Превью фэнтези плей-офф НБА: лучшие и худшие в каждой команде, джокеры на любой вкус

Вот-вот стартует плей-офф НБА, пора собирать фэнтези-команды , а чтобы сразу сделать это эффективнее, мы выделили главных героев.

Это субъективный взгляд, который можно использовать для того, чтобы лучше сориентироваться в лидерах команд и неочевидных вариантах. Альтернативное мнение только приветствуется – приглашаем в комментарии.

В каждой команде мы выделим игроков в четырех категориях.

Маст – лидер, который приносит много фэнтези-очков (фо)

Стабильный – хороший вариант по соотношению цена/качество

Баст – переоцененный игрок, которого брать не стоит

Джокер – недооцененный игрок, который может сделать разницу

Актуально будет и по ходу всего плей-офф, когда понадобится делать замены. Их будет 30 штук на весь турнир.

«Лейкерс»

Маст – Энтони Дэвис , цена – 2800, позиция – ТФ В среднем за сезон: 31,54 фо, 26,4 очка, 12,7 подбора, 3,5 передачи, 9,1 из 15,7 двухочковых, 0,4 из 1,4 трехочковых, 5,4 из 6,6 штрафных. Стабильное качество, за которое не жалко заплатить. Правда, всегда есть риск травмы, а процент трехочковых может время от времени тянуть вниз.

Стабильный – Леброн Джеймс , цена – 2700, позиция – ЛФ В среднем за сезон: 27,17 фо, 25,4 очка, 7,3 подбора, 8,1 передачи 7,3 из 12,5 двухочковых, 2,2 из 5,2 трехочковых 4,2 из 5,6 штрафных. Тоже очень стабильный вариант, хоть и в 39 лет – постоянный высокий набор. В плей-офф пропускать матчи не будет, так что пока «Лейкерс» в турнире, на Леброна можно рассчитывать.

Джокер – Остин Ривз , цена – 1500, позиция – АЗ В среднем за сезон: 16,95 фо, 15,9 очка, 4,4 подбора, 5,6 передач, 3,7 из 6,4 двухочковых, 1,8 из 5,0 трехочковых, 3,0 из 3,4 штрафных. Многого не ждите, у него ограниченная роль, но из ней Ривз прекрасно справляется, свои 16-17 фо будет приносить.

Бастов в составе «Лейкерс» полно, почти никто больше не будет полезен в фэнтези относительно своей цены.

«Филадельфия»

Маст – Джоэл Эмбиид , цена – 3100, позиция – Ц В среднем за сезон: 36,35 фо, 35 очков, 11,1 подбора 5,7 передач, 10,5 из 18,7 двухочковых, 1,2 из 3,3 трехочковых, 10,5 из 11,9 штрафных. Машина по производству фо, лучший игрок НБА по среднему количеству фо за матч. Правда, под вопросом выход в первом матче серии с «Нью-Йорком».

Стабильный – Тобайас Харрис , цена – 1800, позиция – ТФ В среднем за сезон: 18,95 фо, 17,2 очка, 6,4 подбора, 3,1 передач, 5,3 из 9,9 двухочковых, 1,3 из 3,7 трехочковых, 2,7 из 3,0 штрафных. К фо Тобайаса вопросов нет, хоть он даже и не вторая звезда.

Джокер – Тайриз Макси , цена – 2100, позиция – РЗ В среднем за сезон: 21,94 фо, 25,6 очка, 3,7 подбора, 6,2 передач 5,9 из 12,0 двухочковых, 3,0 из 8,0 трехочковых, 4,7 из 5,4 штрафные. Человек, благодаря которому «Филадельфия» выигрывала хоть что-то без Эмбиида, готовый тащить и ситуативно, и целыми большими отрезками. Самый прогрессирующий игрок сезона относительно своей цены все еще джокер.

Бастов очевидных нет. Сюда можно было бы отнести, например, Кайла Лаури, но вряд ли же кто-то вообще собирался брать ветерана, пришедшего на узкую вспомогательную роль (хоть и выходящего в стартовой пятерке).

«Майами»

Мастов нет, потому что человек, который должен играть как маст, на самом деле выглядит бастом.

Стабильный – Бэм Адебайо , цена – 2200, позиция – Ц В среднем за сезон: 23,47 фо, 19,7 очка, 10,6 подбора, 4,0 передачи, 7,4 из 14,1 двухочковых, 0,2 из 0,5 трехочковых, 4,4 из 5,8 штрафные. Очки в регулярке приносил действительно стабильно, но брать игрока с плохим трехочковым и неуверенным дальним средним в плей-офф все же странно.

Баст – Джимми Батлер , цена – 2300, позиция – ЛФ. В среднем за сезон: 22,68 фо за матч, 21 очко, 5,4 подбора, 4,9 передачи 5,7 из 11 двухочковых, 1,0 из 2,3 трехочковых, 6,7 из 7,8 штрафные. Да, в плей-офф он часто совсем другой, но после провальной регулярки и травмы в первом проигранном матче плей-ин разве вы хотите так рисковать?

Джокера в «Майами» нет. Многие вспомнят Хайме Хакеса, но он сдулся к концу регулярки, играет уже намного меньше.

«Новый Орлеан»

Мастов нет, если не притягивать сюда Зайона Уильямсона. 21,35 фо за матч он приносил, но стоит недешево, а уверенности нет. Тем более в первом матче плей-ин получил травму.

Стабильный – Си Джей Макколлум , цена – 1800, позиция – АЗ В среднем за сезон: 18,35 фо, 19,5 очка, 4,3 подбора, 4,6 передач, 3,7 из 7,5 двухочковых, 3,4 из 8,1 трехочковых, 1,7 из 2,1 штрафные. За регулярный сезон два матча с -1 фо и еще семь, где меньше 10. Среднестатистический юнит, геройств на 40 фо ждать не стоит, но и больших минусов не сделает.

Бастов нет, по цена/качество все ровно.

Джокер – Трей Мерфи , цена – 1500, позиция – ЛФ В среднем за сезон: 15,98 фо, 14,1 очка, 4,8 подбора, 2,1 передачи, 1,8 из 3,1 двухочковых, 2,8 из 7,7 трехочковых, 2,0 из 2,5 штрафные. Да, не наберет 35+ фо, но ждать такого от игрока за 1500 было бы слишком, но 15 за эту цену – достойно.

«Индиана»

Маст – Тайриз Халибертон , цена – 2500, позиция – РЗ В среднем за сезон: 25,06 фо за матч, 20,1 очко, 3,9 подбора, 10,9 передач, 4,4 из 7,5 двухочковых, 2,8 из 7,8 трехочковых, 2,8 из 3,2 штрафные. Молодой лидер, еще развивается, а фэнтези-очки Тайриза очень зависят от того, как партнеры попадают броски с его передач. Больше напоминает олдовых разыгрывающих, когда ассистов намного больше, чем своих точных бросков.

Стабильный – Паскаль Сиакам , цена – 2100, позиция – ТФ В среднем за сезон: 21,43 фо, 21,7 очка, 7,1 подбор, 3,9 передачи, 7,7 из 13,4 двухочковых, 0,9 из 2,5 трехочковые, 3,0 из 4,3 штрафные. В новой команде тоже стабилен, совсем без риска увести в минус, хотя без элитного трехочкового это все же не топовый выбор тяжелого форварда.

Бастов и джокеров не выделяем, остальные относительно стабильны по соотношению цена/качество.

«Финикс»

Маст – Девин Букер , цена – 2300, позиция – АЗ В среднем за сезон: 24,03 фо, 27,3 очка, 4,6 подбора, 7,0 передач, 7,4 из 13,3 двухочковых, 2,2 из 6,1 трехочковых, 5,9 из 6,6 штрафных. Трудно найти очевидные минусы, франчайз-игрок наверняка сохранит уровень и в плей-офф.

Стабильный – Кевин Дюрэнт , цена – 2500, позиция – ТФ В среднем за сезон: 25,59 фо, 27,4 очка, 6,7 подбора, 5,2 передач, 7,8 из 13,7 двухочковых, 2,3 из 5,4 трехочковых, 5,0 из 6,0 штрафные. По игре и эффективности вопросов нет, но вмешаться могут травмы.

Баст – Брэдли Бил , цена – 1700, позиция – РЗ В среднем за сезон: 16,10 фо, 17,6 очка, 4,2 подбора, 5,1 передач, 5,1 из 9,3 двухочковых, 1,8 из 4,4 трехочковых, 2,0 из 2,5 штрафные. К риску травм прибавьте то, что это в лучшем случае третья опция атаки «Финикса» после Букера и Дюрэнта. Мяча на всех там не хватает, в плей-офф наверняка станет еще напряженнее.

Джокер – мог бы быть Грэйсон Аллен, но в этом больше угадайки полетит или нет, советовать сложно.

«Даллас»

Маст – Лука Дончич , цена – 3000, позиция – РЗ В среднем за сезон: 33,46 фо, 33,9 очка, 9,2 подбора, 9,8 передач, 7,5 из 13,1 двухочковых, 4,0 из 10,5 трехочковых, 6,9 из 8,7 штрафные. Не просто маст, а мегамаст. Для одного из пяти лучших игроков сезона нужно искать место в своем составе.

Стабильный – Кайри Ирвинг , цена – 2400, позиция – АЗ В среднем за сезон: 24,52 фо, 25,8 очка, 5 подборов, 5,1 передачи, 6,8 из 12,4 двухочковых, 3,0 из 7,2 трехочковых, 3,3 из 3,7 штрафные. По цене/качеству это рабочий вариант. За счет партнерства с Дончичем может выигрывать результативные матчи.

Бастов и джокеров даже не рассматриваем, кроме Кайри и Луки брать в «Далласе» просто некого.

«Кливленд»

Маст – Донован Митчелл , цена – 2300, позиция – АЗ В среднем за сезон: 23,51 фо, 26,4 очка, 5,1 подбор, 6 передач, 5,8 из 10,8 двухочковых, 3,3 из 8,9 трехочковых, 5 из 5,8 штрафные. Могут быть вопросы по текущей форме после травмы, но статистически и с учетом цены это вполне может быть очень эффективный пик.

Стабильный – Джарретт Аллен , цена – 2300, позиция – Ц В среднем за сезон: 23,88 фо, 16,4 очка, 10,6 подбора, 2,7 передачи, 6,6 из 10,5 двухочковых, 0 из 0,1 трехочковых, 3,1 из 4,1 штрафные. Забивает только из краски, этим одновременно и хорош (стабильно высокий процент точности), и ограничен, потому что такой стиль очень ограничивает и не позволяет рассчитывать на цифры сильно выше среднего уровня.

Баст – Дариус Гарлэнд , цена – 1600, позиция – РЗ В среднем за сезон: 14,36 фо, 18,1 очка, 2,6 подбора, 6,5 передач, 4,3 из 8,6 двухочковых, 2,3 из 6,2 трехочковых, 2,6 из 3,1 штрафные. За твой процент из-за дуги и соотношение передач к потерям 6,5/3,1 в этом статусе. Игрок, на которого трудно рассчитывать.

Джокер – Эван Мобли , цена – 2000, позиция – ТФ В среднем за сезон: 21,32 фо, 15,9 очка, 9,1 подбора, 3,2 передачи, 6,1 из 10 двухочковых, 0,4 из 1,1 трехочковых, 2,5 из 3,5 штрафные. Если Мобли станет стабильно бросать трехи, дорастет и до маста, а пока – джокер, цена еще остается относительно скромной.

«Орландо»

Маст – Паоло Банкеро , цена – 1800, позиция – ТФ В среднем за сезон: 19,11 фо, 22,5 очка, 6,8 подбора, 5,3 передачи, 6,5 из 13,1 двухочковых, 1,5 из 4,4 трехочковых, 5,0 из 6,9 штрафных. Да, это пока не франчайз-игрок, но в фэнтези стоит недорого, для лидера команды, стабильно приносящего очки, это адекватная цена, поэтому в «Орландо» он маст.

Стабильный – Франц Вагнер , цена – 1700, позиция – ЛФ В среднем за сезон: 17,84 фо, 19,6 очка, 5,3 подбора, 3,8 передачи, 6,0 из 10,5 двухочковых, 1,3 из 4,6 трехочковых, 3,7 из 4,4 штрафных. Добротный средний игрок, который может быть полезен по ситуации.

Басты/джокеры отсутствуют, потому что в этой команде чуть ли не каждый может проявить себя и как баст, и как джокер.

«Клипперс»

Маст – Кавай Ленард , цена – 2500, позиция – ЛФ В среднем за сезон: 25,16 фо, 23,7 очка, 6,1 подбора, 3,6 передачи, 6,9 из 12,1 двухочковых, 2,1 из 4,9 трехочковых, 3,7 из 4,2 штрафных. К Каваю из игровой точки зрения вопросов нет, без травм это лучший баскетболист «Клипперс». Но вот чтобы выйти в первом матче против «Далласа», ему понадобится инъекция в колено. Сможет ли он проводить все игры – вопрос. Доживет ли команда с Каваем, который играет не 100% времени или не на 100% возможностей, до второго раунда – тоже не факт.

Стабильный – Джеймс Харден , цена – 2100, позиция – АЗ В среднем за сезон: 21,01 фо, 16,7 очка, 5,2 подбора, 8,6 передачи, 2.3 c 4.7 двухочковых, 2,6 из 6,8 трехочковых, 4,2 из 4,8 штрафных. Харден хоть и скатился из франчайз-игрока до среднего уровня, это стабильный источник фэнтези-очков. В плей-офф его эффективность обычно снижается, но все же.

Бастов в этой команде нет, единственный совет – не брать Расселла Уэстбрука.

Джокер – Пол Джордж , цена – 1900, позиция – АЗ В среднем за сезон: 20,29, 22,8 очка, 5,3 подбора, 3,6 передачи, 4,6 из 8,8 двухочковых, 3,3 из 8,0 трехочковых, 3,6 из 4,0 штрафных. Очень похоже на Кавая: вопросов по эффективности почти не бывает, а вот здоровье может подвести почти всегда.

«Оклахома»

Маст – Шэй Гилджес-Александер , цена – 2900, позиция – РЗ В среднем за сезон: 31,04 фо, 30,4 очка, 5,6 подбора, 6,3 передачи, 9,4 из 16,4 двухочковых, 1,3 из 3,5 трехочковых, 7,6 из 8,8 штрафных. Игрок из топ-3 претендентов на MVP, конечно, не может быть не мастом. Один из самых эффективных баскетболистов сезона, лидер команды под первым посевом в конференции.

Стабильный – Джейлен Уильямс , цена – 1900, позиция – ТФ В среднем за сезон: 19,63 фо, 19,4 очка, 4,0 подбора, 4,6 передачи, 6,2 из 10,7 двухочковых, 1,5 из 3,4 трехочковые, 2,6 из 3,2 штрафных. Молодая третья звезда с надежными цифрами и закрепленной ролью в команде.

Джокер – Чет Холмгрен , цена – 2000, позиция – Ц В среднем за сезон: 20,99 фо, 16,6 очка, 7,9 подбор 2,5 передач, 4,6 из 7,4 двухочковых, 1,6 из 4,3 трехочковые, 2,7 из 3,4 штрафные. Игрок, который стабильно набирает и очки, и защитные действия – перехваты с блокшотами.

Басты отсутствуют, потому что даже игроки скамейки ситуативно могут приносить пользу.

«Нью-Йорк»

Маст – Джейлен Брансон , цена – 2400, позиция – РЗ В среднем за сезон: 23,73 фо, 28,4 очка, 3,6 подбора, 6,7 передач, 7,4 из 14,4 двухочковых, 2,7 из 6,8 трехочковых, 5,4 из 6,4 штрафных. Выбор смотрится отлично – правда, есть риск, что дальше второго раунда «Никс» в таком составе не зайдут, так что искать нового разыгрывающего на решающие стадии все равно придется.

Стабильный – Джош Харт , цена – 1500, позиция – АЗ В среднем за сезон: 15,18 фо, 9,2 очка, 8,2 подбора, 4,1 передачи, 2,6 из 5,1 двухочковых, 1,0 из 3,2 трехочковых, 1,1 из 1,4 штрафных. Стабильность Харта на любителя, может выдавать матчи с ровной статистической линейкой. Лучше брать по ситуации как недорогую опцию для позиции.

Бастом или близким к тому можно считать Бояна Богдановича, он в последнее время играет мало и набирает тоже совсем чуть.

Джокер – Донте Дивинченцо , цена – 1400, позиция – АЗ В среднем за сезон: 13.90 фо за матч, 15,4 очка, 3,6 подбор, 2,7 передач, 1,9 из 3,6 двухочковых, 3,5 из 8,7 трехочковых, 1,1 из 1,4 штрафные. За счет высокого процента трехочковых может в любом матче набрать очень прилично, стоит тоже очень дешево.

«Миннесота»

Маст – Энтони Эдвардс , цена – 2200, позиция – АЗ В среднем за сезон: 22,08 фо, 26,3 очка, 5,5 подбор, 5,2 передач, 6,8 из 13,2 двухочковых, 2,5 из 6,8 трехочковые, 5,3 из 6,4 штрафных. Молодой талант уже сейчас главный у «Миннесоты» в атаке, за счет выстроенной системы у команды хорошие шансы зайти далеко – значит и пользу вашей команде будет приносить долго.

Стабильный – Руди Гобер , цена – 2100, позиция – Ц В среднем за сезон: 22,86 фо, 13,7 очка, 12,8 подбора, 1,3 передачи, 5,2 из 8,0 двухочковых, 3,2 из 5,1 штрафных. Игрок краски, свои очки в фэнтези набирает за счет двухочковых, подборови блокшотов.

Откровенных бастов и джокеров нет, можно было бы притянуть к бастам Карла-Энтони Таунса, но от него ничего особенного уже и не ждут.

«Милуоки»

Маст – Яннис Адетокумбо , цена – 3000, позиция – ТФ В среднем за сезон: 32,60 фо, 30,4 очка, 11,5 подбора, 6,5 передачи, 11,0 из 17,1 двухочковых, 0,5 из 1,7 трехочковых, 7,0 из 10,7 штрафных. Один из двух вариантов (вместе с Энтони Дэвисом), если вы хотите топового игрока на эту позицию. Правда, нужно следить за апдейтами по здоровью – пропустил самый конец регулярки из-за травмы на ровном месте.

Честно говоря, «Милуоки» сейчас в таком непредсказуемом состоянии, что тут или брать готового Янниса, или не брать никого.

«Бостон»

Маст – Джейсон Тейтум , цена – 2800, позиция – ЛФ В среднем за сезон: 26,68 фо, 27 очков, 8,2 подбора, 4,9 передачи, 6,0 c 11,11 двухочковых, 3,1 из 8,2 трехочковых, 5,6 из 6,7 штрафных. Лучший игрок лучший команды НБА. Он будет стабильно набирать. Вопрос – хватит ли ему лидерских качеств, чтобы тащить и в решающие моменты решающих серий тоже. От этого зависит, насколько скоро его придется менять.

Стабильный – Кристапс Порзингис , цена – 2200, позиция – ТФ В среднем за сезон: 22,39 фо, 20,2 очка 7,2 подбора, 2,0 передачи, 4,9 из 8,1 двухочковых, 1,9 из 5,1 трехочковых, 4,6 из 5,4 штрафных. В контексте фэнтези к Кристапсу вопросов нет. Вопрос только один – не сломается ли до решающих матчей.

Баст – Джейлен Браун , цена – 2000, позиция – АЗ В среднем за сезон: 19,70 фо, 23,1 очка, 5,6 подбора, 3,6 передачи, 6,9 из 12,1 двухочковых, 2,1 из 5,9 трехочковые, 3,0 из 4,3 штрафных. 35,6 процента трехочковых, 70,4 процента штрафных, ограниченность одной рукой в атаке, умение играть только изоляции – все это признаки баста, который может набрать много в легком матче, но провалиться в плотном.

Джокер – Деррик Уайт , цена – 1800, позиция – АЗ В среднем за сезон: 18,97 фо, 15,3 очка, 4,3 подбора, 5,2 передачи, 2,6 из 4,8 двухочковых, 2,7 из 6,8 трехочковых, 1,9 из 2,1 штрафных. Рабочая лошадка команды, по набору фо и цене он джокер

«Денвер»

Маст – Никола Йокич , цена – 3300, позиция – Ц В среднем за сезон: 35,97 фо, 26,6 очка, 12,4 подбора, 9 передач, 9,4 из 15,0 двухочковых, 1,1 из 3,0 трехочковых, 4,6 из 5,6 штрафных. Лучший игрок фэнтези и современного баскетбола в целом. Играть без Николы – путь на дно общего зачета.

Стабильный – Майкл Портер , цена – 1800, позиция – ЛФ В среднем за сезон: 18,37 фо, 16,8 очка, 7,1 подбора, 1,5 передачи, 3,7 из 6,5 двухочковых, 2,7 из 6,8 трехочковых, 1,1 из 1,4 штрафные. Портер даже не 2 звезда, Портер — это хороший качественный игрок, 50+ фо от него не ждите, но и -10 он не сделает, он стабилен.

Баста в «Денвере» нет

Джокер – Джамал Мюррэй , цена – 2200, позиция, – РЗ В среднем за сезон: 21,29 фо, 20,9 очка, 4 подбора, 6,6 передач, 5,5 из 10,9 двухочковых, 2,4 из 5,7 трехочковых, 2,6 из 3,1 штрафных. Джокер благодаря тому, что может набрать 35+ в любом матче. Но не маст, потому что есть и риск невыдающихся цифр. Но свои 21-23 фо набирать должен.

Собрать команду для плей-офф НБА

Фото: Joel Lerner/XinHua, Ariana Ruiz/Keystone Press Agency, Ringo Chiu/Keystone Press Agency, Chris Young/Keystone Press Agency, Joel Lerner/XinHua, Li Jianguo/XinHua/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Tim Nwachukwu, Ezra Shaw, Christian Petersen