Fantasy НБА-2023/24: приглашаем в новый сезон! Самое время собрать команду

Открыт новый сезон в фэнтези-турнире НБА – приглашаем собирать команды!

Дедлайн – ночь на среду, 25 октября . Первый матч в 2:30 мск, «Лейкерс» против «Денвера».

Как играть в Fantasy НБА?

У вас 20 000 стартового бюджета, на них нужно собрать команду из 10 игроков, по двое на каждую позицию (разыгрывающий защитник, атакующий защитник, легкий форвард, тяжелый форвард и центровой), максимум – двое из из одного клуба.

В течение сезона реальные игроки будут выходить на площадку, а вы будете получать очки в зависимости от того, насколько успешно они будут играть.

Естественно, собрать всех лучших в свою команду не получится. Например, самый эффективный игрок прошлого фэнтези-сезона Николай Йокич, центровой «Денвера», стоит 3200. Самый ценный игрок регулярного чемпионата Джоэл Эмбиид, центровой «Филадельфии» – 3000. Их обоих можно взять в свою команду, но тогда намного меньше бюджета останется на всех остальных.

Можно делать три замены в течение недели, каждый понедельник счетчик замен обновляется. Лайфхак: делать все замены в начале недели опасно, потому что игроки из вашего состава могут получать травмы, сэкономленные замены помогут приобрести на место неиграющего кого-то, кто сможет приносить очки.

Стоимость игроков меняется по ходу сезона, количество набранных очков прибавляется к стартовой цене. Соответственно, если игрок набрал баллы в составе вашей команды, подорожал не только он, но и ваш состав.

Как считают очки в баскетбольном Fantasy?

Есть базовые очки за результаты команды, а есть – самое важное – очки за личные показатели.

Участие в матче стоит 2 очка при 10 и больше минутах на площадке, меньше 10 минут – 1 очко.

Победа в домашнем матче – 2 очка, в гостевом – 3. Поражение дома – минус 3 очка, в гостях – минус 2.

Далее в плюс идут все положительные действия: количество очков + количество передач + количество перехватов + количество подборов + количество блок-шотов + количество забитых штрафных + количество забитых двухочковых + количество забитых трехочковых.

При этом вычитаются: количество попыток штрафных бросков, количество попыток двухочковых, количество попыток трехочковых, удвоенное число потерь и количество фолов.

Итого – важно не только количество очков, которое набрал баскетболист в матче, но и эффективность. Например, в минус может тянуть большое количество промахов или потерь.

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Благодарим за оценку игроков наших пользователей: greykom, Drog, 13am Adebayo и nikolaev-78.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How