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«Зенит» – ЦСКА. Иван Лазарев – о главных факторах победы армейцев

Иван Лазарев
ЦСКА ЦСКА
Хавьер Паскуаль
Эмил Райкович
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Зенит Зенит
Баскетбол Баскетбол

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От редакции: вы читаете пользовательский блог игрока казанского УНИКСа Ивана Лазарева. Подписывайтесь!

Матч недели в Лиге ВТБ выдался не таким зрелищным, как многим хотелось бы, но я радею за то, чтобы получать удовольствие и от таких игр. Поверьте, они нам многое могут дать в плане понимания баскетбола. С вами Лазарь, и по традиции я предлагаю вам свой авторский разбор матча, который будет чуть глубже, чем у тех, кто просто посмотрел в статистику и сказал: «Курич мало забил, поэтому Зенит проиграл». В этом обзоре я выделю основные моменты, которые оказали важнейшее влияние на игру и ее результат.

Со старта матча ЦСКА начал играть агрессивную смену в защите. Поначалу это было не так эффективно, и «Зениту» удалось реализовать несколько неравноценных разменов: либо напрямую, либо после подстраховки и ротации. Но с усилением давления на мяч от больших игроков у ЦСКА появилось время, чтобы сыграть тройную смену внутри и минимизировать ротации и связанные с этим пропущенные очки. О чем нам говорит подобная защита? О том, что ЦСКА заставляет играть «Зенит» не в их командный баскетбол, а смещать фокус в сторону индивидуальной игры и розыгрыша разменов в условиях цейтнота времени. 

Следующим пунктом я выделю замечательную игру армейцев на стаггерах (заслонах, которые помогают выйти снайперам на бросковую позицию), что как раз и выключило Курича из игры и заставило его действовать не по удобному для него сценарию (-13 очков за 17 минут на площадке при нем за первую половину). Другим снайперам тоже пришлось несладко, и их процент трехочковых после стаггеров оставлял желать лучшего. Подобные комбинации и атаки являются важным компонентом в игре «Зенита». В итоге питерцам оставалось только реализовывать индивидуальные атаки и «наказывать» ЦСКА за их собственные ошибки в переходе. Во многом за счет последнего хозяева и держались в игре. В нападении же армейцы играли достаточно свободно, но тоже больше полагались на индивидуальные действия, многие атаки были нацелены на не самых сильных защитников оппонентов. (Жора, команде тебя не хватает!!!) Ставка на это сыграла. Вместе с этим задел к середине удалось создать и благодаря отличному проценту из-за дуги. 

Во второй половине сине-бело-голубые начали играть смену на заслонах с сопутствующим дабблом на игрока с мячом, как правило, на Уэйра и Мело, чтобы они от этого мяча избавлялись и атаковал кто угодно, только не они. Нападение хозяев во второй половине также зиждилось на индивидуальных действиях, Эртель был великолепен, в какой-то момент я подумал, что француз единолично обыграет ЦСКА, но не получилось. Атаки выходили сложными и забирали много сил. А армейцы отлично контролировали свой щит и не давали шансов на повторные броски (отдали всего 3 подбора на своем щите за игру). Сами же исправно набирали очки второго шанса после подборов в нападении (7 за игру).

Игра на подборе стала одним из важнейших элементом в матче (31 – у ЦСКА против 20 у «Зенита»).

Концовку ЦСКА провел очень сдержанно и дисциплинированно, я бы даже сказал, математически верно. Они хорошо контролировали время, не совершали поспешных атак и не давали забить трехочковые, даже жертвуя легкими проходами под кольцо. 

Какие выводы мы можем сделать из этого матча? Не всегда победа добывается в зрелищном противостоянии с огромным количеством атак и забитых мячей. В защите мы не можем перекрыть все, но должны правильно расставить приоритеты и справиться с сильными сторонами соперника. У Райковича сегодня это получилось лучше. Это тренерская, защитная и стратегическая победа ЦСКА. 

С вами был Лазарь, любите маму, мойте руки мылом!

Фото: Единая лига ВТБ

24 комментария

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Никита Попов
Спасибо за информацию, очень интересно было почитать 👍🏾
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Victoria Rei
Вот что-что, а задумка с разбором матчей очень не плохая. Слог приятный, да и от профессионала услышать точку зрения на некоторые аспекты игры точно не будет лишним✨
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Антон Уваров
Спасибо за разбор! Ждём ещё!))
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Лёха Павлов
Хороший умный текст от профи ,приятно почитать и всегда тебя послушать в твоем канале,очень рад всегда тебя видеть на площадке и спасибо тебе за дружелюбную атмосферу в твоем чате и все что ты делаешь для баскета и фаната,встретимся обязательно тебя обниму и передам подарок всего тебе наилучшего и крепкого здоровья и твоим близким,продолжай ,ты очень талантлив,главное не забрасывай.
+3
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dbelenit
Иван, спасибо большое за отличный и профессиональный разбор игры. Очень интересно прочитать мнение специалиста, который может доступным языком объяснить нюансы игры. А что вы можете сказать по игре условно третьих номеров Зенита? Почему Вольхин не получает заметного игрового времени и не может исполнить роль 3D или роль того же Жбанова?
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Иван Лазарев
Автор
Ответ dbelenit
Иван, спасибо большое за отличный и профессиональный разбор игры. Очень интересно прочитать мнение специалиста, который может доступным языком объяснить нюансы игры. А что вы можете сказать по игре условно третьих номеров Зенита? Почему Вольхин не получает заметного игрового времени и не может исполнить роль 3D или роль того же Жбанова?
Спасибо за приятные слова и за комментарий.
Во-первых, не факт, что он не может исполнить роль 3D, во-вторых, мы никогда не знаем, что в голове у тренера по этому поводу) и в-третьих, роль Жбанова может исполнить только Жбанов, поэтому он и востребованный игрок ☺️
Мой комментарий немного юмористический, но правды в нём тоже много 😉
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Nick Crosier
Зенит плохо вошел в игру и много подбора отдал, во второй половине добавили,но видно,что состав еще не сыгрался. Плохо шли 3х очковые броски. Но лучше сейчас сыгрываться,Чтобы перед плей-офф уже была отточенная и понятливая для команды игра и схемы розыгрыша.
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Иван Лазарев
Автор
Ответ Никита Попов
Спасибо за информацию, очень интересно было почитать 👍🏾
Спасибо за плюс и коммент! Это помогает продвигать пост и мотивирует писать ещё)
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Иван Лазарев
Автор
Ответ Victoria Rei
Вот что-что, а задумка с разбором матчей очень не плохая. Слог приятный, да и от профессионала услышать точку зрения на некоторые аспекты игры точно не будет лишним✨
Спасибо)
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Иван Лазарев
Автор
Ответ Лёха Павлов
Хороший умный текст от профи ,приятно почитать и всегда тебя послушать в твоем канале,очень рад всегда тебя видеть на площадке и спасибо тебе за дружелюбную атмосферу в твоем чате и все что ты делаешь для баскета и фаната,встретимся обязательно тебя обниму и передам подарок всего тебе наилучшего и крепкого здоровья и твоим близким,продолжай ,ты очень талантлив,главное не забрасывай.
Спасибо большое! Это очень приятно читать!
Я даже застеснялся ☺️
Буду продолжать)
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Иван Лазарев
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Ответ Антон Уваров
Спасибо за разбор! Ждём ещё!))
Буду стараться разбирать центральные матчи. Просто такой разбор требует ресурса, игру надо смотреть не между делом, а с карандашиком, попутно выписывая тезисы)
Спасибо за плюс и коммент!
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Иван Лазарев
Автор
Ответ Nick Crosier
Зенит плохо вошел в игру и много подбора отдал, во второй половине добавили,но видно,что состав еще не сыгрался. Плохо шли 3х очковые броски. Но лучше сейчас сыгрываться,Чтобы перед плей-офф уже была отточенная и понятливая для команды игра и схемы розыгрыша.
Трехочковый трехочковому рознь, бывает, когда команда выводит игрока на свободный бросок, бывает когда такие броски приходится делать через защитника, это я и выделяю в своем тексте)
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Юлия 13
Получилось 👍🏻 спасибо за обзоры такие грамотные! посмотреть не успела, прочитала с удовольствием🙌🏻 жду новых🤤
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Иван Семеняк
Слова какие-то новые, очень интересно и познавательно
Круто,Иван!
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Дмитрий Батов
Иван, спасибо большое! Очень интересно и приятно читать Ваши разборы, все написано понятно и одновременно информативно!
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zbd
Лайк!
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Иван Лазарев
Автор
Ответ zbd
Лайк!
Спасибо ☺️
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Иван Лазарев
Автор
Ответ Дмитрий Батов
Иван, спасибо большое! Очень интересно и приятно читать Ваши разборы, все написано понятно и одновременно информативно!
И вам спасибо! Скажу честно, написание подобных текстов для меня своеобразный вызов, чтобы было и информативно и понятно)) некоторые вещи, по умолчанию, мне кажутся очевидными, но они очевидны не для всех и такими постами я как раз хочу помогать зрителям развивать свое понимание баскетбола вовлекать их в просмотр и разборы. Ведь всегда интереснее смотреть то, что понимаешь)
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Иван Лазарев
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Ответ Иван Семеняк
Слова какие-то новые, очень интересно и познавательно Круто,Иван!
Спасибо, тезка!!!
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Иван Лазарев
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Ответ Юлия 13
Получилось 👍🏻 спасибо за обзоры такие грамотные! посмотреть не успела, прочитала с удовольствием🙌🏻 жду новых🤤
Спасибо большое ☺️
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Георгий Воронин
Ответ Юлия 13
Получилось 👍🏻 спасибо за обзоры такие грамотные! посмотреть не успела, прочитала с удовольствием🙌🏻 жду новых🤤
Рад, что тебе понравился мой обзор. Но это не значит, что матч был успешным. Вряд ли кто-то получит удовольствие от скучной игры с минимальным количеством забитых очков. И да, я понимаю, что важно разобраться в таких матчах, но надеюсь, что команды в будущем предложат более зрелищный баскетбол. 🏀
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Иван Лазарев
Автор
Ответ Георгий Воронин
Рад, что тебе понравился мой обзор. Но это не значит, что матч был успешным. Вряд ли кто-то получит удовольствие от скучной игры с минимальным количеством забитых очков. И да, я понимаю, что важно разобраться в таких матчах, но надеюсь, что команды в будущем предложат более зрелищный баскетбол. 🏀
Ничего не понял, но очень интересно.
Какой твой обзор? И что значит фраза про успешный матч 🙃
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Иван Лазарев
Автор
Ответ Morozzz
Как мне кажется с нашим Паскуалем надо играть всегда от защиты, что ни раз показывал Уникс в последние пару сезонов. Вот прям всегда были игры с казанцами где всегда вязкая игра в защите, не сильно результативная игра обеих команд и постоянный нервяк в концовке )) В этот раз цска плотно сыграл со всеми нашими лидерами. А запасного плана у нас не было. Жоры конечно не хватает... Но как говориться: весна покажет кто где... ;-)
Сезон ещё длинный, много всего произойдёт. Думаю, в этом году правда поглубже погрузиться и погружать вместе с собой зрителей)
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