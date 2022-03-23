Раскрыта хитрость «Реала», чтобы заполучить и Мбаппе, и Холанда. Обманывали, что готовы платить за Килиана 200 млн евро

Теперь могут взять обоих.

Испанский журналист Сиро Лопес – один из заметных инсайдеров по «Реалу». Сейчас он в основном ведет стримы, а мелькает в прессе только как эксперт, но на самом деле он один из создателей ТВ-программы, которая впоследствии превратилась в известный El Chiringuito. Он первым рассказал об уходе Серхио Рамоса из «Реала», заявил, что в «Мадриде» не будет Рауля и Алонсо как тренеров и так далее.

А теперь Лопес выдал инсайды по Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду. Если коротко – «Реал» хочет обоих, но специально всех путает.

•‎ Сделку по Холанду ведет лично Флорентино Перес – поэтому утечки в медиа минимальны. О деталях и ходе переговоров знают только сам Перес и один-два его ближайших помощника.

•‎ Лопес отмечает: босс «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке встречался именно с Пересом, отец Холанда действительно купил особняк в Марбелье. Это может свидетельствовать о серьезности намерений. Более того, журналист утверждает, что у клубов уже есть договоренности, как и у самого «Реала» с Холандом. Но они – именно предварительные.

И сделка по норвежцу полностью зависит от возможного перехода Килиана Мбаппе.

•‎ «Реал» делал по Мбаппе только одно предложение – прошлым летом, 100+50 миллионов евро. Пиар-отдел мадридского клуба специально рассылал журналистам информацию про 220 миллионов евро, но на самом деле таких предложений не было.

«ПСЖ» бесился от такой информации, потому что понял, чего хочет добиться Перес. И вот чего: «Реал» просто показывал Мбаппе, что готов подписать его в любом случае – чтобы француз не продлил контракт. «Мадрид» не собирался покупать Килиана на тот момент, потому что не был готов платить больше 100 млн. А «ПСЖ» такая сумма не устраивала.

•‎ Чтобы пустить пыль в глаза, «Реал» даже разыграл концерт с переговорами с «ПСЖ», созывал руководство клуба на срочное заседание 31 августа, но на деле там ничего не обсуждалось – это было сделано для имитации бурной деятельности. Мадридцы отправляли на переговоры с «ПСЖ» Хосе Анхеля Санчеса, понимая, что им откажут.

•‎ Если бы «Реал» заплатил 200+ млн за Мбаппе прошлым летом, в итоге не смог бы побороться за Холанда. А сейчас мадридский клуб в активной борьбе за обоих игроков.

Зачем Перес так поступил?

• Босс «Реала» считает, что в «ПСЖ» потеряли связь с реальностью, если хотят за игрока, у которого остается год контракта, больше 200 миллионов. В «Париже» знали об интересе мадридцев к Мбаппе с 2019-го, но не сделали ничего, чтобы убедить его остаться или продать подороже.

Именно поэтому так злился прошлым летом спортивный директор «ПСЖ» Леонардо – судьба бразильца в клубе зависит от будущего Мбаппе. Если Килиан уйдет свободным агентом в «Реал» летом, Нассер Аль-Хелайфи почти наверняка уволит его.

Фото: globallookpress.com/Panoramic; Gettyimages.ru/Florentino Pérez