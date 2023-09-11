38 комментариев

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«Интер Майами» строит новый стадион Miami Freedom Park, который откроется в 2025 году.

Арена на 25 тысяч мест появится недалеко от аэропорта Майами. Сейчас команда играет на стадионе «Драйв Пинк», который вмещает 21 тысячу зрителей и расположен в Форт-Лодердейле, примерно в 50 километрах от центра города.

Miami Freedom Park – это не только стадион, но и современное окружение. Поблизости будет общественный парк площадью почти 235 тысяч м². Он станет самым большим в Майами – со спортивными и развлекательными площадками для жителей города. Стадион займет меньше 10% территории комплекса.

Арена появится на месте бывшего гольф-клуба. «Интер Майами» долго получал разрешение на строительство.

«Всего за четыре года мы изменили отношение к футболу в США во всем мире, – считает совладелец «Интера» Хорхе Мас. – Когда мы начинаем строительство Miami Freedom Park, руководствуемся тем же видением. Создавая это пространство, мы установим новый стандарт того, какими могут быть спортивные комплексы».

Рядом со стадионом построят и коммерческие помещения: три отеля на 750 номеров, офисы, магазины и рестораны. А еще развлекательные заведения и достопримечательности.

Новая арена и облагораживание территории обойдется примерно в 1 миллиард долларов. Строительство финансируется из частных источников.

Сейчас на объекте находятся бригады и тяжелая техника, идут строительные работы. Официальная церемония закладки фундамента пройдет уже в 2023-м.

Фото: twitter.com/InterMiamiCF