11 комментариев

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От редакции: вы читаете пользовательский блог центрового УНИКСа Ивана Лазарева. Подписывайтесь!

Со ссылкой на риторический (или нет) вопрос Тимура Ганеева, ниже приведу цитату его поста.

«В финале Суперкубка у Фрайзера был второй показатель полезности в команде («+19»). Выше, чем у Дублевича («+16») и Эртеля («+12»).Сине-бело-голубые попали в точку с подписанием американца.

•Кузей

Килич.

А вот Тимофей Герасимов в матче с «Локо» даже не появился. А в четвертьфинале и полуфинале провел на паркете суммарно чуть более 6 минут. Понятно, что капитан сборной России только осваивается в новой и тяжелой системе Паскуаля, но реально ли выиграть конкуренцию у Трента и Томаса?»

Фото Марии Залозновой

Хотелось бы прояснить одну деталь. В вопросе конкуренции за игровое время многие забывают об одном очень важном пункте. И как бы приземленно и пошло это ни звучало – это деньги. А именно – зарплаты игроков.

В большинстве случаев играть будет игрок, у которого зарплата СИЛЬНО больше. Иначе у руководства и спонсоров может возникнуть логичный вопрос к эффективным менеджерам и тренерам. «А почему Вася Пупкин за десятую часть зарплаты Джона Доу играет больше, чем вышеназванный? Зачем тогда Джона за такие деньги брали, если Вася может покрывать 80% (а в условном «Локо» с их системой и больше) того, что может Джон и делать это «за копейки»?»

Вы скажете мне: «Вань, ну, что они враги себе сами? Никто же не будет стрелять себе по ногам, и если игрок доказывает что он не хуже, то он и будет играть!!!» Сорри, ребят, система работает немного по-другому. И не всегда все справедливо и не всегда все зависит от усилий игрока. Иногда тренеры сами становятся заложниками ситуации.

Меня в этом смысле один из них хорошо разморочил еще в юношестве. Летели мы как то в самолете с игры и он спрашивает:

- Вань, вот ты стараешься все, пыхтишь.. Вот ты сколько получаешь?

⁃ Я называю свою зп. Судя по всему, самую низкую в команде.

⁃ Он говорит: «А вот человек на твоей позиции получает больше всех в команде. Как думаешь, кто будет играть? Ты или он?»

У меня легкий шок, я даже ничего не ответил ему тогда.

Про мою карьеру в комментариях писать ничего не надо. Я про себя все знаю сам. Мне этот мир уже абсолютно понятен, я здесь ищу только покоя и умиротворения от слияния с бесконечно-вечным. А вам чуток открыть глаза хочется.

Фото: Единая Лига ВТБ