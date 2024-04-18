Фэнтези плей-офф НБА: пора собирать команды! Купите Йокича, Дончича или Леброна?

Скоро стартует плей-офф НБА – и наш фэнтези-турнир – приглашаем собирать команды !

Как играть в фэнтези НБА?

У вас 20 000 стартового бюджета, на них нужно собрать команду из 10 игроков, по двое на каждую позицию (разыгрывающий защитник, атакующий защитник, легкий форвард, тяжелый форвард и центровой), максимум – двое из из одного клуба.

В течение плей-офф реальные игроки будут выходить на площадку, а вы будете получать очки в зависимости от того, насколько успешно они будут играть.

На весь турнир у вас будет 30 трансферов, расходовать их надо аккуратно: если игроки вылетят, больше очков не принесут.

Стоимость игроков меняется по ходу сезона, количество набранных очков прибавляется к стартовой цене. Соответственно, если игрок набрал баллы в составе вашей команды, подорожал не только он, но и ваш состав.

Как считают очки в баскетбольном фэнтези?

Есть базовые очки за результаты команды, а есть – самое важное – очки за личные показатели.

Участие в матче стоит 2 очка при 10 и больше минутах на площадке, меньше 10 минут – 1 очко.

Победа в домашнем матче – 2 очка, в гостевом – 3. Поражение дома – минус 3 очка, в гостях – минус 2.

Далее в плюс идут все положительные действия : количество очков + количество передач + количество перехватов + количество подборов + количество блок-шотов + количество забитых штрафных + количество забитых двухочковых + количество забитых трехочковых.

При этом вычитаются : количество попыток штрафных бросков, количество попыток двухочковых, количество попыток трехочковых, удвоенное число потерь и количество фолов.

Итого – важно не только количество очков, которое набрал баскетболист в матче, но и эффективность. Например, в минус может тянуть большое количество промахов или потерь.

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Благодарим за оценку игроков наших пользователей: greykom , Drog , 13am Adebayo и nikolaev-78 .

Собрать команду на плей-офф