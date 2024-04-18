Фэнтези плей-офф НБА: пора собирать команды! Купите Йокича, Дончича или Леброна?
Скоро стартует плей-офф НБА – и наш фэнтези-турнир – приглашаем собирать команды!
Как играть в фэнтези НБА?
У вас 20 000 стартового бюджета, на них нужно собрать команду из 10 игроков, по двое на каждую позицию (разыгрывающий защитник, атакующий защитник, легкий форвард, тяжелый форвард и центровой), максимум – двое из из одного клуба.
В течение плей-офф реальные игроки будут выходить на площадку, а вы будете получать очки в зависимости от того, насколько успешно они будут играть.
На весь турнир у вас будет 30 трансферов, расходовать их надо аккуратно: если игроки вылетят, больше очков не принесут.
Стоимость игроков меняется по ходу сезона, количество набранных очков прибавляется к стартовой цене. Соответственно, если игрок набрал баллы в составе вашей команды, подорожал не только он, но и ваш состав.
Как считают очки в баскетбольном фэнтези?
Есть базовые очки за результаты команды, а есть – самое важное – очки за личные показатели.
Участие в матче стоит 2 очка при 10 и больше минутах на площадке, меньше 10 минут – 1 очко.
Победа в домашнем матче – 2 очка, в гостевом – 3. Поражение дома – минус 3 очка, в гостях – минус 2.
Далее в плюс идут все положительные действия: количество очков + количество передач + количество перехватов + количество подборов + количество блок-шотов + количество забитых штрафных + количество забитых двухочковых + количество забитых трехочковых.
При этом вычитаются: количество попыток штрафных бросков, количество попыток двухочковых, количество попыток трехочковых, удвоенное число потерь и количество фолов.
Итого – важно не только количество очков, которое набрал баскетболист в матче, но и эффективность. Например, в минус может тянуть большое количество промахов или потерь.
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