магазины и рестораны. А еще развлекательные заведения и достопримечательности.

Новая арена и облагораживание территории обойдется примерно в 1 миллиард долларов. Строительство финансируется из частных источников.

Сейчас на объекте находятся бригады и тяжелая техника, идут строительные работы. Официальная церемония закладки фундамента пройдет уже в 2023-м.

Ди Каприо с мороженым, Селена Гомес, принц Гарри и много кто еще – матчи Месси затмили Голливуд

500 млн долларов за вход, потолок зарплат и драфт. Почему МЛС уникальна и чем она привлекла Месси?

Фото: twitter.com/InterMiamiCF

38 комментариев

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zamzam
Ответ Paolo Rossi
Никакого эффекта Месси тут нет. Проектирование, рассмотрение бюджета и все остальное касательно строительства нового стадио было гораздо раньше, чем появились даже первые мысли пригласить Месси, несколько лет назад
Суть в другом, Месси должен дать импульс развитию, чтобы пока построят стадион, клуб стал популярным, а люди привыкли ходить на футбол, как на баскетбол и тратить там много денег
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Agent Smith
Очень крутой проект⚽️
+6
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Rule1
Во это называется влияние и величие !
+6
-1
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Paolo Rossi
Никакого эффекта Месси тут нет. Проектирование, рассмотрение бюджета и все остальное касательно строительства нового стадио было гораздо раньше, чем появились даже первые мысли пригласить Месси, несколько лет назад
+4
0
+4
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Tazemyrat Tolayew
Благодаря Королю футбола Лео Месси 18.12.2022 👑☝️
+3
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Ильназ Гимаев
Краснодарский стадион намного лучше и дешевле. Такой красоты парка наверно ни один стадион мира не имеет.
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burn1ng
Пока его построят, Месси уже закончит
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vladimirfed92
кто-кто , а уж американцы на спорте зарабатывать умеют
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Anton Kortenko
Ответ Rule1
Во это называется влияние и величие !
он же ещё и проэктировал. просто Создатель.
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schwein
25 тысяч мест и 1 млрд долларов. Это же нереально конская цена
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Dooomer
25 тыщ не маловато?
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Ярик01
Ответ schwein
25 тысяч мест и 1 млрд долларов. Это же нереально конская цена
@Стадион займет меньше 10% территории комплекса.
@Рядом со стадионом построят и коммерческие помещения: три отеля на 750 номеров, офисы, магазины и рестораны. А еще развлекательные заведения и достопримечательности.
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Радость Ди Мария
Проект красивый, воздушный. Но почему только на 25 тысяч мест? Месси и Ко не заслуживают на 40к? В США по ходу ограничения. У Нью-Йорк Ред Буллс, на котором недавно играли тоже 25к мест.
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BillShen
Это типа город на реке тушино-2018 только с американдрим?
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Paolo Rossi
Ответ fatei4
Месси уйдёт и кому будет нужен этот интер?
Те кто симпатизировал Интер Майями до прихода Месси и компании
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Puablo_Muchacho
Ответ Радость Ди Мария
Проект красивый, воздушный. Но почему только на 25 тысяч мест? Месси и Ко не заслуживают на 40к? В США по ходу ограничения. У Нью-Йорк Ред Буллс, на котором недавно играли тоже 25к мест.
Лучше под завязку забивать 25К, чем полупустой 40К.
Опять же, дефицит позволяет хорошо зарабатывать на билетах, ставить изначально высокую планку.
Что-то мне подсказывает, что менеджеры в Штатах умеют в аналитику и не на пустом месте эти цифры выкатили ))
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Ярик01
Ответ <~Inter~>
Аудитория в США маленькая. Там на колледж лигу по американскому футболу пойдёт больше болельщиков
В испаноязычном Майами малая аудитория футбола?
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zamzam
Ответ Радость Ди Мария
Проект красивый, воздушный. Но почему только на 25 тысяч мест? Месси и Ко не заслуживают на 40к? В США по ходу ограничения. У Нью-Йорк Ред Буллс, на котором недавно играли тоже 25к мест.
Пока весь проект построят Месси завершит карьеру наверно )
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<~Inter~>
Ответ Радость Ди Мария
Проект красивый, воздушный. Но почему только на 25 тысяч мест? Месси и Ко не заслуживают на 40к? В США по ходу ограничения. У Нью-Йорк Ред Буллс, на котором недавно играли тоже 25к мест.
Аудитория в США маленькая. Там на колледж лигу по американскому футболу пойдёт больше болельщиков
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Ярик01
Ответ schwein
То есть вы коммерческие здания записали в категорию "облагораживание территории"?
Я? Откуда такая безумная фантазия.
$1 billion = stadium, hotel, office park, and commercial campus
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al
а мне почему-то видятся асфальт и бетон вокруг, дома и дороги.
ну и небольшая лужайка.
пока не впечатляет.
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ББ
Ответ Paolo Rossi
Те кто симпатизировал Интер Майями до прихода Месси и компании
Ну да ну да! Видел я занимательные кадры из недавнего матча, где Интер дома вёл 4:0, Месси двушку положил(если не ошибаюсь), но когда Леонида заменили , то чуть ли не пол стадиона ушло)
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UncleMaks
парк Галицкого на минималках
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fatei4
Месси уйдёт и кому будет нужен этот интер?
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<~Inter~>
что за идиот это назвал эффектом Месси? Или без него не имело смысл строить собственную арену?
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