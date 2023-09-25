11 комментариев

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О зарплатах игроков и неочевидном их влиянии на игровое время. Блог Ивана Лазарева

Суперкубок Единой лиги ВТБ
Иван Лазарев
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Баскетбол Баскетбол

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От редакции: вы читаете пользовательский блог центрового УНИКСа Ивана Лазарева. Подписывайтесь!

Со ссылкой на риторический (или нет) вопрос Тимура Ганеева, ниже приведу цитату его поста. 

«В финале Суперкубка у Фрайзера был второй показатель полезности в команде («+19»). Выше, чем у Дублевича («+16») и Эртеля («+12»).Сине-бело-голубые попали в точку с подписанием американца.

•Кузей

Килич.

А вот Тимофей Герасимов в матче с «Локо» даже не появился. А в четвертьфинале и полуфинале провел на паркете суммарно чуть более 6 минут. Понятно, что капитан сборной России только осваивается в новой и тяжелой системе Паскуаля, но реально ли выиграть конкуренцию у Трента и Томаса?»

Фото Марии Залозновой

Хотелось бы прояснить одну деталь. В вопросе конкуренции за игровое время многие забывают об одном очень важном пункте. И как бы приземленно и пошло это ни звучало – это деньги. А именно – зарплаты игроков. 

В большинстве случаев играть будет игрок, у которого зарплата СИЛЬНО больше. Иначе у руководства и спонсоров может возникнуть логичный вопрос к эффективным менеджерам и тренерам. «А почему Вася Пупкин за десятую часть зарплаты Джона Доу играет больше, чем вышеназванный? Зачем тогда Джона за такие деньги брали, если Вася может покрывать 80% (а в условном «Локо» с их системой и больше) того, что может Джон и делать это «за копейки»?»

Вы скажете мне: «Вань, ну, что они враги себе сами? Никто же не будет стрелять себе по ногам, и если игрок доказывает что он не хуже, то он и будет играть!!!» Сорри, ребят, система работает немного по-другому. И не всегда все справедливо и не всегда все зависит от усилий игрока. Иногда тренеры сами становятся заложниками ситуации.

Меня в этом смысле один из них хорошо разморочил еще в юношестве. Летели мы как то в самолете с игры и он спрашивает:

 - Вань, вот ты стараешься все, пыхтишь.. Вот ты сколько получаешь?

⁃ Я называю свою зп. Судя по всему, самую низкую в команде. 

⁃ Он говорит: «А вот человек на твоей позиции получает больше всех в команде. Как думаешь, кто будет играть? Ты или он?»

У меня легкий шок, я даже ничего не ответил ему тогда. 

Про мою карьеру в комментариях писать ничего не надо. Я про себя все знаю сам. Мне этот мир уже абсолютно понятен, я здесь ищу только покоя и умиротворения от слияния с бесконечно-вечным. А вам чуток открыть глаза хочется.

Фото: Единая Лига ВТБ

11 комментариев

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Александр Карпюк
Вот так тема, зарплаты всегда всех интересовали)
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Morozzz
И что в таком случае делать молодому игроку? Уезжать в команды ниже статусом, возможно даже за границу лишь бы играть и набираться опыта в игре или сидеть на банке и перенимать опыт более статусных партнеров со скамейки и на тренировках?
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Nask
Герасимов ошибся с переходом в Зенит. В Зените не будут работать с ним и давать достаточно игрового времени молодому российскому игроку. В его случае можно было переходить только в Самару к тренеру, который его знает и ценит, в Нижний к тренеру, который его знает и ценит или оставаться в Енисее в команде в которой его ценят. Зенит? Да им и своя молодежь не нужна!
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Alex Ur
Согласен с твоим мнением Иван,но статью сокращения расходов ещё никто не отменял,но даже если отмести этот идеальный расклад,с экономией за счёт привлечения молодых(более дешевых) игроков,всё таки,игроку,которому платят в разы больше изначально,то есть его пригласили на эти деньги,и он поэтому и приехал,ему всё таки не просто так платят,а за приобретённый с ним опыт и уровень мастерства,а так же за перспективу будущих результатов,и это своеобразный гарант будущего,где у молодого(или просто ролевика) нет таких гарантий,и это объективно.Молодые должны плавно подключаться к составу,ролевики,строго исполнять свою роль,прошу прощение за тавтологию,и тогда механизм команды работает,есть примеры революционных решений,как в Локо,но всё же,это эксперименты,которые дают результат через раз,но надеюсь они будут происходить в командах чаще.По идее,мировая обстановка,и снижение уровня приезжающих легионеров,должны больше давать дорогу молодым(и ролевикам),возможно это повлияет на ситуацию,но может снизить средний уровень мастерства по лиге.В общем нет тут идеального решения,как по мне.
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misshud
Наконец-то правдиво 👍🏻 Молодец Иван. Все именно так, как ты написал.
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pizzatcarizza
Но все же в финальном матче игроки Зенита с большой зарплатой отыграли отлично. Насколько я понимаю в Единой Лиге средняя з/п у иностранцев выше, чем у наших ребят, и при этом нельзя сказать, что они ее не отрабатывают.
Мне кажется странный пример для пояснения влияния денег на кол-во игровых минут.
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Иван Лазарев
Автор
Ответ Morozzz
И что в таком случае делать молодому игроку? Уезжать в команды ниже статусом, возможно даже за границу лишь бы играть и набираться опыта в игре или сидеть на банке и перенимать опыт более статусных партнеров со скамейки и на тренировках?
Мороз, если честно, сам ума не приложу. Все ситуации очень разные. Конечно, всегда лучше играть, но надо понимать, где и как играть…
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misshud
Ответ Morozzz
И что в таком случае делать молодому игроку? Уезжать в команды ниже статусом, возможно даже за границу лишь бы играть и набираться опыта в игре или сидеть на банке и перенимать опыт более статусных партнеров со скамейки и на тренировках?
Ты в баскетболе больше 15 лет и для тебя это стало новостью ?
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Иван Лазарев
Автор
Ответ Nask
Герасимов ошибся с переходом в Зенит. В Зените не будут работать с ним и давать достаточно игрового времени молодому российскому игроку. В его случае можно было переходить только в Самару к тренеру, который его знает и ценит, в Нижний к тренеру, который его знает и ценит или оставаться в Енисее в команде в которой его ценят. Зенит? Да им и своя молодежь не нужна!
Да, возможно, это так. Данная ситуация взята только для примера. Без глубокого анализа. Точнее, пост Тимура натолкнул меня на мысли, которые я выразил в тексте.
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misshud
Ответ Nask
Герасимов ошибся с переходом в Зенит. В Зените не будут работать с ним и давать достаточно игрового времени молодому российскому игроку. В его случае можно было переходить только в Самару к тренеру, который его знает и ценит, в Нижний к тренеру, который его знает и ценит или оставаться в Енисее в команде в которой его ценят. Зенит? Да им и своя молодежь не нужна!
Хорошую зп на лавке ещё никто не отменял, а там может повезёт и будет травма у кого-то + он может взять игровое время Захарова и Вольхина.
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Иван Лазарев
Автор
Ответ pizzatcarizza
Но все же в финальном матче игроки Зенита с большой зарплатой отыграли отлично. Насколько я понимаю в Единой Лиге средняя з/п у иностранцев выше, чем у наших ребят, и при этом нельзя сказать, что они ее не отрабатывают. Мне кажется странный пример для пояснения влияния денег на кол-во игровых минут.
Да это не пример, а скорее триггер, который меня побудил написать текст.

Кто-то отрабатывает, кто-то нет... Были разные случаи и ситуации, вспомнить того же Фриленда в ЦСКА.
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