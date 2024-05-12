Уф, вот это промах у «Локо» – Ньямси с пары метров в перекладину

«Локомотив» обыграл на выезде «Оренбург» 2:0, но такой счет мог установить не Александр Сильянов, а Жерзино Ньямси – вместо гола у француза случился промах тура.

С метра-двух бахнул в перекладину

В начале второго тайма «Локомотив» попал в штангу и перекладину в одной атаке. В штангу засадил Дмитрий Баринов, а Ньямси добивал.

Вот с такого расстояния.

Казалось, гола не избежать.

Но мяч попал в перекладину. С какой силой засадил Ньямси, можно понять по видео из телеграма «Локомотива».

После перекладины мяч ударился перед линией ворот и вылетел в поле – момент был упущен.

В динамике показалось, что Баринов уже готовился отпраздновать гол, но потом капитан «Локо» схватился за голову.

Ничего страшного, через 13 минут забил Сильянов, и «Локо» победил.

А теперь топ-промахов РПЛ

О, таких хватает, Ньямси только пополнил коллекцию.

Например, почти месяц назад вот с такого расстояния в игре с «Факелом» в перекладину пробил Джон Кордоба.

Вот так это случилось:

За несколько дней до этого играли «Оренбург» и «Пари НН»: неприкрытый Джимми Марин попал в штангу.

Как?

Главный хит – момент с Владимиром Ильиным в игре «Ахмата» и «Краснодара». Форвард грозненцев прошел даже вратаря, но умудрился попасть в штангу.

Момент сезона пока что.

Хотя по силе удара у Ньямси вышло мощнее.

* * *

«Локомотив» подобрался поближе к тройке: отстает на три очка от идущего на третьем месте «Краснодара». Но до медалей добраться непросто: в личных встречах две ничьих 1:1, а по победам «Локо» уступает. Так что за два тура надо набрать на четыре очка больше, чем «Краснодар».

У «Краснодара» остаются матчи в гостях у «Сочи» и дома с «Динамо», у «Локомотива» – дома с «Факелом» и в гостях с «Балтикой».

«Оренбург» после этого матча был 12-м: пока не обезопасился от прямого вылета и может попасть в стыки. Осталось сыграть в гостях с «Уралом» и дома со «Спартаком».

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; matchpremier.ru /скриншоты трансляции