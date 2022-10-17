Лучший помощник для Fantasy НБА: недорогие и самые эффективные игроки для вашей команды. Мощное превью-2023/24

Привет!

На связи творческий коллектив: Iron Alex (топ-1 автор по тегу fantasy в 2019-м и 2020-м), leonardo-sasa (четвертое место в сезоне-2021/22) и Тарас Ращупкiн (шестое место в сезоне-2022/23, 13-е – в плей-офф-2023).

Iron Alex: «Впереди большой и, мы надеемся, красивый сезон НБА. А значит пора собирать составы в Fantasy. Хотим поделиться своим взглядом на оценки. И рассказать, кого лучше приобрести. Думаю, наше превью должно помочь собрать неплохой состав на старте, а также подсказать, каких игроков отслеживать в будущем. Особенности если вы новичок в фэнтези или не очень внимательно следите за лигой».

Тарас Ращупкiн: «В этом сезоне, конечно, много интересного. Мой топ интриг: как «Финикс» разделит роли между всеми? Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо: смогут ли «олени» стать чемпионами? Виктор Вембаньяма: кто это будет, единорог или баст? Джеймс Харден или Тайриз Макси: кто кого? Будет ли играть Крис Пол в старте? «Клипперс» и их травмы: неужели Рассел Уэстбрук будет №1?

Но теперь к главному – выбору игроков в фэнтези-команду!»

Фэнтези-превью НБА: почему оно выглядит именно так?

Мы выделим по пять игроков на каждую позицию, стоимостью до 1500.

Кроме того, назовем топ-5 молодых проспектов, которые, как нам кажется, могут набрать много фэнтези-очков.

Если вы новичок, запомните главное : топ-игроков не надо бояться ротировать, они приносят много фэнтези-очков (ФО), в работе с ними важны форма и календарь. А вот игроки подешевле часто остаются в команде надолго, тратить на них замены – не всегда разумно. Недорогих игроков важно подбирать с умом, при этом лучшие пики не всегда на слуху. Именно поэтому мы и посвящаем им превью.

В конце поста вас будут ждать полезные ссылки. Их не много, но это те ресурсы, которыми мы регулярно пользуемся. Для хорошего выступления в сезоне их обычно хватает.

А в самом-самом конце вас ждет мнение одного из авторов о перспективах некоторых игроков и команд.

Поехали!

Разыгрывающий защитник

Спенсер Динуидди, «Бруклин», 1500, 16.20 ФО (здесь и далее: первое число – цена в фэнтези этого сезона, второе – среднее количество фэнтези-очков за матч в прошлом сезоне)

«Бруклин» будет вести борьбу за прямое попадание в плей-офф. В планах команды развитие Микэла Бриджеса и Ника Клэкстона. От Спенсера в этом составе ждут стабильности. Для нас она означает претензию на стабильные 16-17 ФО за игру и отсутствие провальных серий.

Рассел Уэстбрук, «Клипперс», 1400, 14.26 ФО

В этой регулярке для «Клипперс», как и для их соседей из «Лейкерс», главное – чтобы все игроки дожили до плей-офф. На этом фоне Расти будет заниматься любимым делом: читерить статку. Правда, нужно учитывать, что существует фактор, способный отвратить от приобретения Уэстбрука: количество потерь. Присмотритесь к этому показателю на старте, и если он не окажется ужасающе высоким, Рассел может стать достойным кандидатом на большую часть сезона.

Д’Анджело Расселл, «Лейкерс», 1500, 15.76 ФО

Расселл, но не Уэстбрук. И, как нам кажется, его многие рано списали. Фэнтезисты, а вы смотрел матчи предсезонки? Парень в среднем должен набирать по 15-18 ФО. Главная задача «Лейкерс» – закончить регулярку в топ-6 и добраться до плей-офф без травм. Задача выполнима, глубина скамейки на сей раз позволяет предоставлять отдых Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису. Удобная команда, чтобы игрок типа Рассела набирал немало ФО.

Майк Конли, «Миннесота», 1400, 13.96 ФО

Для любителей олдовых баскетболистов! Конечно, он здесь даже не вторая звезда. Да и награды за образцово-показательное поведение, под которые Конли пора бы завести небольшой гараж, дополнительных баллов не приносят. Но и без них свои 14-16 ФО набрать обязан. Маркелл Фульц, «Орландо», 1400, 14.52 ФО

It’s Alive! Наконец-то Фульц ожил! Первый номер драфта-2017 бодр, весел и собирается доказать нам, что это шикарный выбор за свою цену. Под календарь, разумеется. Но это можно сказать о каждом.

Атакующий защитник

Остин Ривз, «Лейкерс», 1500, 13.45 ФО

Спасибо оценщикам за такой царский подарок! Итак, у нас нас в меню «деревенский Коби». Остин Ривз рядом с Броном, поэтому будет набирать много. Его 13.45 ФО в среднем – только начало. Думаем, в этом сезоне будет как минимум 16. Удивительно, что такой способный парень – всего за полторы тысячи. Предполагали, что ценник дойдет по крайней мере до 1700.

Джейлен Уильямс, «Оклахома», 1500, 14.23 ФО

Атакующие защитники – позиция с богатым выбором. Джейлен Уильямс тоже должен набирать больше прошлогоднего. Предполагаем, что примерно те же 16 ФО в среднем за игру. К слову, развиваться будет не только игрок, его «Оклахома» – очень перспективная банда.

Анферни Саймонс, «Портленд», 1500, 14.24 ФО

Самый недооцененный игрок нашего превью. После ухода Дамиана Лилларда статистика Анферни должна возрасти минимум до 18-19 ФО за игру. Как говорят в фэнтези: «Он у всех!» Парень – настоящий мастхэв. А учитывая тот факт, что свежезадрафтованный Скут Хендерсон может провалиться, показатели Саймонса способны вырасти и до 20+ ФО за матч.

Терри Розир, «Шарлотт», 1500, 14.84 ФО

Парень из «Шарлотт» не про бешеный рост показателей, зато про стабильность. Он будет методично добавлять по 14-16 ФО, а не один матч 27, а другой – в минус (привет, Джордан Пул!) Его девиз: «стабильность, надежность и гарантия результата». Хотя при прочих равных лучше просто взять Саймонса.

Джордан Кларксон, «Юта», 1400, 13.79 ФО

Кларксон в «Юте» планирует работать на свой обмен. Он не нужен команде, а команда не нужна ему. Джордан приложит все усилия, чтобы набить статистику и соблазнить какой-нибудь пристойный клуб его выменять.

Легкий форвард

Боян Богданович, «Детройт», 1500, 14.69

Богданович – это стабильные 13-15 ФО каждый матч. Вообще, наш совет – на легких форвардах не экономить. Здесь много неплохих дорогостоящих игроков, которые отобьют свою цену. Но нет своего Анферни Саймонса. Дешевого парня, способного к резкому прогрессу.

Харрисон Барнс, «Сакраменто», 1500, 15.06

Барнс уже не в том возрасте, чтобы прогрессировать. Но стабильные 14-16 ФО за матч приносить будет. Dixi.

Келдон Джонсон, «Сан-Антонио», 1500, 14.44 ФО

Если б не Витя Вемабаньяма, от Келдона можно было ждать прогресс. Но теперь все внимание будет на трехметровом французе, игру станут строиться через него, а развитие Джонсона и Девина Вассела станет второстепенной задачей. Вероятнее всего, свои вложения Джонсон отобьет. Но не более того.

О Джи Ануноби, «Торонто», 1500, 14.06 ФО

Хоть Ануноби и не стар, огромного прогресса ждать не стоит. Предыдущие сезоны на него не то чтобы намекали. Ждем стабильные 13-15 ФО. Неплохо, но лишь с учетом общей бедноты позиции на потенциальные открытия.

Келли Убре, «Филадельфия», 1400, 13.19 ФО

Будет стабильно выходить с лавки, но набирать по 12-15 ФО этот факт не помешает. Если «полетит», и все 20. Радует, что в минус Убре уходить не должен ни при каких обстоятельствах.

Тяжелый форвард

Кэмерон Джонсон, «Бруклин», 1500, 15.45 ФО

Парню 27. И в этом возрасте развитие в НБА далеко не обязательно заканчивается. В случае с Кэмероном основания ждать прогресс имеются. Как исходя из того, что за команда сейчас «Бруклин», так и учитывая личные качества игрока. Нам кажется, что 17-18 ФО в среднем за матч будут объективным отражением уровня игры Джонсона.

Джарред Вандербилт, «Лейкерс», 1200, 13.21 ФО

Схема простая: в защите не ждем ничего особенного, а вот в атаке парень будет пользоваться тем, что играет в одной команде со звездами. При нынешнем ценнике очень соблазнительно!

Санти Альдама, «Мемфис», 1300, 11.36 ФО

Испанец провел классный чемпионат мира. После такого он просто обязан прогрессировать, если не хочет собственноручно закопать перспективную карьеру. Думаем, что по 13-15 ФО набирать будет.

Киган Мюррэй, «Сакраменто», 1400, 12.69 ФО

Все думали, что из Кигана получится игрок высочайшего класса. А получилась молодая версия Харрисона Барнса. Безусловно, тоже очень хорошего игрока, но не более. Киган обязательно будет прогрессировать, и ближайший сезон не станет исключением. Хотя топ-игроком уже вряд ли станет.

Пи Джей Вашингтон, «Шарлотт», 1400, 12.37 ФО

Хорошо и надежно, стабильные 12-14 ФО каждый матч. Да, без огромного скачка вверх, но и без падения на дно.

Центровой

Кевон Луни, «Голден Стэйт», 1500, 15.94 ФО

Не проходите мимо! Перед вами лучший из дешевых центров, круче просто не придумаешь. Стабильнейшие 14-18 ФО в любой ситуации.

Митчелл Робинсон, «Нью-Йорк», 1500, 16.15 ФО

Вы знаете что такое абсолютный ноль? Если нет, о даем подсказку. Правильных ответов два. Первый: «-273,15 градусов Цельсия». Второй: «Митчелл Робинсон в атаке». У него проблемы даже со штрафными. Однако парень набивает свои ФО подборами и блоками. А еще это отличный специалист по заталкиванию мячей в кольцо «с мясом». Несмотря на все недостатки, Митчелл может разогнаться даже до 15-17 ФО.

Джейлен Дюрен, «Детройт» 1300, 12.91 ФО

Почти то же самое, что и Робинсон. Правда, чуть-чуть умеет бросать двухочковые. Зато за трешки даже не берется. Стоит дешевле, но и ФО принесет поменьше.

Дэниэл Гэффорд, «Вашингтон», 1500, 12.13 ФО

Если честно, что Гэффорд, что Дюрен, что Робинсон – не прогресс, а стабильное болото. За полторы тысячи Луни – лучшее решение. Но в качестве недорогих игроков под календарь или тактику эту троицу можно тоже иметь в виду.

Алперен Шенгюн

«Хьюстон», 1500, 15.85 ФО

Псс, хотите увидеть мини-версию Йокича? Тогда знакомьтесь: Алперен Шенгюн – человек, который старается играть как Никола. Получается? Не очень. Но время прокачаться еще есть. Главная беда Шенгюна в том, что он никакущий в защите. Так что пока не мастхэв. Но один из адекватных вариантов на роль центрового.

Проспекты

Знакомство с проспектами пройдет под девизом: «Есть ли жизнь после Виктора Вембаньямы?» Не будем хранить интригу и отвечаем: «Да, есть». Но начнем с него.

Виктор Вембаньяма, «Сан-Антонио», 2000, тяжелый форвард

Играл в чемпионате Франции. Статистика по сезону неплохая: 20.6 очка, 10.1 подбора, 2.5 передачи и 3 блокшота в среднем за матч.

Пророчат очень светлое будущее. Но, как и в случае с Четом Холмгреном, помешать развитию могут травмы. В худшем сценарии вместо иконы НБА может получится новый Энтони Беннет. Игрока сравнивают с Кевином Дюрэнтом.

Чет Холмгрен, «Оклахома», 1700, центровой

Играл в «Гонзаге», статистика по сезону: 14.1 очка, 9.9 подбора и 1.9 ассиста в среднем за игру.

Прошлый сезон пропустил полностью из-за травмы, полученной еще до старта. Поэтому у Чета тоже дебют. Должен много набирать, в команде есть классный разыгрывающий Джош Гидди. Лишь бы больше не ломался. Игрока сравнивают с Дирком Новицки.

Брендон Миллер, «Шарлотт», 1300, легкий форвард

Выступал за «Алабаму», статистика: 18.8 очка, 8.2 подбора и 2.1 ассиста в среднем за игру

Второй пик драфта будет начинать с лавки. Но поскольку Убре ушел в «Филу», а у Гордона Хэйворда абонемент в больничку, в течение сезона Миллер, скорее всего, переберется в старт. А Ламелло Болл, добрая душа, должен помочь пацану как минимум почитерить статку. На радость нам, между прочим. Игрока сравнивают с Полом Джорджем.

Скут Хендерсон, «Портленд», 1400, разыгрывающий

Играл в G-League Ignite, статистика: 21.2 очка, 4.3 подбора и 6.0 ассиста в среднем за игру

После обмена Лилларда все карты и мячи в руки Скута и Анферни. Проявит себя Хендерсон – хорошо, нет – добро пожаловать в «Клуб бестолкового читерства статы имени Расти Уэстбрука». Игрока сравнивают с праймовым Расселом Уэстбруком

Амен Томпсон, «Хьюстон», 1300, атакующий защитник

Играл за команду City Reapers в OTE, набирал 15.7 очка, 6.3 подбора и 6.6 ассиста в среднем за игру

Будет начинать с лавки. И набирать с нее сможет нормально! Баскетболист, с которым его сравнивают, не даст соврать, что это возможно. Сравнивают с Джоном Уоллом.

Полезные ресурсы

Rotowire – здесь удобнее всего следить за ближайшими матчами: составами на них и тем кто из игроков под вопросом.

Basketballmonster – сайт, хороший своей оперативностью в обновлении списков травмированных.

docs.google.com/spreadsheets/d/1iltpcolP3b-wb4w3eROVsByF4Mqy4gDt8BJExmjzGtw/ – удобный календарь сезона. Думаем, комментарии излишни.

ESPN – отличный сайт для работы со статистикой.

NBA Injuries – полезный телеграм-канал, в котором сообщается о травмах игроков.

Раздел «Баскетбол» на Sports.ru – понятно, что вышеперечисленные источники эффективнее. Но баскетбольный раздел Sports.ru – хороший способ заниматься чтением статей и при этом не упустить самые важные новости.

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В заключение – мнение об исходе сезона от leonardo-sasa: «Тарас больше по интригам, я же больше по реальности, а она такова:

1) Виктор Вембаньяма не будет играть спаренные матчи, по словам главного тренера «Сан-Антонио» Грега Поповича, Виктор будет четвертым номером, а центрить отправится Зак Коллинс. Это отберет у Виктора немного ФО.

2) По «Бостону»: если вы хотите брать Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, либо Джейсона Тейтума и Дрю Холидея – забудьте. В этом сезоне будут набирать все и помногу, достаточно одного Тейтума.

Чего же я жду от сезона? Провала «Денвера». Команда абсолютно ничего не сделала за лето. Соперники усиливались, а «Наггетс» просто праздновали титул, лидер тусил в Сербии на скачках. Второго чемпионства подряд не будет!

Удачного сезона!

Фото: /Steph Chambers, Patrick McDermott, Alika Jenner, Thearon W. Henderson? Ezra Shaw, Lachlan Cunningham; /Ringo Chiu via AP, AP Photo/Chris Szagola, AP Photo/Erik Verduzco, AP Photo/Bebeto Matthews