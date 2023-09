Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог центрового УНИКСа Ивана Лазарева. Подписывайтесь!

Вот вы говорите: «Вань, давай больше про баскетбол!».

А что баскетбол? Баскетбол это огромное количество различных установок и повторяющихся паттернов действий на площадке и за ее пределами.

Каждую игру можно анализировать сколько угодно, но в конце концов все упирается либо в установки, либо в человеческий фактор.

Установки надо выполнять не потому что это прихоть тренера, а чтобы не было разночтений. (Как любят говорить американцы «to be on a same page») Потому что разные люди читают ситуацию и принимают решения по-разному. (на счет командной химии и улучшение понимания в таких моментах у меня есть своя теория, но я оставлю ее на прогрев перед продажей своих курсов по тимбилдингу.)

В чьей-то голове, в конкретной ситуации хватает места, чтобы сыграть «андер», в чьей-то – игрок с мячом уже в бросковой зоне и с ним надо идти верхом. Отсюда и возникают разночтения, непонимания и пропущенная треха, как следствие. Для этого установки и существуют. Чтобы все всегда играли в защите одинаково.

Вот как раз такие моменты мы и разбираем на видео после игр. Проходим по каждому эпизоду и объясняем, как и что надо было играть в данной ситуации. Но когда ты смотришь видео после игры, у тебя есть все время мира, а также инструменты паузы и перемотки в неограниченном количестве, а в игре – доли секунды… На мой взгляд, это и является признаком игрока экстра-класса – скорость принятия решений. Потому что на таком уровне бросать, проходить и отдавать передачи с определенным процентом эффективности – умеют все. То есть – техническое оснащение имеется, а вот скорость и качество принятия решений – есть не у всех!

Можно ли это натренировать?! Для меня это большой вопрос. Но то, что можно натренировать командные взаимодействия и командную работу – для меня это факт!

Если понравился подобный формат коротышей, дайте знать. Лонгриды, все таки, не совсем мое, да и молодежь больше трех минут текст читать не сможет.

Фото: Единая Лига ВТБ