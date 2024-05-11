Внезапный козырь «Сити» – Гвардиол. Пять голов за семь матчей!

Кхм, покупали как центрального защитника.

У «Сити» неочевидный герой в атаке: защитник Йошко Гвардиол наколотил уже пять голов в семи матчах. И пенальти хорват не бьет.

Йошко мог стать первым защитником АПЛ с хет-триком. Но позволил забить с пенальти Альваресу

Гвардиол убрал «Фулхэм» дублем и вернул «Сити» в лидеры АПЛ. На 13-й минуте хорват разыграл двоечку с КДБ, прокинул мяч мимо Софиана Диопа и точно пробил в нижний угол. Так Йошко запустил разгром «Фулхэма» (4:0).

Во втором тайме добавил Фил Фоден, а Гвардиол сделал дубль – ухитрился в падении пропихнуть мимо Бернда Лено с острого угла. Йошко впервые забил в АПЛ только 13 апреля – и сразу же поймал невероятную форму.

В конце матча Диоп в подкате сбил вышедшего на замену Хулиана Альвареса в штрафной и нарвался на вторую желтую и пенальти. Ни один защитник в истории АПЛ не делал хет-трик. Если не считать Стива Уотсона из «Эвертона» в 2003-м, в матче с «Лидсом» – там он, профильный игрок обороны, выходил на позиции ближе к атаке. Так что не считается.

Гвардиол мог стать первым, но не стал бить пенальти даже после уговоров Рубена Диаша и Кайла Уокера.

Защитник оставил мяч пострадавшему Альваресу – и вот 4:0.

«Еще два гола, сухой матч. Я очень счастлив. Мы обсуждали, чтобы я пробил пенальти, я бы хотел, конечно. Но у нас есть пенальтист, он и проблил», – рассказал Йошко после матча.

Почему этого так хотел Уокер – понятно. Они обожают хватать друг друга за носы, когда забивают.

В матче с «Ноттингемом» (2:0) англичанин дважды трогал нос Гвардиола, а Йошко делал то же самое в игре с «Брайтоном» (4:0).

Вот такое развлечение у защитников «Сити».

Пеп, конечно, в восторге от пользы Гвардиола в атаке: «Первый гол... мы подписали лучшего вингера на планете! После игры с «Вулвз» он был единственным, кто отправился в тренировочный центр для восстановления. Мы сделали невероятное подписание на много-много лет вперед ».

При этом «Сити» почти не пропускает – лишь один гол в пяти матчах. Гвардиол не забывает и о прямых обязанностях. Действующий чемпион лидирует в АПЛ и сейчас – 85 очков против 83 у «Арсенала». Лондонцы в этом туре съездят к «МЮ», но по потерянным все равно уступают.

Кстати, после этой победы «Сити» все шансы на чемпионство потерял «Ливерпуль». У Юргена Клоппа на прощание в итоге только один трофей – Кубок лиги. И близко не квадрупл.

Гвардиол впечатлял в атаке еще в Бундеслиге. У него отличная передача и развитый корпус (помогает в проходах)

Атакующие навыки Гвардиола отмечали и раньше. Вот фрагмент нашего текста о его периоде в «Лейпциге».

Гвардиол сочетает великолепную технику передач с тонким видением игры, футбольным интеллектом. Мало просто уметь вырезать диагональ или дать резкий пас по центральной оси. Нужно понимать, когда эти передачи уместны и точно пройдут, когда они взломают позиционную оборону. Йошко это понимает. Техника помогает реализовывать смелые замыслы.

Вклад Гвардиола в атаки не заканчивается на передачах. Его антропометрия – не самые высокие для ЦЗ 185 см, но с очень развитым корпусом – помогает в проходах с мячом. Актуально, когда варианты для паса перекрыты, зато постелен коридор для сольного рывка. Гвардиол делал 23 прохода в пересчете на 90 минут в Бундеслиге-2022/23 – больше только Упамекано. Успешных обводок у Йошко больше, чем у 96% центральных защитников топ-5 лиг. Кстати, доля успешных обводок от общего числа попыток – 82,6%, замечательный показатель.

Гвардиол легко ускоряется с места, хорошо контролирует мяч на скорости, меняет вектор движения, при физическом контакте не останавливается, а сам продавливает оппонента.

Зачастую Гвардиол комбинирует проход с мячом с последующей продвигающей передачей. Это всегда красиво.

А сейчас – еще и гиперэффективно на решающей стадии сезона.

Гвардиол подходит Гвардиоле. Как Йошко играл в Бундеслиге?

Фото: IMAGO/Paul Terry, IMAGO/Michael Taeger/Global Look Press ;