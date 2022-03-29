Главные беды «ПСЖ» (пока игровые): слабые позиционки, психика Неймара и неочевидный вред от Месси

Сезон для «ПСЖ» закончен: команда вылетела из Лиги чемпионов уже в 1/8-й, провалилась в Кубке Франции (тоже в 1/8-й), а в Лиге 1 отрыв слишком большой, чтобы его разбазарить (12 очков при 9 турах до конца). При этом фактическая гегемония не подтверждается статистикой: «ПСЖ» забивает и бьет не больше всех, а пропускает не меньше всех.

Провал? Да – как минимум в плане результатов.

Давайте разбираться в игре. Составили список всех проблем «ПСЖ» – есть и стратегические ошибки, и тренерские, и индивидуальные.

Это не казнь, хотя иногда будет жестко. В «Париже» можно найти хорошее (в тексте точно упомянем некоторые приятные детали), но главная цель – выявить и проанализировать все плохое. Пойдем от общего к деталям.

Проблема №1 – нет связи между полузащитой и атакой

У «ПСЖ» уже несколько лет в атаке играют футболисты, не умеющие защищаться, а в центре поля играют футболисты, которым не дают хорошо созидать.

С атакой все ясно – Месси, Неймар, Мбаппе. Лео, конечно, иногда может восхищать (три попытки отбора в ответке против «Реала», больше в «ПСЖ» только у Хакими), но обычно все грустнее (всего 7 попыток за 18 туров Лиги 1).

По найму нападающих вопросов нет: «ПСЖ» – это не только топ-клуб, претендующий на Лигу чемпионов, но и рупор целой страны, и идея о мегакоманде из звезд.

Полузащита в такой команде априори скована. Во-первых, нужно всегда быть готовым к обрезу Месси/Мбаппе/Неймара и откату в знаменитую защиту всемером. Во-вторых, трудно созидать самому, когда Месси или Неймар прибегают к центру поля, забирают мяч и сами бегут вперед. Это как раз главный фактор бессвязности – нет органичного перехода из полузащиты в атаку. Почти любой переход – спуск форварда и попытка пройти до штрафной сольно/через пас с другими нападающими.

Марко Верратти не может чересчур часто идти в дриблинг. Леандро Паредес не может раздавать диагонали – это просто не нужно в команде, которая предсказуемо атакует через центр и слабо подключает фланги.

Последний хороший пример стабильного связующего – Хавьер Пасторе. Но в середине 2010-х и футбол не был настолько прессингоцентричным, и схема была другой, и тренер, и принципы игры тоже. После перехода на стабильные 4-3-3 в «ПСЖ» брали Джованни Ло Чельсо, из академии выходили Кристо Нкунку и Ясин Адли, но центр поля «Парижа» всегда ассоциировался с игроками вроде Тиаго Мотты и Блеза Матюиди, где одни гарантировали безопасность в виде стабильной страховки, возврата мяча и уверенного перепаса, а другие – это Адриен Рабьо.

Конечно, не стоит упрощать. Андер Эррера, например, умеет великолепно забрасывать мяч из глубины – в первом туре Лиги 1-2021/22 против «Труа» забросы Эрреры были единственным рабочим инструментом в атаке. Или, допустим, тот же Верратти умно ловит моменты для аккуратных парашютов в штрафную, когда соперник прячется в совсем низкий блок.

Но это исключения. Центральные полузащитники «ПСЖ» знают, что если дадут мяч Неймару, им нужно срочно занять такую позицию, чтобы при потере мяча мгновенно подчистить за бразильцем.

Отсюда следует проблема, которая кажется главным грехом «ПСЖ» в этом сезоне.

Проблема №2 – структура в позиционных атаках

Да вот она:

Скриншоты сделаны в InStatScout

Это прям худший пример. Такие перестраховки, как с «Реалом», бывают редко.

Обычно «ПСЖ» выглядит в позиционке так: три центральных защитника (два фактических и спускающийся опорник), латерали по флангам, два центральных полузащитника курсируют от латералей к защитникам, выступая опциями для перепаса, атакующее трио не слишком активно двигается по всей половине поля соперника.

Главная сила структуры – ее оборонительный потенциал. «ПСЖ» почти всегда готов к потере мяча, потому что за линией мяча хватает игроков.

Но из этого следует и главная претензия. В плане креатива перекат «ПСЖ» медленный, предсказуемый, максимально безопасный.

Чаще всего заканчивается либо индивидуальным созиданием Мбаппе/Неймара/Месси, либо их быстрой комбинацией друг с другом. Индивидуального созидания гораздо больше. Весь креатив – комбинации через центр, минимум вариативности. Когда хоть один футболист из тройки пропускает матч, атакующий потенциал резко снижается.

«Мы доминировали, но создали немного моментов. Мы заставляли их глубоко обороняться, но не находили продолжения атак в 20 метрах от ворот – в этом вся проблема», – слова Маурисио Почеттино после поражения от «Ниццы» (0:1) в начале февраля 2022-го, игру пропускал Мбаппе. Резюме подходит ко многим играм «ПСЖ».

По всем показателям парижан обгоняет только «Манчестер Сити». Особое внимание – пунктам про отрезки владения с 10+ пасами. «ПСЖ» постоянно включает долгие перекаты, при этом очень плохо доводит их до осмысленного завершения. Статистика ведь учитывает не только удары, но даже касания в штрафной.

Для наглядности – возьмем все команды топ-5 лиг, которые в этом сезоне провели минимум 100 атак с 10+ пасами, закончившихся ударом/касанием в штрафной.

Получается, что «ПСЖ» чуть ли не больше всех в Европе атакует позиционно, но ужасно конвертирует владение в моменты. С одной стороны, у «Парижа» просто нет выбора – соперники в Лиге 1 отдают мяч. С другой стороны, Почеттино за год работы так и не придумал, как стабильно взламывать автобусы.

При этом сам тренер проблему признавал. Он говорил о ней даже после побед – например, на старте текущего сезона, когда «ПСЖ» забрал три победы в трех турах и наколотил 10 мячей: «Команде нужно прибавлять в позиционной игре. Нужно находить лучшие решения против команд, обороняющихся низким блоком. Чтобы лучше атаковать, нужна более подвижная, маневренная игра».

С тех пор прошло семь месяцев – теперь Почеттино чаще юлит.

Проблема №3 – манипуляции Почеттино

Любая пресс-конференция тренера «ПСЖ» – испытание. Паузы на вопросы о невзрачной игре сменяются либо новостями по окружению Месси/Неймара/Мбаппе, либо уничтожением слухов о том, как внутри команды зреет очередной конфликт. Почеттино точно нелегко отбиваться, но порой он сам допускает странные вещи.

В декабре перед матчем против «Ланса» тренер сгорел из-за вопроса о роли Мбаппе в позиционной структуре. По мнению репортера, стерильное владение сковывает Килиана.

«Я не могу ответить на вопрос, которого не понимаю. Я не понял сути. Если вы так много знаете о футболе, почему не сидите здесь? Что вы делаете передо мной?» – среагировал Почеттино.

Во-первых, философия «сперва добейся» всегда звучит странновато. Во-вторых, вопрос вполне справедливый. Иногда кажется, что Мбаппе допускает слишком много брака для комбинаций на ограниченных пространствах. Его сильные качества – открывания за спину, скоростной и техничный дриблинг – слабо работают с медлительным перекатом мяча.

Этот пример скорее показывает нервозность аргентинца. Есть другой – с очевидной попыткой обмануть.

В начале февраля «ПСЖ» разгромил «Лилль» 5:1 в гостях. Почеттино праздновал: «Увидел много позитивного, хорошие комбинации. Эта игра может стать отправной точкой, если будем делать все так же хорошо, как сегодня».

Манипуляция в том, что против «ПСЖ» играла нетипичная команда Лиги 1. «Лилль» отказался от автобуса, допускал разрывы между линиями, при этом пробовал смело колоть в ответ. Не получилось, хотя пять голов – это два привоза вратаря Грбича, один привоз защитника Ботмана, дальний выстрел Данилу с рикошетом и чудесный обводящий удар Мбаппе из-за пределов штрафной.

Комбинации были (правда, ни к чему так и не привели), но были они против открытого соперника, ими не взламывали автобус. Так что отправной точкой такой матч мог быть, только если бы отныне все команды Лиги 1 пробовали против «ПСЖ» смелый стиль.

Нечто схожее было после неудачной игры с «Нантом» (1:3) – Почеттино грустил из-за результата, но подчеркивал, что в атаке хватало позитива. Логично, если соперник даже при 3:0 в свою пользу пробует атаковать, а у тебя есть реактивный Мбаппе. Спорно называть такие поражения несправедливыми.

Проблема №4 – Месси и Хакими

Главное про Месси: это все еще футболист, который может давать уникальные качества (дриблинг, стенки с продвижением на ограниченных пространствах, вскрывающие прострелы и парашюты), но не тот, кто может давать эти качества с прежним объемом.

В плане голов он проводит худший сезон в карьере, в плане успешных обводок, ожидаемых голов и ассистов – худший за пять лет. Некоторые показатели, кстати, наоборот резко выросли – например, Месси бьет рекорды по пасам под удар и пасам в финальную треть (в пересчете на 90 минут). То есть успешно созидает и в финальной стадии, и в подготовительной.

К чему отступление: Месси не проблема сам по себе, но требует персональной подстройки. И кажется, что у этой подстройки есть одна конкретная жертва – Ашраф Хакими.

Марокканец замечательно адаптировался к «ПСЖ». Было два ключевых инструмента для включения Хакими в атаку: забросы Эрреры из глубины и создание изоляций для Ашрафа через перегрузы на левом фланге, где все собирались вокруг Мбаппе. Один хороший перевод – и Ашраф готов обыгрывать один в один с последующим обострением.

С Месси все менялось. Понятно, что у Лео нет конкретной позиции, но тяготеет он все равно к правому полуфлангу. Казалось, что с Хакими может возникнуть связка. Нет: Лео всегда нацелен к центру/левому флангу, где мелькают Мбаппе и Неймар. Ему банально проще двигаться туда, чтобы не загонять себя в тупик на скорости. Из-за этого Ашраф недополучает мяч в финальной трети.

Да и об обороне забывать нельзя. Любой обрез Месси в правом полуфланге – и контратака по флангу Ашрафа. Месси идет на 10-м месте в Лиге 1 по потерям мяча (2,85 за игру, учитываются игроки с 10+ полными матчами).

Вот как Хакими играет с Месси и без него.

Статистика без учета матча с «Лорьяном» важна, потому что это один конкретный феноменальный матч Хакими: 8 действий, приведших к удару, 6 пасов в штрафную, 4 успешных обводки и ассист. Возможно, фактор чересчур автобусного соперника – Хакими не боялся подключаться даже с Месси на поле. Но и с учетом статистического бума Хакими без Месси все равно лучше по ожидаемой угрозе (xG+xA) и предударным действиям. При этом с Месси марокканец мгновенно прокачивает оборонительные цифры (отборы+перехваты).

Сам Хакими публично говорил об аргентинце только хорошее. Возможно, сначала все правда было уютно, но 24 марта французское медиа RMC Sport сообщило, что южноамериканские футболисты (в том числе Месси) не общаются с Ашрафом – и это его очень расстраивает.

Проблема №5 – Неймар

Голы, ассисты, ожидаемые голы, ожидаемые ассисты, пасы под удар, пасы в штрафную, пасы в финальную треть, действия, приведшие к удару, успешные обводки – по этим показателям Неймар проводит худший сезон за все годы в «ПСЖ». В пересчете на 90 минут, конечно, потому что в абсолютных значениях сравнивать сложно из-за постоянных пропусков игр.

Есть две странности в актуальном Неймаре. Во-первых, неуемная агрессия. В первые сезоны во Франции он оставался волшебником, который эстетично издевался над защитниками и только потешно смеялся после очередного красивого финта. Даже получая по ногам, он хоть и корчился от боли, но вставал и ухмылялся, глядя на соперника, который бессилен против футбольной магии.

Удары по ногам никуда не делись, но финты проходят не так часто, да и у Неймара уже нет ухмылок – только оскал и ненависть. После очередного фола он погрозит пальчиком, толкнет в грудь, схватит за шею. Это вредит команде, потому что бразилец убивает время (часто истерит, когда «ПСЖ» нуждается в голе) и нарывается на карточки – даже удивительно, что судьи во Франции пропускают некоторые эпизоды, будто бы привыкли к вычурной агрессии Неймара.

Во-вторых, слабое принятие решений. Это особенно заметно в комбинациях с Месси, Мбаппе и Ди Марией. Когда дело доходит до финального паса/удара, Неймар будто бы специально выбирает самую неочевидную опцию. Вышел на ударную позицию? Попробует элегантно продолжить атаку. Есть свободный игрок на дальней? Попробует сам пробить обводящим.

Лучший пример – матч с «Монпелье» в сентябре 2021-го. Тогда даже выбесил Мбаппе, который всю игру не получал от бразильца пас в хороших позициях.

Есть ощущение, что проблемы Неймара – чисто психологические. Напускная агрессия против соперников – реакция на упреки в симуляции. Вечно нестандартные решения – ответ на критику из-за блеклой игры.

Тогда отчасти логично, что 30-летний бразилец уже рассуждает о завершении карьеры – и первым делом упоминает психику, а не физику: «Не знаю, когда закончу. С друзьями шучу, что в 32 года. Если честно, буду играть до тех пор, пока не устану морально. Нужно, чтобы с моим психическим здоровьем и с телом все было в порядке. В физическом плане протяну еще несколько лет».

Проблема №6 – недоработки центральных полузащитников на флангах защиты

Кажется мелковато? На самом деле это единственная системная проблема «ПСЖ» без мяча. Перестраховки в позиционных атаках делают «Париж» устойчивым к быстрым выпадам в ответ, а на стандартах у своих ворот команда Почеттино – вторая лучшая в топ-5 лигах, меньше ожидаемых пропущенных только у «Сити» (3,9 против 3,6).

«ПСЖ» правда регулярно защищается в семь полевых: четыре защитника и три центральных полузащитника. Мбаппе, Месси и Неймар спускаются на свою половину, если отрезок без мяча затягивается, но помощь от них минимальная. Скорее они лишь сдерживают линию защиты соперника, которая не может чересчур высоко подниматься: один заброс за спины на Мбаппе – и моментальное наказание.

В такой специфической формации «ПСЖ» жертвует свободой на флангах, чтобы основательно перекрыть опорную зону. Получается хорошо – можно вспомнить первый матч в группе ЛЧ против «Сити» (2:0), где англичане ничего не создали через центр, но сильно трепали навесами/прострелами на дальнюю и входами в штрафную почти у лицевой линии.

Трех центральных полузащитников не всегда хватает на то, чтобы вечно подчищать после потерь форвардов, блокировать вход через опорную, еще и спускаться к флангам, при этом сохраняя компактность.

Вот пример из последнего матча с «Монако». Верратти указывает Паредесу, чтобы контролировал полуфланг, а сам следит за Фофана. Игроки «Монако» разыгрывают аут так, что Мартинш ставит корпус Мендешу, а Агиляр пробрасывает мяч на ход. Мендеш недовольно размахивает руками в сторону Верратти, Паредес с опозданием выбрасывается на Агиляра и не мешает нормально подать.

Там, конечно, еще был Неймар, но вы сами все понимаете.

Такие эпизоды регулярно приводят к опасным моментам и голам. Это самый частый сценарий пропущенных «ПСЖ» с игры – соперник перегружает зону, центральные полузащитники инертно помогают фланговому защитнику, следует прострел/навес, игрок на дальней штанге замыкает.

Почеттино пробовал решить проблему пятеркой защитников в линию, причем часто пятым на краю оказывался полузащитник (например, Вейналдум). Тогда возникала трудность при перестроении – когда «ПСЖ» терял мяч, полузащитник с большим запозданием смещался на бровку. Это подарок для латералей/вингеров соперника в широкой позиции.

Проблема №7 – индивидуальные провалы: Вейналдум, Икарди, Кимпембе

В теории Вейналдум мог стать тем самым связующим между полузащитой и атакой, но для этого была нужна версия Джини времен ПСВ и «Ньюкасла», точно не позднего «Ливерпуля».

Главная проблема голландца – медлительность. Он запаздывает с передачей, с ударом, с открыванием в свободное пространство, с отбором/перехватом. Кажется ужасно долгим даже не для топ-клуба, а просто в сравнении с футболистами Лиги 1.

С Вейналдумом связана забавная деталь. В «Ливерпуле» привыкли, что его сильное качество – подключения вторым темпом в штрафную под прострел/навес. В «ПСЖ» есть нечто подобное: центральные полузащитники оказываются в роли ситуативных форвардов как дополнительная опция для завершения (актуально против автобусов). Особенно ценно, когда нападающие уходят в подыгрыш и бить некому.

Возможно, это лучшая находка Почеттино в позиционной структуре. В этом сезоне Гуйе забил четыре мяча, Эррера – четыре, Данилу – пять. Большую часть голов полузащитники соорудили благодаря таким подключениям. Самый яркий пример – матч 5-го тура против «Клермона». В таком стиле Эррера положил дубль, еще один добавил Гуйе.

Вот только Вейналдум, который по идее должен царить, почти бесполезен. К медлительности прибавляется плохой выбор позиции и низкое качество ударов (лишь один в створ при 19 выстрелах). Удары в створ – спорный показатель, но такая ужасная точность за гранью, учитывая короткую среднюю дистанцию ударов – 12,8 метра.

Икарди – просто бесполезный форвард. В пересчете на 90 минут до него доходит 11,3 паса (худший в «ПСЖ»), доля принятых передач – 47,4% (в Лиге 1 хуже только у одного футболиста). Партнеры ультраредко доставляют мяч аргентинцу, и тот ультраредко принимает его без потери. Обычно все плохо с каким-то одним пунктом. Мауро плох сразу в двух.

Вина ли это только Икарди? Не совсем. Он очень слабо открывается и почти не двигается (хотя бывают странности, когда просто так берет и бежит к защитникам, трогает мяч, оставляет его Маркиньосу и бежит обратно на острие). Но к партнерам тоже есть претензии. Выше была грустная статистика по позиционным атакам – «ПСЖ» ужасно доводит мяч до штрафной.

В оптимальном составе у Мауро нет места на поле. При ротации от него нет пользы: слишком зависим от команды, которая не кормит пасами, да и сам он на эти передачи откликается никудышно.

Кимпембе – не топ-футболист. Вне контекста звучит терпимо, в лучших командах мира бывают игроки, которые еще не топы, но могут ими стать. В «ПСЖ» такой тоже есть – Нуну Мендеш. А Кимпембе – это футболист, который мог стать топом, но не стал. И не станет.

Центральный защитник слишком плох в выборе позиции. Против «Страсбура» дважды уступил в дуэли – «ПСЖ» дважды пропустил, против «Бреста» застрял в полупозиции – гол (в первом пропущенном инертно действовал при опеке форварда), против «Лейпцига» упустил Норди Мукиеле, против «Лиона» просто не вернулся на место. И это только результативные ошибки. Вдобавок Преснель ошибается под прессингом и передерживает мяч в первой стадии атаки. Если Маркиньос вдруг выдает серию неудачных матчей (как раз последние игры «ПСЖ»), в центре защиты все очень сложно.

Проблема №8 – Серхио Рамос

Трудно считать Рамоса рядовым индивидуальным провалом. Во-первых, его трансфер – отчасти имиджевый, подписывали не только ради усиления состава. Во-вторых, для игрового анализа он слишком мало выходит на поле (239 минут – 2,7 полных матча).

Все из-за травм.

• 1 августа 2021-го Рамос пропустил Суперкубок Франции против «Лилля» из-за травмы икроножной мышцы левой ноги. Ожидаемый срок восстановления – неделя.

• 10 августа «ПСЖ» объявил, что защитник пропустит от одного до двух месяцев.

• Весь сентябрь клуб подогревал интерес к возвращению Рамоса. Но Серхио так и не вернулся в общую группу, занимался только индивидуально.

• В октябре Почеттино говорил, что точной даты возвращения нет, в «ПСЖ» лишь надеялись, что дебют состоится в ноябре.

• 28 ноября Рамос отыграл 90 минут против «Сент-Этьена» (3:1). Следующий матч против «Ланса пропустил из-за мышечной усталости.

• В декабре сыграл 45 минут против любителей в Кубке (заменили в перерыве) и 40 минут против «Лорьяна» в Лиге 1 (вышел после перерыва, получил красную на 86-й).

• В январе 2022-го впервые сыграл на домашнем «Парк де Пренс» (вышел на 72-й минуте против «Бреста») и провел полный матч против «Реймса» и даже забил гол. Тогда же получил травму правой икроножной мышцы – не появляется на поле с 23 января.

Анекдотичные приключения 35-летнего Рамоса в «ПСЖ» выглядят еще страннее на фоне расставания с 35-летним Тиаго Силвой летом 2020-го. Тогда капитану, проведшему в клубе восемь лет, не предложили новый контракт.

Силва перешел в «Челси», получил зарплату вдвое меньше, чем в «ПСЖ», выиграл Лигу чемпионов-2020/21, сыграет в четвертьфинале ЛЧ-2021/22, где не будет «ПСЖ» с Рамосом.

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Важно помнить, что команда с таким дисбалансом между защитой и атакой априори не может быть без слабых мест. Невозможно, чтобы центральные полузащитники вычищали опорку, помогали на флангах защиты, еще и успевали активно созидать. Невозможно давить в позиционках всей командой, когда в защиту бегут только семь полевых.

Боссы хотели Месси, Мбаппе и Неймара – должны были понимать, что с уникальными плюсами придут неизбежные минусы. Почеттино выбрал максимально безопасное владение – должен был придумать, из чего сделать клыки в этой часто беззубой атаке.

Возможно, главная печаль «ПСЖ» – даже не провал по результатам, а именно игра. В ней нет безысходности, но она почти всегда скучная.

Фото: globallookpress.com/JB Autissier via www.imago-image, Panoramic; Gettyimages.ru/Stuart Franklin; REUTERS/Benoit Tessier, Stephane Mahe