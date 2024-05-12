Фото дня: «Наруто» в АПЛ! Форвард «Борнмута» отметил гол в яркой маске

Крутая отсылка!

Похоже, аниме захватывает АПЛ – спросите Доминика Соланке, главного форварда «Борнмута».

Тяжелый матч с «Брентфордом», за десять минут до конца «Борнмут» проигрывал, но на 89-й минуте англичанин сравнял. Эффектно.

Соланке достал странную маску, показал некий жест.

Ярчайшее празднование!

Жаль, через шесть «Брентфорд» вырвет победу, зато Доминик Соланке – во всех соцсетях.

Это отсылка на «Наруто». Что она значит?

Осторожно, дальше спойлеры!

Доминик отмечал в маске Обито Учихи – яркого антагониста из аниме «Наруто», которое рисовали по одной из самых известных серий японской манги в истории. Вы могли слышать о желтоволосом пацане, который мечтает «стать хокаге», кричит о «пути ниндзя» и живет в деревне Коноха.

Жест Соланке – печать, так персонажи создают «техники».

Обито, или Тоби, – один из главных соперников Наруто во втором сезоне. Там 500 серий – вдруг думаете ознакомиться.

Вообще-то, главный фанат аниме и манги в АПЛ – не Соланке.

Еще раньше про это рассказывал защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате: «Если я смотрю мангу, партнеры по «Ливерпулю» говорят: «Ты слишком стар, чтобы смотреть это». Они не понимают, что манга – это не просто визуальное удовольствие. Она вдохновляет меня каждый день. Там есть настоящий посыл. Перед некоторыми матчами я включаю боевые сцены. Это придает мне решимости».

Соланке не заиграл в «Челси» и «Ливерпуле», но хорош!

Соланке – один из главных страйкеров Англии прямо сейчас: 19 голов, столько же у Олли Уоткинса из «Астон Виллы», впереди только форвард «Ньюкасла» Александер Исак, звезды «Челси» Коул Палмер и «Ман Сити» Эрлинг Холанд.

Все, кроме форварда «Борнмута», еще и номинированы на игрока сезона АПЛ – солидная компания.

Доминик не в шорт-листе, но впервые в карьере хорош. Соланке начинал в «Челси», считался одним из главных английских талантов, ездил в аренду в «Витесс», но не дождался шанса. В 2017-м 20-летнего форварда позвали в «Ливерпуль», он согласился и не стал продлевать контракт.

Этап в «Челси» закончился спорно, хотя за три года до трансфера талантливым юнцом восхищались все, в том числе Жозе Моуринью: «Если Соланке через пару лет не будет играть в сборной, это моя вина».

Моуриньо, похоже, не виноват: в тот же год Доминик попадал в сборную, но в итоге отыграл всего 15 минут в товарняке с Бразилией. Соланке не смог заиграть и у Клоппа: забил один мяч за полтора года и укатил в «Борнмут», потратили на него 20 млн евро. Большие деньги.

За первые два сезона Соланке железно закрепился в статусе главных разочарований АПЛ и почти не играл. Только когда «Борнмут» оказался в Чемпионшипе, форвард стал забивать – 29 мячей Доминика в сезоне-2021/22 помогли вернуться в элиту, через год он помог остаться в АПЛ, его 13 результативных действий были важны.

Этот сезон выходит еще мощнее: в декабре Соланке даже признали игроком месяца АПЛ – впервые приз выиграл кто-то «Борнмута». Сейчас Доминику 26 лет, он мечтает снова попасть в сборную и поехать на Евро.

Шансов немало.

«Челси» перевернул матч с аутсайдером за пару минут – после 80-й. Держатся выше «МЮ»

Фото: Gettyimages.ru /Robin Jones – AFC Bournemouth, Mark Kolbe, Michael Steele