«Зенит» – ЦСКА. Иван Лазарев – о главных факторах победы армейцев

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От редакции: вы читаете пользовательский блог игрока казанского УНИКСа Ивана Лазарева. Подписывайтесь!

Матч недели в Лиге ВТБ выдался не таким зрелищным, как многим хотелось бы, но я радею за то, чтобы получать удовольствие и от таких игр. Поверьте, они нам многое могут дать в плане понимания баскетбола. С вами Лазарь, и по традиции я предлагаю вам свой авторский разбор матча, который будет чуть глубже, чем у тех, кто просто посмотрел в статистику и сказал: «Курич мало забил, поэтому Зенит проиграл». В этом обзоре я выделю основные моменты, которые оказали важнейшее влияние на игру и ее результат.

Со старта матча ЦСКА начал играть агрессивную смену в защите. Поначалу это было не так эффективно, и «Зениту» удалось реализовать несколько неравноценных разменов: либо напрямую, либо после подстраховки и ротации. Но с усилением давления на мяч от больших игроков у ЦСКА появилось время, чтобы сыграть тройную смену внутри и минимизировать ротации и связанные с этим пропущенные очки. О чем нам говорит подобная защита? О том, что ЦСКА заставляет играть «Зенит» не в их командный баскетбол, а смещать фокус в сторону индивидуальной игры и розыгрыша разменов в условиях цейтнота времени.

Следующим пунктом я выделю замечательную игру армейцев на стаггерах (заслонах, которые помогают выйти снайперам на бросковую позицию), что как раз и выключило Курича из игры и заставило его действовать не по удобному для него сценарию (-13 очков за 17 минут на площадке при нем за первую половину). Другим снайперам тоже пришлось несладко, и их процент трехочковых после стаггеров оставлял желать лучшего. Подобные комбинации и атаки являются важным компонентом в игре «Зенита». В итоге питерцам оставалось только реализовывать индивидуальные атаки и «наказывать» ЦСКА за их собственные ошибки в переходе. Во многом за счет последнего хозяева и держались в игре. В нападении же армейцы играли достаточно свободно, но тоже больше полагались на индивидуальные действия, многие атаки были нацелены на не самых сильных защитников оппонентов. (Жора, команде тебя не хватает!!!) Ставка на это сыграла. Вместе с этим задел к середине удалось создать и благодаря отличному проценту из-за дуги.

Во второй половине сине-бело-голубые начали играть смену на заслонах с сопутствующим дабблом на игрока с мячом, как правило, на Уэйра и Мело, чтобы они от этого мяча избавлялись и атаковал кто угодно, только не они. Нападение хозяев во второй половине также зиждилось на индивидуальных действиях, Эртель был великолепен, в какой-то момент я подумал, что француз единолично обыграет ЦСКА, но не получилось. Атаки выходили сложными и забирали много сил. А армейцы отлично контролировали свой щит и не давали шансов на повторные броски (отдали всего 3 подбора на своем щите за игру). Сами же исправно набирали очки второго шанса после подборов в нападении (7 за игру).

Игра на подборе стала одним из важнейших элементом в матче (31 – у ЦСКА против 20 у «Зенита»).

Концовку ЦСКА провел очень сдержанно и дисциплинированно, я бы даже сказал, математически верно. Они хорошо контролировали время, не совершали поспешных атак и не давали забить трехочковые, даже жертвуя легкими проходами под кольцо.

Какие выводы мы можем сделать из этого матча? Не всегда победа добывается в зрелищном противостоянии с огромным количеством атак и забитых мячей. В защите мы не можем перекрыть все, но должны правильно расставить приоритеты и справиться с сильными сторонами соперника. У Райковича сегодня это получилось лучше. Это тренерская, защитная и стратегическая победа ЦСКА.

С вами был Лазарь, любите маму, мойте руки мылом!

Фото: Единая лига ВТБ