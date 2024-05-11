«Шанхай» Слуцкого не победил! Может потерять единоличное лидерство

Не дожали шестую команду лиги.

«Шанхай» впервые не забил под руководством Леонида Слуцкого: 0:0 с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», и теперь первое место не такое крепкое, как раньше.

Были лучше по статистике, но не забили. Тяжело без травмированного лидера

Матч прошел под полным контролем «Шанхая»: соперник нанес первый удар только на 80-й минуте – и тот неопасный. Потом добавили еще один неточный.

А вот команда Леонида Слуцкого, наоборот, перла вперед: 62% владения, 13 ударов. Правда, всего четыре из них в створ.

«Шанхай» пытался обострять и ходил в атаку, но главного художника Жоау Тейшейры не хватало: с последней передачей возникали проблемы. Португалец травмировался во время разгрома «Чжэцзян Профэшнл» (4:0): заменился в концовке после болезненных ощущений в левом бедре.

В концовке неплохой момент был у нападающего Андре Луиса, но вырвать победу не получилось.

«Шанхай» сохранил лидерство, но по потерянным очкам его могут догнать

У «Шанхай Порта» матч в запасе: может сравняться по очкам.

● Завершилась 11-матчевая голевая серия «Шанхая» во всех турнирах при Леониде Слуцком. До этого забивали вообще всем, иногда – с драмой в компенсированное время .

● Жоау Тейшейра впервые в сезоне пропустил матч «Шеньхуа»: в остальных наколотил 6+1 и по результативности уступил только нападающему Андре Луису (9+4).

● Впереди у «Шанхая» домашний матч с «Циндао Хайню» 15 мая. Тоже покажем на Спортсе!

Фото: weibo.cn