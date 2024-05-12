«Гавр» Кузяева борется за выживание: насколько все опасно?

Грозят стыки.

Лига 1 близка к завершению: стартовал предпоследний тур.

Если у «Монако» Головина все отлично (может гарантировать второе место уже в воскресенье), то у «Гавра» Кузяева все достаточно тяжело.

Сейчас «Гавр» 15-й. Грозят стыки – они теперь в необычном формате

Вот актуальная таблица.

Команда Далера Кузяева могла хотя бы временно обойти «Нант», но проиграла 0:1 «Ницце» и теперь рискует, что ее догонит «Метц». Хорошо хоть, что все равно окажется выше из-за лучшей разницы забитых и пропущенных. «Лорьян» уже вряд ли догонит: впереди выезд к «Марселю».

Однако при определенных раскладах возможно и попадание в стыки. С этого сезона там запутанная система.

16-я команда Лиги 1 встретится с победителем мини-плей-офф между командами с третьего по пятое место Лиги 2. За тур до конца там идут «Сент-Этьен», «Париж» и «Родез».

Если все так и останется, сначала 21 мая сыграют «Париж» и «Родез», победитель сыграет 24 мая с «Сент-Этьеном» (третье место) – а кто выиграет среди них, пройдет на 16-ю команду Лиги 1.

Финальные стыки 30 мая и 2 июня.

Как Кузяев провел сезон? А в целом «Гавр»?

Российский полузащитник дебютировал бодро: в первом же матче вышел в старте, а в следующем забил в касание «Бресту» с линии штрафной! Через игру положил еще один, уже «Лорьяну», а французская газета L’Équipe выпустила оценку игроков в той встрече с приятным заголовком: «Лучшие и худшие игроки матча «Гавр» – «Лорьян»: Кузяев, царь родился».

Дальше пошли и комплименты от тренера Луки Элснера: «Лучший из тех, кого я тренировал в плане понимания свободного пространства. Он марафонец». Через пару месяцев включился и директор клуба Матье Бодмер: «Мы очень довольны вкладом Далера в результаты команды. Виден значительный прогресс в его игре. Кузяев сравнялся с игроками лиги по физической подготовке. Более того, он дал нам много хладнокровия и добавил техники владения мячом. Далер уже лидер команды. Мы этому рады».

Со временем резвый старт сменился сначала снижением результативности, а потом и периодическими попаданиями в запас. Добила прямая красная в январском матче против «Страсбура» (1:3): пропустил четыре матча, вернулся в основу, но ближе к концовке уселся в резерв и максимум выходил на замену.

В последнем матче против «Ниццы» Кузяев сыграл всего девять минут. В целом «Гавр», как и Далер, прошел сезон неровно: в начале чередовал потери очков с небольшими беспроигрышными сериями. Даже против грандов смотрелись неплохо: перебили «ПСЖ», несмотря на итоговые 0:2 в первом круге (а во втором выдали безумные 3:3 на «Парк де Пренс»), почти отобрали очки у сенсационного «Бреста», взяли четыре очка против кризисного, но «Лиона».

В 2024-м что-то сломалось: лишь три победы в лиге и куча потерь с прямыми конкурентами. Хотя в первой части какое-то время даже шли совсем близко к зоне еврокубков.

«Гавру» предстоит заключительный матч Лиги 1-2023/24 против «Марселя», у конкурента «Метца» осталось два: против «Страсбура» и «ПСЖ».

«Французский Кузяева лучше, чем у Неймара». Далер очаровал всех, а мы узнали, насколько он хорош

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Baptiste Autissier/Global Look Press