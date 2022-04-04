Мбаппе больше года переходит в «Реал». Но позиции клубов и игрока менялись несколько раз – теперь снова ничего не ясно

Неужели продлится?

Во Франции, похоже, назревает еще один разворот в саге Килиана Мбаппе. Фанатское медиа France Bleu Paris уверено, что ситуация с новым контрактом с «ПСЖ» серьезно поменялась – и продление видится реальным (нынешний истекает этим летом). У сторон присутствует оптимизм, что договориться все же удастся. Более того, «ПСЖ» подумывает сделать Килиана капитаном – чтобы усилить свою позицию в переговорах и убедить остаться.

«Могу ли я остаться в «ПСЖ»? Да, конечно», – сказал Мбаппе сразу после матча с «Лорьяном», где впервые в полном составе забила могучая на бумаге тройка нападения с Неймаром и Месси. И добавил, что с будущим не определился.

Подобьем все изменения за год:

1 апреля 2021-го: Le Parisien сообщил о проблемах в переговорах «ПСЖ» и Мбаппе. И допустил, что Леонардо готов рассмотреть предложения в 120-150 миллионов евро, чтобы не упустить француза бесплатно. Уже тогда одним из претендентов на Килиана был «Реал».

25 июня 2021-го: «Реал» не будет пытаться купить Мбаппе этим летом из-за высокой цены – «Мадрид» не в силах повторить предложение, которое игроку может сделать «ПСЖ».

1 июля 2021-го: Мбаппе уехал в отпуск после Евро и предварительно уведомил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт – якобы он хочет перейти в «Реал».

26 августа 2021-го: Килиан сообщил о желании покинуть клуб и игрокам парижского клуба – отмечалось, что трансфер могут завершить до закрытия трансферного окна.

31 августа 2021-го: Мбаппе не перейдет в «Реал» в летнее трансферное окно, но уже договорился с «Мадридом» о контракте со следующего сезона – и зимой подпишет предварительное соглашение. Он снова сообщил руководству «ПСЖ», что не продлит контракт. «Реал» предлагал за него 200-220 млн евро, но это не устроило «ПСЖ» (а спустя полгода стало известно, что «Реал» блефовал).

26 октября 2021-го: Мбаппе окончательно решил перейти в «Реал» и может передумать только при каких-то невероятных обстоятельствах. Контракт уже есть, его подпишут не ранее февраля.

25 января 2022-го: Килиан еще не принял решение о будущем – и сообщит «Реалу» и «ПСЖ» о своих намерениях только после 1/8 финала Лиги чемпионов.

8 марта 2022-го: «ПСЖ» сделал Мбаппе новое предложение – на 100 миллионов евро в год. «Реал» не может его повторить, но рассчитывает, что сможет привлечь Килиана историей клуба и задачами.

12 марта 2022-го: Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» на следующей неделе – интенсивность переговоров увеличилась, зарплата составит 25 млн евро, но зато клуб даст ему приличный подписной бонус (60-80 млн).

27 марта 2022-го: Испанский спортивный юрист Висенте Монтес (помогал оформить переходу Луиша Фигу из «Барсы» в «Реал» заявил: «Уверен, что Перес подписал контракт с Мбаппе».

4 апреля 2022-го: «ПСЖ» оптимистичен по поводу Мбаппе, продление контракта более чем реально

Вот и новый поворот. Следим дальше.

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez, David Ramos