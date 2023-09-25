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«Скорость принятия решений – признак игрока экстра-класса». Блог Ивана Лазарева

Иван Лазарев
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
сборная России сборная России
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог центрового УНИКСа Ивана Лазарева. Подписывайтесь!

Вот вы говорите: «Вань, давай больше про баскетбол!». 

А что баскетбол? Баскетбол это огромное количество различных установок и повторяющихся паттернов действий на площадке и за ее пределами. 

Каждую игру можно анализировать сколько угодно, но в конце концов все упирается либо в установки, либо в человеческий фактор. 

Установки надо выполнять не потому что это прихоть тренера, а чтобы не было разночтений. (Как любят говорить американцы «to be on a same page») Потому что разные люди читают ситуацию и принимают решения по-разному. (на счет командной химии и улучшение понимания в таких моментах у меня есть своя теория, но я оставлю ее на прогрев перед продажей своих курсов по тимбилдингу.)

В чьей-то голове, в конкретной ситуации хватает места, чтобы сыграть «андер», в чьей-то – игрок с мячом уже в бросковой зоне и с ним надо идти верхом. Отсюда и возникают разночтения, непонимания и пропущенная треха, как следствие. Для этого установки и существуют. Чтобы все всегда играли в защите одинаково. 

Вот как раз такие моменты мы и разбираем на видео после игр. Проходим по каждому эпизоду и объясняем, как и что надо было играть в данной ситуации. Но когда ты смотришь видео после игры, у тебя есть все время мира, а также инструменты паузы и перемотки в неограниченном количестве, а в игре – доли секунды… На мой взгляд, это и является признаком игрока экстра-класса – скорость принятия решений. Потому что на таком уровне бросать, проходить и отдавать передачи с определенным процентом эффективности – умеют все. То есть – техническое оснащение имеется, а вот скорость и качество принятия решений – есть не у всех! 

Можно ли это натренировать?! Для меня это большой вопрос. Но то, что можно натренировать командные взаимодействия и командную работу – для меня это факт! 

Если понравился подобный формат коротышей, дайте знать. Лонгриды, все таки, не совсем мое, да и молодежь больше трех минут текст читать не сможет.

Фото: Единая Лига ВТБ

1 комментарий

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zbd
Тут не только молодежь, можем и длинное прочитать)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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